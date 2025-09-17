Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey

Από την καμπάνα των υπηρετών έως το νυφικό της Lady Mary, οι θαυμαστές της σειράς διεκδίκησαν 267 κοστούμια, αξεσουάρ και αντικείμενα που κατέρριψαν κάθε εκτίμηση

Η σειρά «Downton Abbey» που κατέκτησε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, απέδειξε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της γοητεία. Αντικείμενα, κοστούμια και αξεσουάρ που σημάδεψαν τη βρετανική τηλεοπτική σειρά βγήκαν σε δημοπρασία και κατέρριψαν κάθε τιμή εκτίμησης, συγκεντρώνοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bonhams πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 18 Αυγούστου έως τις 16 Σεπτεμβρίου, προσελκύοντας περισσότερους από 4.000 συμμετέχοντες από 40 χώρες, ενώ 15.000 άτομα επισκέφθηκαν το Λονδίνο για να δουν από κοντά τα εκθέματα.

Συνολικά, 267 αντικείμενα, κοστούμια, σκηνικά και αξεσουάρ βγήκαν στο σφυρί, και πουλήθηκαν όλα, με το συνολικό ποσό να φτάνει τις 1,7 εκατομμύρια λίρες (περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ), ποσό έξι φορές υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση. Ο Charlie Thomas, διευθυντής της Bonhams στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Με όλα τα αντικείμενα να βρίσκουν αγοραστή και τις τελικές τιμές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία, αυτή η δημοπρασία αποδεικνύει τη διαρκή απήχηση της σειρά Downton Abbey».

Τα highlights της πώλησης

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα επήλθε από την πώληση του πίνακα με τις καμπάνες που χρησιμοποιούσαν οι Crawley για να καλέσουν τους υπηρέτες. Ενώ η εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 5.000 και 7.000 λιρών, το αντικείμενο τελικά πωλήθηκε έναντι 216.300 λιρών (250.000 ευρώ). Το νυφικό που η Lady Mary φόρεσε στο γάμο της με τον Matthew Crawley (σεζόν 3, επεισόδιο 14), ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αρχική εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 3.000-5.000 λιρών, και τελικά κατέληξε να βρει αγοραστή στις 21.760 λίρες (25.075 ευρώ).

Το vintage αυτοκίνητο του Lord και της Lady Grantham, εκτοξεύτηκε από τις 30.000 λίρες, που ήταν η αρχική τιμή εκτίμησης, στις 172.500 λίρες (198.800 ευρώ).

Η σειρά «Downton Abbey», που έκανε πρεμιέρα το 2010, προβλήθηκε σε 52 επεισόδια που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για 6 σεζόν. Αγαπήθηκε από περισσότερους από 120 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Μετά από δύο ταινίες (2019, 2022), η saga ολοκληρώνεται με το τρίτο και τελευταίο φιλμ, «Downton Abbey: The Grand Finale» που ήδη βρίσκεται στην κορυφή του box office.

Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν στον βρετανικό φιλανθρωπικό οργανισμό «Together for Short Lives», που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η επιτυχία της δημοπρασίας δείχνει πως η «Downton Abbey» δεν είναι απλώς μια σειρά εποχής αλλά ένα κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τις ενδυμασίες που ζωντάνεψαν χαρακτήρες έως τα αντικείμενα που διαμόρφωσαν το σκηνικό, κάθε κομμάτι απέκτησε νέα ζωή στα χέρια συλλεκτών.

