Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου

Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει πολύ καλά πώς να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των trends, είτε μέσω της μουσικής της είτε μέσω των στιλιστικών της επιλογών. Κάθε νέα τάση αποτελεί για εκείνη την ιδανική ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντές της στον χώρο της μόδας και να προσφέρει έμπνευση μέσα από τα outfits της σε όσους την ακολουθούν.

Αγαπά να πειραματίζεται και να υιοθετεί με τον δικό της μοναδικό τρόπο κάθε τάση που προκαλεί «κρότο». Τα πρόσφατα looks της αντλούν έμπνευση από την Y2K αισθητική, η οποία φαίνεται κάθε χρόνο να κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα. Mini φούστες, kitten heels με μυτερή μύτη και baby tops είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που συνθέτουν τα σύνολα που μας έχει παρουσιάσει τη φετινή χρονιά.

Και το πάρτι δεν σταματά εδώ. Πρόσφατα, η βασίλισσα της ελληνικής ποπ μουσικής δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου φοράει το πιο hot print του καλοκαιριού. Ο λόγος για το καρό, ένα μοτίβο που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την εποχή του φθινοπώρου. Διαχρονικό και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ και από το γραφείο μέχρι τη βόλτα, πάντα με τις κατάλληλες στιλιστικές επιλογές.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ελένη Φουρέιρα κατάφερε να του δώσει έναν πιο ανάλαφρο χαρακτήρα, ισορροπώντας με ιδιαίτερη μαεστρία ανάμεσα στο καλοκαίρι και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μεσάτο πουκάμισο σε γαλάζιο καρό μοτίβο, το οποίο άφησε ανοιχτό για να φαίνεται το ασορτί τοπ. Την εικόνα ολοκλήρωσε με μια low-rise denim φούστα, που δίπλωνε σαν φάκελος.

Όσο για τα αξεσουάρ, εκεί κρύβονταν η μεγάλη ανατροπή του συνόλου. Η τσάντα ήταν σε απαλή λιλά απόχρωση, σε αντίστιξη με το γαλάζιο print του πουκαμίσου, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα χρώματα. Παρόλα αυτά, η ένταση ήρθε από τα statement κόκκινα παπούτσια της, τις pointed slingback γόβες, που χάρισαν τον παράγοντα «extra» σε όλη την εμφάνιση.

