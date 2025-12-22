MadWalk 2025 Mega
Μετά τις αντιδράσεις ο οίκος Prada επανασχεδιάζει τα σανδάλια Kolhapuri

prada_sandals
Η Prada παρουσιάζει μια limited-edition συλλογή εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά ινδικά Kolhapuri sandals, μετά την προηγούμενη διαμάχη περί πολιτιστικής οικειοποίησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Prada βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο μιας διεθνούς συζήτησης, όταν παρουσίασε ένα ζευγάρι πολυτελών δερμάτινων σανδαλιών που θύμιζαν έντονα τα παραδοσιακά ινδικά Kolhapuri χωρίς να αναφέρει πουθενά τη μοναδική πολιτιστική τους καταγωγή. Το σχέδιο, που αποκαλύφθηκε στη συλλογή Ανδρών Spring/Summer 2026, έφερε τα χαρακτηριστικά πλεξίματα και την ανοιχτή μύτη των Kolhapuri chappals, ένα σχέδιο που αποτελεί σύμβολο των περιοχών Μαχαράστρα και Καρνατάκα εδώ και αιώνες.

Η έλλειψη αναφοράς στην προέλευσή τους προκάλεσε αντιδράσεις, όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ανάμεσα σε τεχνίτες και οργανισμούς στην Ινδία, που θεώρησαν πως το brand οικειοποιήθηκε μια προστατευμένη πολιτιστική τέχνη. Τα Kolhapuri έχουν μάλιστα επίσημη αναγνώριση ως προϊόν με Geographical Indication (GI) tag, γεγονός που ενίσχυσε την αντίδραση όταν είδαν ένα διεθνές luxury brand να παρουσιάζει κάτι τόσο όμοιο χωρίς καμία σχετική αναφορά. Ακόμη, κατατέθηκε και προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας, ζητώντας συγγνώμη και αναγνώριση της εργασίας των τεχνιτών.

prada_sandals
Pinterest

Μπροστά στη διογκούμενη πίεση, η Prada αναγνώρισε επίσημα την ινδική έμπνευση πίσω από το σχέδιο και ξεκίνησε απευθείας διάλογο με οργανισμούς που εκπροσωπούν την τοπική βιοτεχνία δέρματος. Αυτή η επικοινωνία οδήγησε σε μια αναπάντεχη και βαριά συμβολική εξέλιξη: μια νέα συνεργασία που μετατρέπει την κρίση σε δημιουργική σύμπραξη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης συλλογής με τίτλο «Prada Made in India – Inspired by Kolhapuri Chappals», η οποία θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ινδία από έμπειρους τεχνίτες. Συνολικά 2.000 ζευγάρια θα παραχθούν σε εργαστήρια της Μαχαράστρα και της Καρνατάκα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή δεξιοτεχνία με τις τεχνολογικές προδιαγραφές του οίκου. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2026 σε 40 Prada boutiques παγκοσμίως και online, ενώ η τιμή τους αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 800 ευρώ.

prada_sandals
Pinterest

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης: τεχνίτες Kolhapuri θα εκπαιδευτούν σε συνεργασία με την Prada, ενώ περίπου 200 εξ αυτών θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για τριετή εξειδίκευση. Η τοπική κυβέρνηση θα προσφέρει οικονομική στήριξη, με στόχο να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και να εμπνεύσει νεότερες γενιές να συνεχίσουν την παραδοσιακή τέχνη.

Από μια διαμάχη που αφορούσε πολιτιστική οικειοποίηση, η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια συνεργασία που φιλοδοξεί να δώσει διεθνή προβολή στην ινδική βιοτεχνική κληρονομιά, αλλά και να επιβεβαιώσει πως ακόμη και ο κόσμος της πολυτελούς μόδας μπορεί να μάθει, να διορθώσει και τελικά να τιμήσει τις ρίζες που τον εμπνέουν.

