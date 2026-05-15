Beauty 15.05.2026

H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ροζ smoky eyes, glowing ζυγωματικά και ματ τριανταφυλλί χείλη έκλεψαν την παράσταση σε ένα από τα πιο κομψά beauty moments της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sabrina Carpenter έκλεψε τις εντυπώσεις στο show του οίκου Christian Dior για τη συλλογή Cruise 2027, που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles County Museum of Art στην Καλιφόρνια. Η εμφάνισή της συνδύασε υψηλή ραπτική με ένα άκρως ρομαντικό beauty look, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά fashion και beauty icons της γενιάς της.

sabrina_carpenter
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/tagged/

Η τραγουδίστρια επέλεξε μια διάφανη κίτρινη δημιουργία από τη νέα συλλογή του οίκου, διακοσμημένη με εντυπωσιακά λουλουδένια μοτίβα που έδιναν την αίσθηση ενός σύγχρονου, ονειρικού couture φορέματος. Το look κινήθηκε σε έντονα ρομαντική αισθητική, με το beauty styling να έρχεται να ολοκληρώσει την εικόνα με απαλή, σχεδόν κινηματογραφική διάθεση.

Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα half-up χτένισμα, με μια λευκή δαντελένια κορδέλα να προσθέτει μια vintage, girly πινελιά. Οι curtain bangs πλαισίωναν το πρόσωπό της, ενώ οι απαλές κυματιστές άκρες έδιναν φυσική κίνηση και ανεπιτήδευτη κομψότητα στο σύνολο, δημιουργώντας ένα hair look που έμοιαζε ταυτόχρονα ρομαντικό και σύγχρονο.

Screenshot 2026-05-15 133909

Στο μακιγιάζ, η Sabrina κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη λάμψη. Τα ζυγωματικά της τονίστηκαν διακριτικά, χαρίζοντας ένα sculpted αλλά φυσικό αποτέλεσμα, ενώ τα μάτια της απέκτησαν ροζ αποχρώσεις που ενίσχυαν τη ρομαντική διάθεση του look. Στην εσωτερική γωνία του ματιού, μια απαλή shimmer λεπτομέρεια έδινε φωτεινότητα στο βλέμμα, ενώ το λευκό περίγραμμα στο εσωτερικό του ματιού πρόσθεσε ένταση και φρεσκάδα στο τελικό αποτέλεσμα.

Τα χείλη της ολοκλήρωσαν ιδανικά το beauty σύνολο, με ένα ματ φινίρισμα σε κόκκινο-τριανταφυλλί τόνο που έδωσε χαρακτήρα χωρίς να «σπάει» τη ρομαντική ισορροπία του look. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άψογα μελετημένο beauty moment που συνδύαζε τη νεανική ανεμελιά με την haute couture αισθητική του οίκου Dior.

Margot Robbie: Το effortless bob που κάνει το κλασικό καρέ να δείχνει πιο φρέσκο από ποτέ

Jennifer Lopez: Γυμνή στην μπανιέρα, αποκαλύπτει το μυστικό της λαμπερής επιδερμίδας της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty Dior Sabrina Carpenter
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

15.05.2026
Επόμενο
Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026

Δες επίσης

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson
Fashion

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026
Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s
Fashion

Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s

15.05.2026
«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα
Fashion

«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα

15.05.2026
Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει
Beauty

Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει

15.05.2026
Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood
Fashion

Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood

15.05.2026
Cannes 2026: Όταν το κόκκινο χαλί γίνεται πασαρέλα υψηλής ραπτικής
Fashion

Cannes 2026: Όταν το κόκκινο χαλί γίνεται πασαρέλα υψηλής ραπτικής

14.05.2026
Από την Άννα Βίσση στη Δήμητρα Κούστα: To iconic Versace φόρεμα των ’90s επέστρεψε στο προσκήνιο
Fashion

Από την Άννα Βίσση στη Δήμητρα Κούστα: To iconic Versace φόρεμα των ’90s επέστρεψε στο προσκήνιο

14.05.2026
Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ
Life

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

14.05.2026
«Καλοκαίρι για πάντα»: 4 ζώδια που λατρεύουν τις καλοκαιρινές διακοπές
Life

«Καλοκαίρι για πάντα»: 4 ζώδια που λατρεύουν τις καλοκαιρινές διακοπές

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία