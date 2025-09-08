MTV VMAs 2025: Smokey eyes, nude lips και το comeback του ’90s grunge

Η grunge αισθητική κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2025, με τους celebrities να λανσάρουν τα πιο hot beauty looks της σεζόν

Η σεζόν των βραβεύσεων και των κόκκινων χαλιών είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Αγαπημένοι celebrities ενσωματώνουν στις εμφανίσεις τους τις πιο πρόσφατες τάσεις της μόδας και της ομορφιάς, προσφέροντας αστείρευτη έμπνευση για τα πιο ενημερωμένα fashion και beauty looks. Από τις χθεσινές εμφανίσεις στα MTV Video Music Awards, μπορούμε με σιγουριά να συμπεράνουμε ότι η grunge αισθητική των 90s έχει επιστρέψει δυναμικά στην ποπ κουλτούρα.

Η gothic αισθητική κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί, με πλήθος διασήμων να επιλέγουν σκούρες σκιές ματιών και nude αποχρώσεις στα χείλη. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι το moody makeup αποτελεί φέτος ένα από τα πιο αγαπημένα looks, ενώ το grunge των 1990s αναδεικνύεται ως κορυφαία τάση ομορφιάς για το φθινόπωρο, παράλληλα με το χαρακτηριστικό «tired girl» look à la Jenna Ortega.

Έξω από τo Madison Square Garden, η Ashlee Simpson και ο Frankie Grande υιοθέτησαν τη σκοτεινή πλευρά της μόδας, με misty αποχρώσεις που φτάνουν έως τα φρύδια και μαύρο eyeliner στις waterlines. Η λίστα των πιο εντυπωσιακών gothic beauty moments περιλαμβάνει επίσης την Taylor Momsen του Gossip Girl, την Paris Hilton και άλλους, αποδεικνύοντας ότι το moody, dark makeup αποτελεί φέτος must-have τάση.

Lady Gaga

Η Lady Gaga συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερη «spooky» αισθητική της, επιλέγοντας ένα θεατρικό hair και makeup look: μαύρες αφέλειες σε συνδυασμό με ένα updo διακοσμημένο με λουλούδια, δραματικό smoky eye και έντονο κόκκινο κραγιόν με διχρωμία στο περίγραμα, απόλυτα ταιριαστό για τη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς.

Taylor Momsen

Η Taylor Momsen, η πρωταγωνίστρια της σειράς Gossip Girls, ενίσχυσε την επαναστατική της εμφάνιση με ένα έντονο μαύρο smoky eye και διακριτικά nude χείλη, ενώ τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της έπεφταν σε αέρινες, κυματιστές μπούκλες που ξεπερνούσαν τους ώμους της.

Paris Hilton

Από ό,τι φαίνεται, η επίδραση της grunge αισθητικής ήταν τόσο ισχυρή που έκανε την Paris Hilton να εγκαταλείψει το αγαπημένο της ροζ και να επιλέξει total black look. Η διάσημη επιχειρηματίας ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακό smokey eye με glitter και nude χείλη που ισορροπούσαν την ένταση του μακιγιάζ. Τα μαλλιά της ήταν δεμένα σε ψηλό κότσο, με δύο μπροστινά τουφάκια να προεξέχουν, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη νότα στο σύνολο.

Yungblud

Ο Yungblud, ως ένας σύγχρονος ροκ σταρ, επέλεξε ένα glam-rock look σε μαύρες αποχρώσεις που αναδείκνυε την προσωπικότητά του. Το έντονο smokey eye ξεχώριζε πάνω σε μια διακριτική βάση, ενώ τα μαλλιά του ήταν στιλιζαρισμένα σε messy wet-look, με μερικά λεπτά τουφάκια να πετάνε αυθόρμητα, προσθέτοντας αέρα ατημέλητου στυλ στο συνολικό αποτέλεσμα.

Frankie Grande

Ο Frankie Grande, αδερφός της Ariana Grande, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ως ένας σύγχρονος rockstar, εμπνευσμένος από τους Kiss, με full-on eye makeup που περιλάμβανε glittery μαύρη σκιά και funky σχέδια με μαύρο eyeliner. Τα μαλλιά του ήταν χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι και χαλαρές, αέρινες μπούκλες, ολοκληρώνοντας ένα look που συνδύαζε drama και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Gabby Windey

Η Gabby Windey, εντυπωσίασε με ένα σαγηνευτικό smokey eye look και τα χαρακτηριστικά λεπτά φρύδια της. Τα μαλλιά της ήταν φουσκωτά και αέρινα, χαρίζοντάς της την εμφάνιση μιας αληθινής κινηματογραφικής σταρ.

Ashlee Simpson

Η Ashlee Simpson συνδύασε το μαύρο σετ της από παγιέτες με ένα εντυπωσιακό smokey eye και nude χείλη, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο, dramatic look. Τα μαλλιά της ήταν χαλαρά, σε αέρινες ghost-wave μπούκλες, ολοκληρώνοντας την κομψή και σύγχρονη εμφάνισή της.

