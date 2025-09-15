Η Ελένη Μενεγάκη φόρεσε το μπουφάν της στο πιο απρόσμενο color trend του χειμώνα

Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχεται το φθινόπωρο, με ένα statement μπουφάν που τραβά τα βλέμματα και απογειώνει τις φωτογραφίες του ταξιδιού της

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου. Ο Οκτώβρης παραμονεύει στη γωνία για να σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της πιο «cozy» εποχής του χρόνου, φέρνοντας μαζί του τα πιο ζεστά μπουφάν, τις μπότες με γούνα και τα φούτερ που προσφέρουν το αίσθημα οικειότητας του σπιτιού σε κάθε βήμα.

Για την Ελένη Μενεγάκη, αυτές οι μέρες φαίνεται να έχουν φτάσει λίγο νωρίτερα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η γνωστή παρουσιάστρια πέρασε τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου στον πιο ιδανικό για την εποχή προορισμό, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμές από το Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Το τοπίο που ξεδηπλώνεται πίσω της είναι αρκετό για να σταμτήσει κανείς και να χαζέψει για λίγο το φθινοπωρινό, βροχερό τοπίο με τα ανθισμένα, χρωματιστά λουλούδια. Βέβαια, δεν είναι μόνο το τοπίο που ξεχωρίζει από τις φωτογραφίες. Το κατακόκκινο μπουφάν της συνδυάζεται με τα χείλη της, τα οποία είναι χρωματισμένα στην ίδια απόχρωση.

Αν και το look της είναι απλό και casual αξίζει να σταθούμε για λίγο στην απόχρωση του μπουφάν, καθώς είναι αυτή που θα μας απάσχολήσει για το υπόλοιπο της σεζόν. Το κόκκινο χρώμα, από το tomato red μέχρι το burgundy, έχει σκοπό να φέρει λάμψη και φινέτσα στον φετινό χειμώνα. Οι πασαρέλες το ανέδειξαν ως χρώμα της χρονίας και σίγουρα αξίζει να το προσθέσεις στη ντουλάπα σου. Έτσι και αλλιώς, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βάλεις χρώμα και ζωντάνια στις βροχές μέρες σου;

