Emmys 2025: Iστορική διάκριση για το The Studio και ρεκόρ για Adolescence  

Θρίαμβος για το «The Studio» με 13 βραβεία – Τιμητικά βραβεία για «Adolescence» και «The Pitt» - Ο Owen Cooper ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy σε οποιαδήποτε κατηγορία ερμηνείας

Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy ήταν γεμάτη εκπλήξεις, ιστορικές διακρίσεις και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Η σατιρική κωμωδία του Apple TV+, «The Studio», σάρωσε με 13 συνολικά βραβεία, ενώ οι σειρές «Adolescence» και «The Pitt» απέσπασαν τις κορυφαίες διακρίσεις στις κατηγορίες limited και drama αντίστοιχα.

Διάβασε επίσης: Netflix: Η viral σειρά “Adolescence” είναι αληθινή ιστορία

Ο θρίαμβος του «The Studio»

Το «The Studio» μπήκε στη βραδιά με εννέα ήδη κερδισμένα βραβεία από τα Creative Arts Emmys της προηγούμενης εβδομάδας και συνέχισε ακάθεκτο, φτάνοντας στα 13. Ο Seth Rogen κατέκτησε το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία, ενώ μαζί με τον Evan Goldberg ανέβηκαν ξανά στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο σκηνοθεσίας σε κωμική σειρά.

Στη συνέχεια, ο Seth Rogen και ο Evan Goldberg ενώθηκαν με τους Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez για τη βράβευση καλύτερου σεναρίου κωμωδίας. Με αυτή τη διάκριση, το «The Studio» κατέκτησε τον τίτλο της πιο πολυβραβευμένης κωμικής σειράς σε μία χρονιά στην ιστορία των Emmys.

Παράλληλα, ο Seth Rogen ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων Emmy που έχει κερδίσει ένα άτομο σε μια μόνο βραδιά, μπαίνοντας στο πάνθεον μαζί με τη Moira Demos (2016), την Amy Sherman-Palladino (2018) και τον Dan Levy (2020).

Η δυναμική του «Adolescence»

Στις κατηγορίες limited series, το «Adolescence» ξεχώρισε με οκτώ συνολικά βραβεία. Ο Stephen Graham κέρδισε το Emmy καλύτερου ηθοποιού, ο Owen Cooper το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, ενώ η Erin Doherty τιμήθηκε με το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου. Ο Owen Cooper έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ σε οποιαδήποτε κατηγορία ερμηνείας. Επιπλέον, ο Jack Thorne και ο Stephen Graham διακρίθηκαν για τι σενάριο.

Διάβασε επίσης: Netflix: Έρχεται ο δεύτερος κύκλος της σειράς “Adolescence”;

Την ίδια ώρα, η Cristin Milioti απέσπασε το Emmy Α΄ γυναικείου ρόλου σε limited series για τη συμμετοχή της στη σειρά «The Penguin», που είχε ήδη οκτώ βραβεία από τα Creative Arts Emmys.

Το «The Pitt» και το δράμα της χρονιάς

Η σειρά «The Pitt» έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Ο Noah Wyle απέσπασε το Emmy Α΄ ανδρικού ρόλου, ενώ η Katherine LaNasa βραβεύτηκε με το Emmy Β΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά. Συνολικά, η σειρά μέτρησε πέντε σημαντικές διακρίσεις.

Στιγμές συγκίνησης και χιούμορ

Ο Stephen Colbert και η ομάδα του «The Late Show With Stephen Colbert» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην κατηγορία καλύτερης talk show σειράς, σε μια χρονιά που συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση του τέλους της εκπομπής το 2026. Η αίθουσα ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, με το κοινό να φωνάζει ρυθμικά «Stephen!» καθώς εκείνος

Τα Emmys του 2025 θα μείνουν στην ιστορία ως η βραδιά του θριάμβου για το «The Studio» και ως η στιγμή που σειρές όπως το «Adolescence» και το «The Pitt» έγραψαν τη δική τους λαμπρή σελίδα. Με ρεκόρ, συγκίνηση και γέλιο, η φετινή απονομή επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δύναμη της τηλεόρασης να συναρπάζει και να ενώνει.

Οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: «The Pitt» (HBO|Max)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: «The Studio» (Apple TV+)

Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: «Adolescence»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle – «The Pitt»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Britt Lower – «Severance»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen – «The Studio»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – «Hacks»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Tramell Tillman – «Severance»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Katherine LaNasa – «The Pitt»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jeff Hiller – «Somebody Somewhere»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Hannah Einbinder – «Hacks»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Stephen Graham – «Adolescence»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Cristin Milioti – «The Penguin»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Owen Cooper – «Adolescence»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Erin Doherty – «Adolescence»

Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: «The Traitors»

Variety Σειρά με Σενάριο: «Last Week Tonight with John Oliver»

Καλύτερο Talk Show: «The Late Show with Stephen Colbert»

Variety Special (Live): «SNL50 – The Anniversary Special»

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Adam Randall – «Slow Horses» («Hello Goodbye»)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Evan Goldberg, Seth Rogen – «The Studio» («The Oner»)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Philip Barantini – «Adolescence»

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Jack Thorne, Stephen Graham – «Adolescence»

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez – «The Studio»

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Dan Gilroy – «Andor» («Welcome to the Rebellion»)

Σενάριο σε Variety Σειρά: «Last Week Tonight with John Oliver»

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Plan B: Η εταιρία παραγωγής του Brad Pitt ανοίγει ευρωπαϊκό παράρτημα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.