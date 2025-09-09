Αυτό είναι το καλοκαιρινό fashion staple που θα σε βοηθήσει να αναβαθμίσεις τα φθινοπωρινά outfits

Το καλοκαίρι έχει φτάσει ήδη στο τέλος του και οι πρώτες μέρες του φθινοπώρου είναι εδώ, φέρνοντας ένα απαλό αεράκι ανανέωσης σε κάθε πιθανό τομέα της ζωής μας. Πρώτος στόχος είναι η ντουλάπα. Τα λινά crop tops και τα σορτσάκια δίνουν τη θέση τους στα tailored παντελόνια και τα γιλέκα, ενώ τα παρεό παραχωρούν τη θέση τους στις pencil φούστες και στα πουκάμισα. Επειδή, όμως, η θερμοκρασία συνεχίζει να παραμένει στα ύψη, τουλάχιστον για τους δύο επόμενους μήνες, είναι σημαντικό να κρατήσουμε στην ντουλάπα μας μερικά κομμάτια που θα μας διατηρήσουν δροσερές και κομψές σε κάθε μας εμφάνιση.

Ένα τέτοιο κομμάτι είναι τα πέδιλα. Ναι, καλά διάβασες. Φέτος τα πέδιλα είναι το απόλυτο statement piece για εσένα που θέλεις να υποδεχθείς τη νέα εποχή με τον πιο ενημερωμένο τρόπο. Το είδαμε ήδη στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, όπου σχεδόν όλοι οι καλεσμένοι γέμισαν τους δρόμους της πόλης με σύνολα που συνδύαζαν μπουφάν με flip-flops. Ίσως έναν χρόνο πριν αυτή η εικόνα να φαινόταν πέρα για πέρα αλλόκοτη· όμως φέτος είναι η απόλυτη τάση.

Εμπνευσμένο από το cozy, casual στιλ που έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια οι Σκανδιναβές, το πέδιλο γίνεται ο συνδετικός κρίκος στα μεταβατικά σύνολα του φθινοπώρου. Τα flip-flops κατέχουν πρωταγωνιστική θέση, ενώ ακολουθούν τα πέδιλα με τετραγωνισμένη μύτη και τα toe-ring σανδάλια, τα οποία, χάρη στη διακριτική λεπτομέρεια που αγκαλιάζει το μεγάλο δάχτυλο, κάνουν το σύνολό σου να φαίνεται πιο προσεγμένο και ενημερωμένο.

Δεδομένου ότι η άνεση υπερτερεί τα τελευταία χρόνια, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι τα πέδιλα θα έπαιρναν το «πράσινο φως» και για το φθινόπωρο. Μάλιστα, ολόκληρο το feed στα social media είναι γεμάτο με fashion influencers που αρνούνται να αποχωριστούν τις σαγιονάρες τους για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Τις συνδυάζουν με κομψά outfits από oversized tailored παντελόνια και blazers, αλλά και με υφασμάτινα jorts και ανάλαφρα πουκάμισα. Μερικές από αυτές, προκειμένου να τις προσαρμόσουν περισσότερο στην εποχή, επιλέγουν να τις φορούν με μια διακριτική λευκή κάλτσα από μέσα.

Νησιώτικα vibes στην πόλη

Το συγκεκριμένο look είναι ένα ιδανικό mix καλοκαιριού και φθινοπώρου. Μοιάζει κάπως με εκείνη την playlist που δημιούργησες όσο ήσουν σε διακοπές και τώρα ακούς στο τρένο μέχρι να φτάσεις στη δουλειά. Ένα slim παντελόνι καμπάνα συνδυάζεται με μια maxi μπλούζα με φλοράλ κοψίματα και λεπτομέρειες από δαντέλα. Το σύνολο ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα με χαμηλό τακούνι και τετράγωνη μύτη.

Από το γραφείο στο roof garden

Σκέψου ότι είναι Τετάρτη και έχεις κανονίσει μετά το γραφείο cocktails με τις κολλητές σε roofgarden. Ο χρόνος είναι μηδενικός, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμη από το πρωί για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Ένα oversized t-shirt σε ριγέ print και μια slip φούστα με δεντέλα στο τελείωμα είναι ό,τι πρέπει για μια τέτοια περίσταση. Φυσικά το κομμάτι που θα αναβαθμίσει την εμφανισή σου είναι ένα ζευγάρι heeled flipflops σε απόχρωση που δένει με τα ρούχα σου.

Έτοιμη για το γραφείο

Ένα t-shirt με γιακά τύπου polo και ένα tailored παντελόνι σε ουδέτερους τόνους είναι ό,τι πρέπει για μια δυναμική αρχή στο γραφείο. Πάρε την oversized τσάντα σου και τα κομψά γυαλιά ηλίου σου και ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι τετραγωνισμένες σαγιονάρες. Ιδανικά, επίλεξε ένα ζευγάρι σε καφέ χρώμα.

Φθινοπωρινές λεπτομέρειες

Και επειδή από κάποια ώρα και μετά η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, η κάλτσα είναι μονόδρομος. Φόρεσε τα αγαπημένα σου πέδιλα και συνδύασέ τα με ένα ζευγάρι κάλτσες σε παρόμοιο χρώμα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου με ένα λεπτό jacket, ώστε να παραμείνεις ζεστή και άνετη.

