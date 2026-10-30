Beauty 30.10.2026

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

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Η τεχνική ενυδάτωσης που έχει γίνει εμμονή στα social media και υπόσχεται πιο juicy, φρέσκια επιδερμίδα, ειδικά τώρα που ο καιρός αλλάζει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το skin flooding είναι μια τεχνική εφαρμογής ενυδατικών προϊόντων σε διαδοχικά στρώματα για διατήρηση υγρασίας.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει καθαρισμό, εφαρμογή serum σε νωπή επιδερμίδα και κρέμας για κλείδωμα υγρασίας.
  • Βασικά συστατικά είναι τα humectants (υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη) και ceramides για υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού.
  • Η τάση τονίζει τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης και προσαρμογής της ρουτίνας στις ανάγκες του δέρματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι ημέρες που, όσο κι αν περιποιούμαι την επιδερμίδα μου, νιώθω πως της λείπει κάτι. Το πρόσωπό μου δείχνει πιο θαμπό, η αίσθηση τραβήγματος κάνει την εμφάνισή της και εκείνη η φυσική, φρέσκια λάμψη που θέλω να βλέπω στον καθρέφτη μοιάζει να έχει εξαφανιστεί. Ειδικά τώρα που ο καιρός αλλάζει και η θερμοκρασία πέφτει, η ενυδάτωση γίνεται ένα από τα σημαντικότερα βήματα της skincare routine μου. Και κάπου εδώ έρχεται το skin flooding, η τάση που έχει τραβήξει την προσοχή των beauty lovers και υπόσχεται να δώσει στην επιδερμίδα μια πιο γεμάτη, δροσερή και λαμπερή όψη.

Pexels
Pexels

Αν έχεις πετύχει τον συγκεκριμένο όρο στο TikTok ή στο Instagram, πιθανότατα έχεις ήδη δει τα αποτελέσματά του: πρόσωπα που δείχνουν ενυδατωμένα, με φυσική λάμψη και εκείνη την ανεπιτήδευτη όψη που θυμίζει επιδερμίδα μετά από μια καλή περιποίηση σε spa. Πίσω από το trend, ωστόσο, δεν κρύβεται κάποιο περίπλοκο beauty ritual, αλλά μια αρκετά απλή προσέγγιση στην ενυδάτωση.

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Τι είναι το skin flooding;

Στην ουσία, το skin flooding είναι μια τεχνική περιποίησης που βασίζεται στην εφαρμογή ενυδατικών προϊόντων σε διαδοχικά στρώματα, με στόχο να βοηθήσει την επιδερμίδα να διατηρήσει την υγρασία της. Η λογική είναι απλή: ξεκινάς με ελαφριές, υδαρείς υφές και συνεχίζεις με πιο πλούσιες, ώστε να ολοκληρώσεις τη ρουτίνα σου με μια ενυδατική κρέμα που βοηθά να περιοριστεί η απώλεια υγρασίας.

korean_skincare
Pexels

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στα humectants, δηλαδή στα συστατικά που προσελκύουν νερό, όπως το υαλουρονικό οξύ και η γλυκερίνη. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο απαλή και ελαστική όψη, κάνοντας τις λεπτές γραμμές που σχετίζονται με την αφυδάτωση να φαίνονται λιγότερο έντονες.

Πώς να δοκιμάσεις το skin flooding στη δική σου ρουτίνα:

1. Ξεκίνα με έναν ήπιο καθαρισμό

Το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσεις το πρόσωπό σου χωρίς να αφήσεις την επιδερμίδα να νιώθει ξηρή ή να τραβάει. Ένα ήπιο καθαριστικό είναι συνήθως αρκετό, ενώ το πολύ ζεστό νερό και ο υπερβολικά έντονος καθαρισμός μπορούν να επιδεινώσουν την ξηρότητα.

Pexels
Pexels

2. Εφάρμοσε τα ενυδατικά σου προϊόντα σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα

Εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά σημεία της τεχνικής. Αφού καθαρίσεις το πρόσωπό σου, μην περιμένεις να στεγνώσει εντελώς. Σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα, μπορείς να εφαρμόσεις ένα ενυδατικό serum με συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ ή η γλυκερίνη. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις πολλά διαφορετικά serums ή να επαναλαμβάνεις το ίδιο βήμα πολλές φορές.

Pexels
Pexels

3. Συνέχισε με μια ενυδατική κρέμα

Η ενυδάτωση δεν αφορά μόνο την προσθήκη νερού στην επιδερμίδα, αλλά και τη διατήρησή του. Γι’ αυτό, μετά το serum, ακολούθησε με μια ενυδατική κρέμα κατάλληλη για τον τύπο του δέρματός σου. Συστατικά όπως τα ceramides και άλλοι μαλακτικοί ή αποφρακτικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού και στον περιορισμό της απώλειας υγρασίας.

Pexels
Pexels

4. Μην ξεχνάς το αντηλιακό το πρωί

Αν επιλέξεις να δοκιμάσεις το skin flooding στην πρωινή σου ρουτίνα, ολοκλήρωσε με αντηλιακό ευρέος φάσματος. Η καθημερινή αντηλιακή προστασία παραμένει σημαντική ανεξάρτητα από την εποχή και από το πόσο ενυδατωμένη δείχνει η επιδερμίδα σου.

Pexels
Pexels

Το skin flooding αξίζει τελικά την προσοχή μας;

Η αλήθεια είναι πως το skin flooding δεν αποτελεί κάποια επαναστατική ανακάλυψη της skincare επιστήμης. Η εφαρμογή ενυδατικών συστατικών και στη συνέχεια μιας κρέμας που βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας είναι μια γνώριμη πρακτική στην περιποίηση της επιδερμίδας. Αυτό που κάνει την τάση ενδιαφέρουσα είναι ότι υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης και της προσαρμογής της ρουτίνας στις πραγματικές ανάγκες του δέρματός μας.

skincare
Pexels

Προσωπικά, θα κρατούσα από το skin flooding την ιδέα μιας πιο προσεκτικής και ουσιαστικής προσέγγισης στην περιποίηση, χωρίς την ανάγκη να προσθέτουμε συνεχώς νέα βήματα. Γιατί, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργήσουμε μια επιδερμίδα που λάμπει μόνο στις φωτογραφίες, αλλά να φροντίζουμε τον επιδερμικό μας φραγμό και να διατηρούμε το δέρμα μας άνετο, απαλό και ενυδατωμένο σε κάθε εποχή.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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