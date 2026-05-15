H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

Ροζ smoky eyes, glowing ζυγωματικά και ματ τριανταφυλλί χείλη έκλεψαν την παράσταση σε ένα από τα πιο κομψά beauty moments της σεζόν

Η Sabrina Carpenter έκλεψε τις εντυπώσεις στο show του οίκου Christian Dior για τη συλλογή Cruise 2027, που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles County Museum of Art στην Καλιφόρνια. Η εμφάνισή της συνδύασε υψηλή ραπτική με ένα άκρως ρομαντικό beauty look, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά fashion και beauty icons της γενιάς της.

Η τραγουδίστρια επέλεξε μια διάφανη κίτρινη δημιουργία από τη νέα συλλογή του οίκου, διακοσμημένη με εντυπωσιακά λουλουδένια μοτίβα που έδιναν την αίσθηση ενός σύγχρονου, ονειρικού couture φορέματος. Το look κινήθηκε σε έντονα ρομαντική αισθητική, με το beauty styling να έρχεται να ολοκληρώσει την εικόνα με απαλή, σχεδόν κινηματογραφική διάθεση.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα half-up χτένισμα, με μια λευκή δαντελένια κορδέλα να προσθέτει μια vintage, girly πινελιά. Οι curtain bangs πλαισίωναν το πρόσωπό της, ενώ οι απαλές κυματιστές άκρες έδιναν φυσική κίνηση και ανεπιτήδευτη κομψότητα στο σύνολο, δημιουργώντας ένα hair look που έμοιαζε ταυτόχρονα ρομαντικό και σύγχρονο.

Στο μακιγιάζ, η Sabrina κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη λάμψη. Τα ζυγωματικά της τονίστηκαν διακριτικά, χαρίζοντας ένα sculpted αλλά φυσικό αποτέλεσμα, ενώ τα μάτια της απέκτησαν ροζ αποχρώσεις που ενίσχυαν τη ρομαντική διάθεση του look. Στην εσωτερική γωνία του ματιού, μια απαλή shimmer λεπτομέρεια έδινε φωτεινότητα στο βλέμμα, ενώ το λευκό περίγραμμα στο εσωτερικό του ματιού πρόσθεσε ένταση και φρεσκάδα στο τελικό αποτέλεσμα.

Τα χείλη της ολοκλήρωσαν ιδανικά το beauty σύνολο, με ένα ματ φινίρισμα σε κόκκινο-τριανταφυλλί τόνο που έδωσε χαρακτήρα χωρίς να «σπάει» τη ρομαντική ισορροπία του look. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άψογα μελετημένο beauty moment που συνδύαζε τη νεανική ανεμελιά με την haute couture αισθητική του οίκου Dior.

