Ο Γιώργος Πορφύρης στο Spill The Tea: «Δεν απόλαυσα ούτε μισή μέρα στο Master Chef»

Ο Γιώργος Πορφύρης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς παίκτες που πέρασαν ποτέ από το MasterChef, κάθισε στην καρέκλα του Spill the Tea και, παρέα με τον Ανδρέα Ζωίτσα, άνοιξε μια για πάντα τα χαρτιά του. Σε μια εξομολόγηση που θα συζητηθεί, ο γνωστός σεφ μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια ως private chef στο Μεγανήσι της Λευκάδας, εξήγησε τους λόγους που το τηλεοπτικό κεφάλαιο «MasterChef» έχει κλείσει οριστικά για εκείνον και μοιράστηκε άγνωστες πτυχές από τη συνεργασία του με τις «μεγάλες κυρίες» της ελληνικής τηλεόρασης.

Αν και το 2017 συστήθηκε στο κοινό ως ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες, η επιστροφή του στο MasterChef το 2023 εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος, πήγε τη δεύτερη φορά με μοναδικό κίνητρο να διεκδικήσει το έπαθλο, όμως η πραγματικότητα μέσα στο σπίτι τον λύγισε: «Δεν το απόλαυσα ούτε μισή μέρα. Αν είχα ρολόι, θα ήμουν όλη την ώρα με το ρολόι στο χέρι περιμένοντας να τελειώσει. 20 άτομα μέσα σε ένα σπίτι με είχαν στο στόχαστρο και με κραζαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Πορφύρης αποκάλυψε ότι η συμπεριφορά των συμπαικτών του ήταν απόλυτα μεθοδευμένη, καθώς αντιλήφθηκαν ότι αν βρίσκονταν σε κόντρα μαζί του –λόγω της δημοτικότητάς του– θα κέρδιζαν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Η πίεση αυτή τον οδήγησε στα όριά του: «Είχα ψυχοσωματικά γιατί αρνιόμουν να είμαι στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ζήτησα τη βοήθεια ψυχολόγου μέσα στο παιχνίδι».

Όσο για το αν θα τον βλέπαμε σε ένα ενδεχόμενο All Star; Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Τηλεοπτικά θεωρώ ότι έχω καεί. Τα έδωσα όλα. Η τηλεόραση είναι σαν το ποδόσφαιρο, έχεις συγκεκριμένα χρόνια που μπορείς να παίξεις μπάλα».

Ο Ανδρέας Ζωίτσας έβαλε δύσκολα στον σεφ, δίνοντάς του πέντε κορυφαία ονόματα παρουσιαστριών με τις οποίες έχει δουλέψει στο παρελθόν (Ελένη Τσολάκη, Κατερίνα Ζαρίφη, Ελένη Χατζίδου, Ελένη Μενεγάκη, Κατερίνα Καινούργιου), ζητώντας του να τις τοποθετήσει σε πέντε διαφορετικές καταστάσεις.

Για καφέ και σουσού ο Γιώργος Πορφύρης επέλεξε χωρίς δισταγμό την Κατερίνα Ζαρίφη, χαρακτηρίζοντάς την χρυσό άνθρωπο. Θυμήθηκε μάλιστα τις ημέρες που ξεκίνησαν στο Open, όπου εκείνη έφτανε στις 8 το πρωί έχοντας ήδη κάνει ραδιόφωνο, συνέχιζε με 3 ώρες ζωντανής εκπομπής και το βράδυ είχε διπλές θεατρικές παραστάσεις, παραμένοντας πάντα σε απίστευτη εγρήγορση. Όπως τόνισε, η Ζαρίφη τον έκανε να νιώσει εξαιρετικά άνετα στην πρώτη του επαφή με καθημερινό μαγκαζίνο.

Όταν η κουβέντα πήγε στις διακοπές στη Μύκονο, ο σεφ ψήφισε την Ελένη Χατζίδου επειδή τη θεωρεί party animal, συμπληρώνοντας με χιούμορ ότι επειδή πηγαίνει παντού με τον Ετεοκλή Παύλου, θα πήγαιναν τελικά οι τρεις τους ως ένα πολύ ευχάριστο ζευγάρι. Για τη δημιουργία μιας δικής του εκπομπής, ο Γιώργος Πορφύρης ξεχώρισε την Ελένη Τσολάκη, εξηγώντας ότι ήταν η μόνη παρουσιάστρια που του άφηνε απόλυτα τον τηλεοπτικό χώρο στη μαγειρική, του έδινε πλάνο και δεν τον διέκοπτε ποτέ για να κλέψει τις εντυπώσεις, σε αντίθεση με άλλους παρουσιαστές. Τέλος, το shopping therapy ανήκει δικαιωματικά στην Κατερίνα Καινούργιου, με τον σεφ να αναγνωρίζει ότι έχει τρομερή αισθητική και αγοράζει τα πάντα με το ένστικτο.

Όταν η κουβέντα έφτασε στην Ελένη Μενεγάκη, ο Γιώργος Πορφύρης παραδέχτηκε ότι η συνεργασία τους ήταν σύντομη, αλλά η αύρα της ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ: «Θυμάμαι στο στούντιο υπήρχαν πανέμορφες κοπέλες στην παραγωγή, καλοντυμένες, που έλαμπαν. Μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο πλατό η Ελένη Μενεγάκη. Εκεί νομίζω έσβησαν όλα τα φώτα για όλες τις άλλες. Ακόμα και η πιο εντυπωσιακή κοπέλα της παραγωγής, μόλις μπήκε η Ελένη, απλά έσκυψε το κεφάλι. Η Μενεγάκη εκπέμπει κάτι μοναδικό, δεν υπάρχει δεύτερη στον χώρο».

