Το μαμαδίστικο hack που κάνει το τραπέζι του μπαλκονιού να λάμπει

Το τραπέζι στο μπαλκόνι είναι από τα πιο όμορφα στοιχεία ενός εξωτερικού χώρου, αλλά και από τα πιο «δύσκολα»στη συντήρηση. Σκόνη, σταγόνες από βροχή, λεκέδες από καφέ ή απλά τα σημάδια της καθημερινότητας κάνουν την επιφάνειά του να φαίνεται θαμπή πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελες. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεσαι ειδικά καθαριστικά ή ακριβά προϊόντα για να το επαναφέρεις σε άψογη κατάσταση. Με απλά υλικά που ήδη έχεις στο σπίτι, μπορείς να το κάνεις να λάμψει ξανά σε λίγα λεπτά.

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά hacks είναι να φτιάξεις ένα σπιτικό καθαριστικό με νερό και ξίδι. Σε ένα μπουκάλι ψεκασμού αναμειγνύεις ίσα μέρη νερού και λευκού ξιδιού και έχεις έτοιμο ένα φυσικό καθαριστικό που διαλύει εύκολα τη βρωμιά και τα λίπη. Ψεκάζεις την επιφάνεια του γυαλιού και σκουπίζεις με ένα καθαρό πανί μικροϊνών για να αποφύγεις τα σημάδια.

Για πιο γυαλιστερό αποτέλεσμα το βασικό είναι να χρησιμοποιήσεις παλιές εφημερίδες αντί για πανί. Το χαρτί βοηθά να μην αφήνονται γραμμές και δίνει στο γυαλί μια πιο «καθαρή« όψη. Με κυκλικές κινήσεις και λίγη υπομονή, το τραπέζι δείχνει σχεδόν καινούργιο.

Extra tip: για επίμονους λεκέδες, όπως αποτυπώματα ή υπολείμματα από ροφήματα, λίγες σταγόνες υγρού πιάτων μέσα στο νερό με το ξίδι κάνουν τη διαφορά. Βουτάς ένα μαλακό πανί, το στραγγίζεις καλά και καθαρίζεις την επιφάνεια πριν περάσεις ξανά με στεγνό πανί για να φύγει κάθε ίχνος υγρασίας.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι το τελικό στέγνωμα. Όσο καλά κι αν έχεις καθαρίσει, αν μείνει υγρασία, θα δημιουργηθούν πάλι σημάδια. Ένα στεγνό πανί μικροϊνών ή ακόμη και ένα καθαρό βαμβακερό ύφασμα θα δώσει την τελική γυαλάδα που κάνει το τραπέζι να δείχνει σαν καινούργιο.

