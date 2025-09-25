Missoni SS2026 O Alberto Caliri ζωντανεύει το καλοκαίρι στην πασαρέλα

Στην επίδειξη Missoni για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η ζωή στην παραλία, ή μάλλον η ζωή μέσα στην παραλία, μεταφράζεται σε μόδα μέσα από αδιάκοπη έρευνα στο χρώμα και την ύλη. Η θάλασσα γίνεται το μοναδικό μέρος μέσα στον οποίο η δημιουργικότητα επεκτείνεται, μακριά από τους περιορισμούς της καθημερινότητας. Ο creative director Alberto Caliri δημιούργησε τη συλλογή με αυθόρμητο και ανάλαφρο ύφος, όπου το σώμα παραμένει σιωπηλός πρωταγωνιστής, τυλιγμένο σε ρούχα αλλά πάντα ορατό.

Στα μάτια του, ο οίκος Missoni ανήκει στην καθημερινή ζωή, με όλες τις κινήσεις και στάσεις που χαρακτηρίζουν τις μέρες του καλοκαιριού: το σήκωμα ενός φορέματος, το τσάκισμα ενός T-shirt, η επίδειξη των ποδιών. Οι πλεκτές μπλούζες αποκτούν ζωή, τα σακάκια διευρύνονται στους ώμους, τα μίνι φορέματα μετατρέπονται σε T-shirts ανοιχτά στην πλάτη, και τα twin-set αποκτούν την όψη ενός γιλέκου συνδυασμένου με μικρό καλοκαιρινό φόρεμα.

Χρώμα, ύλη και χαρακτηριστικά μοτίβα Missoni

Η συλλογή καταφέρνει να κάνει «missonize» κάθε στιγμή της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 μέσω της συνεχούς έρευνας στα χρώματα και τα υφάσματα, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά μοτίβα του οίκου που έχουν κατακτήσει τις ντουλάπες, τα looks και την καθημερινότητα γενεών ανδρών και γυναικών. Με ένα απλό ύφασμα, ο κόσμος που κρύβεται μέσα του γίνεται πιο πολύχρωμος και ζωντανός.

Αυθορμητισμός και προσωπική πινελιά

Για τον οίκο Missoni, ο αυθορμητισμός συνδέεται με το ένστικτο να ντύνεσαι ανακατεύοντας νέα ρούχα, vintage κομμάτια ή ξεχασμένα ευρήματα από την ντουλάπα, κάνοντάς τα αμέσως προσωπικά. Cardigan, blouson, ριγέ πουκάμισα, πλεκτά γιλέκα, σορτς και ακόμα και terry cloth συνθέτουν την καθημερινότητα, από την πόλη μέχρι την παραλία.

Το καλοκαίρι του οίκου Missoni απαιτεί ευελιξία και φαντασία, γι’ αυτό μικροί μπερέδες, μαλακά ankle boots, flats και κοσμήματα σε εντυπωσιακές διαστάσεις συνοδεύουν κάθε look, δημιουργώντας ισορροπία και ζωντάνια στη σιλουέτα. Με αυτή τη συλλογή, ο Alberto Caliri μιλά απευθείας στο καλοκαίρι, ενώ συνδέει αβίαστα την πρακτικότητα με την αισθητική και την παιχνιδιάρικη φαντασία.

