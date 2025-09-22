Κειμήλια του Αϊνστάιν στη δημοπρασία: Από το εργαστήριο στη μουσική σκηνή

Το πρώτο του βιολί, φιλοσοφικά έργα και άλλα αντικείμενα πωλούνται τον Οκτώβριο στο Γκλόστερσαϊρ

Ένα βιολί που ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης που φτάνει τις 300.000 αγγλικές λίρες.

Το όργανο, χρονολογίας 1894, είναι ένα από τα προσωπικά αντικείμενα του διάσημου φυσικού και θα διατεθεί στη δημοπρασία που οργανώνει ο οίκος Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου.

Διάβασε επίσης: Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey

Εκτός από το βιολί, η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μια ποδηλατική σέλα και ένα φιλοσοφικό βιβλίο που ο Αϊνστάιν χάρισε σε φίλο του το 1932. Ο ειδικός σε ιστορικά ενθύμια, Κρις Άλμπουρι, δήλωσε στο BBC ότι η δημοπρασία περιλαμβάνει αντικείμενα «με σημαντική ιστορική αξία».

Το συγκεκριμένο βιολί Zunterer, κανονικού μεγέθους, θεωρείται πως ήταν το πρώτο που αγόρασε ο ίδιος ο Αϊνστάιν για προσωπική του χρήση.

Τα αντικείμενα αυτά είχαν δοθεί στα τέλη του 1932 στον στενό φίλο και επιστημονικό συνεργάτη του, Μαξ φον Λάουε. Λίγο αργότερα, ο Αϊνστάιν εγκατέλειψε τη Γερμανία, αναζητώντας καταφύγιο στις ΗΠΑ ενόψει της αυξανόμενης απειλής του ναζισμού και του αντισημιτισμού.

20 χρόνια μετά, ο φον Λάουε χάρισε τα αντικείμενα σε μια θαυμάστρια του Αϊνστάιν, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ, και σήμερα η δισέγγονή της τα προσφέρει προς πώληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άλλο βιολί του Άλμπερτ Αϊνστάιν, το οποίο του είχε δοθεί ως δώρο το 1933 όταν έφτασε στην Αμερική, πωλήθηκε το 2018 σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 516.500 δολαρίων (περίπου 370.000 λίρες).

Διάβασε επίσης: Χορός εκατομμυρίων για το φωτόσπαθο του Darth Vader που βγαίνει σε δημοπρασία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.