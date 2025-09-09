Grace for the World: Ιστορική συναυλία στο Βατικανό με all star lineup

Ο Pharrell Williams, o John Legend, η Jennifer Hudson, η Karol G και πολλοί ακόμη ενώνουν τις φωνές τους στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου σε μια ανεπανάληπτη μουσική γιορτή

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό θα μετατραπεί σε μία τεράστια μουσική σκηνή. Η συναυλία «Grace for the World», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, υπόσχεται να γράψει ιστορία ως μια γιορτή ενότητας, πνευματικότητας και τέχνης, φέρνοντας επί σκηνής κορυφαίους καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ανακοίνωσαν οι Disney+, Hulu και ABC News περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Ο Pharrell Williams θα εμφανιστεί με τη συνοδεία της Voices of Fire Gospel Choir, ενώ στη σκηνή θα βρεθούν επίσης ο John Legend, η Karol G, οι Clipse, ο Teddy Swims και ο Jelly Roll. Το line-up γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό με την παρουσία της βραβευμένης με Όσκαρ Jennifer Hudson και του K-pop καλλιτέχνη BamBam, που έρχονται να δώσουν λάμψη σε μια ήδη μοναδική βραδιά.

Το θέαμα δεν θα περιοριστεί στη μουσική. Οι Nova Sky Stories θα προσφέρουν μια ατμοσφαιρική εμπειρία με drones και φώτα, εμπνευσμένα από την εμβληματική Καπέλα Σιστίνα, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που θα συμπληρώσει τις live εμφανίσεις.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά σε παγκόσμια κλίμακα μέσω των Disney+, Hulu και ABC News Live. Για το κοινό που θα έχει την τύχη να βρεθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με την προσέλευση να ξεκινά στις 8 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και την έναρξη του προγράμματος στις 9 μ.μ.

Το «Grace for the World» αποτελεί εκτελεστική παραγωγή του Pharrell Williams και της εταιρείας του Something in the Water, του Andrea Bocelli και των Nova Sky Stories. Η εκδήλωση συμπίπτει με το Ιωβηλαίο του 2025 και θα αποτελέσει το φινάλε της τρίτης Παγκόσμιας Συνάντησης για την Αδελφοσύνη, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Fratelli Tutti. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης, στόχος είναι να γιορταστεί «μια νοημοσύνη που αγκαλιάζει τις διαφορές, χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε γενιές και πολιτισμούς, εμπνέει προσωπικές επιλογές και καθοδηγεί δημόσιες πολιτικές».

Το Βατικανό ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και μετατρέπεται σε παγκόσμιο σύμβολο ενότητας. Το «Grace for the World» δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια ιστορική στιγμή που φέρνει κοντά τέχνη, πνευματικότητα και πολιτισμούς. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία του Αγίου Πέτρου θα γεμίσει ήχους, φως και συναισθήματα, αποδεικνύοντας ότι η μουσική μπορεί πράγματι να ενώσει τον κόσμο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

