Matte makeup: Έτσι θα πετύχεις το viral trend που έρχεται από τα 90’s

Η μόδα κάνει πάντα κύκλους και ο κόσμος της ομορφιάς δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάποτε το matte μακιγιάζ ήταν το απόλυτο trend των ‘90s, μια εποχή όπου η επιδερμίδα έπρεπε να δείχνει βελούδινη, χωρίς γυαλάδες, και τα χείλη έντονα, σαν να είχαν σχεδιαστεί με ακριβεία. Είδωλα όπως η Cindy Crawford και η Naomi Campbell καθιέρωσαν το matte look ως σύμβολο διαχρονικής γοητείας, ενώ η κουλτούρα της εποχής το σφράγισε με μια δόση ανεμελιάς και ροκ αισθητικής. Το «no-shine» δεν ήταν απλώς μια επιλογή μακιγιάζ· ήταν στάση ζωής, μια δήλωση κομψότητας που συνδύαζε την αυστηρότητα με την ανεπιτήδευτη φρεσκάδα.

Σήμερα, 3 δεκαετίες αργότερα, η matte επιδερμίδα επιστρέφει δυναμικά, αλλά με μια πιο σύγχρονη φιλοσοφία. Δεν μιλάμε για το βαρύ, «σκληρό» αποτέλεσμα που κάποτε μπορούσε να δείχνει αφύσικο, αλλά για μια νέα εκδοχή που αναδεικνύει την υφή του δέρματος χωρίς να τη βαραίνει. Το matte glam του τώρα είναι ανάλαφρο, breathable, και συνδυάζει τη μακρά διάρκεια με μια πιο φυσική αίσθηση. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στο polished και το effortless, η επιστροφή ενός κλασικού στιλ προσαρμοσμένου στη νέα εποχή της ομορφιάς που θέλει το δέρμα μας να δείχνει φρέσκο, ανθεκτικό και πιο αυθεντικό από ποτέ.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Smokey eyes, nude lips και το comeback του ’90s grunge

Bελούδινη επιδερμίδα

Η καρδιά του νέου matte trend ξεκινά από την επιδερμίδα. Αντί για βαριές στρώσεις που κρύβουν κάθε ίχνος φυσικότητας, το παιχνίδι γίνεται με ανάλαφρες υφές που «θολώνουν» τους πόρους, χαρίζουν σταθερότητα και διαρκούν, χωρίς να αφαιρούν από το δέρμα την αίσθηση ζωντάνιας. Το ζητούμενο είναι η βελούδινη όψη, όχι η πλαστική μάσκα.

Δραματικά eyelooks

Στη δεκαετία του ’90 το matte smoky eye ήταν σχεδόν υπογραφή. Σήμερα, το βλέμμα παραμένει στο επίκεντρο, αλλά με πιο εκλεπτυσμένες γραμμές και σκιές που στέκονται άψογα για ώρες. Η ένταση δεν χρειάζεται υπερβολές· ένα καθαρό, γεμάτο χρώμα ή μια απαλή σκιά χωρίς γυαλάδες δίνει αμέσως αέρα δυναμισμού.

H επιστροφή του contour blush

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που επιστρέφει με φόρα, αυτό είναι το έντονο ρουζ. Οι αποχρώσεις που θυμίζουν ροδαλά μήλα δίνουν ξανά τον τόνο. Το ρουζ πλέον δεν είναι απλά πινελιά χρώματος, αλλά βασικός αρχιτέκτονας του προσώπου, δίνοντας σχήμα, όγκο και ένταση.

Statement χείλη

Τίποτα δεν ολοκληρώνει καλύτερα το matte look από τα χείλη. Είτε πρόκειται για βαθύ κόκκινο, είτε για γήινες αποχρώσεις, είτε για το θρυλικό καφέ της δεκαετίας του ’90, το matte κραγιόν παραμένει σύμβολο δύναμης και κομψότητας. Η νέα εποχή τα θέλει πιο άνετα, χωρίς να «σπάνε», ώστε να αντέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Διάβασε επίσης: Blurred lips: Όλα τα βήματα για να πετύχεις τη viral beauty τάση του TikTok

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.