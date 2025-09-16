Μέθοδος 53: Το contouring hack που κατέκτησε το TikTok (Video)

To TikTok έχει τη λύση για να δημιουργείς πάντα το πιο εντυπωσιακό μακιγιάζ, με τη βοήθεια μιας απλής και εύκολης τεχνικής

Αν ασχολείσαι έστω και λίγο με τον κόσμο του μακιγιάζ, σίγουρα έχεις δει το TikTok να κατακλύζεται από βίντεο που δείχνουν την περίφημη «53 contouring method». Πρόκειται για ένα έξυπνο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό hack που υπόσχεται να σου προσφέρει ανόρθωση, φως και φυσική σκιαγράφηση του προσώπου σου, χωρίς υπερβολές και με ελάχιστη προσπάθεια.

Η τεχνική αυτή έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και hashtags στα social media, με όσες την έχουν δοκιμάσει να ορκίζονται ότι είναι η πιο απλή και εντυπωσιακή προσέγγιση στο καθημερινό μακιγιάζ.

Η «μέθοδος 53» βασίζεται σε δύο βασικά βήματα που σχηματίζουν τους αριθμούς 5 και 3 στο πρόσωπό σου. Με το concealer σχηματίζεις το «5», εφαρμόζοντάς το κάτω από τα μάτια, κατά μήκος της μύτης, γύρω από το στόμα και κάτω από το πηγούνι, φωτίζοντας έτσι τα σημεία που θέλεις να αναδείξεις. Στη συνέχεια, με ένα κρεμώδες προϊόν contouring ή μια σκιά σε πιο σκούρα απόχρωση, σχηματίζεις το «3», ακολουθώντας τη γραμμή των κροτάφων, των ζυγωματικών και της γνάθου για φυσική σκίαση και ανύψωση.

Το blending είναι το μυστικό για τέλειο αποτέλεσμα. Πρώτα σβήνεις το contour με ανοδικές κινήσεις και στη συνέχεια απαλύνεις το concealer με ταμποναριστές κινήσεις, αφήνοντας τη φωτεινότητα να παραμείνει ακριβώς στα σωστά σημεία.

Με τη μέθοδο αυτή, το καθημερινό μακιγιάζ σου γίνεται παιχνιδάκι. Σου προσφέρει άμεση ανόρθωση, φυσικό φωτισμό και ένα αποτέλεσμα που φαίνεται προσεγμένο αλλά καθόλου υπερβολικό. Δεν είναι απλώς ένα trend του TikTok, αλλά ένα πρακτικό εργαλείο που μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπό σου με λίγα μόνο βήματα, αποδεικνύοντας ότι η σωστή τεχνική μπορεί να κάνει θαύματα χωρίς υπερβολές.

