Διακόσμηση 09.09.2025

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό reading spot στο δωμάτιο σου

Διάβασμα
Μικρές ιδέες για να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε γωνιά ανάγνωσης χωρίς μεγάλο κόστος, μόνο με εύκολα και έξυπνα tips
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχει κάτι μαγικό στη στιγμή που ανοίγεις ένα βιβλίο και αφήνεις τις σελίδες να σε ταξιδέψουν. Όμως για να απολαύσεις πραγματικά την εμπειρία, χρειάζεται να έχεις έναν χώρο που σε βοηθά να συγκεντρώνεσαι, να χαλαρώνεις και να αποσυνδέεσαι από όσα σε αποσπούν. Ένα reading spot δεν είναι πολυτέλεια· είναι ένας μικρός προσωπικός παράδεισος που μπορεί να χωρέσει σε οποιοδήποτε δωμάτιο.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία. Με λίγες low-budget λύσεις, μπορείς να δημιουργήσεις μια γωνιά που να συνδυάζει άνεση και λειτουργικότητα. Από το σωστό φως και μια απλή καρέκλα, μέχρι μικρά tips για να αποφεύγεις τις διασπάσεις, θα δεις πως το reading spot σου μπορεί να στηθεί εύκολα και να γίνει η πιο αγαπημένη σου συνήθεια στο σπίτι.

Διάβασμα
Pinterest

Διάλεξε το σωστό σημείο

Ψάξε ένα ήσυχο μέρος στο δωμάτιό σου, κατά προτίμηση κοντά σε παράθυρο για φυσικό φως. Ένα άδειο τμήμα τοίχου ή η γωνία δίπλα στο κρεβάτι αρκούν για να στηθεί η βάση του reading spot σου.

Διάβασμα
Pinterest

Επένδυσε στο φως

Ο φωτισμός είναι το Α και το Ω. Αν δεν έχεις δυνατό φυσικό φως, μια λάμπα δαπέδου ή ένα επιτραπέζιο φωτιστικό με ζεστό τόνο είναι οικονομική λύση που προστατεύει τα μάτια και δημιουργεί cozy ατμόσφαιρα.

Διάβασμα
Pinterest

Βολική καρέκλα ή μαξιλάρια

Δεν χρειάζεσαι ακριβή πολυθρόνα. Μια απλή, άνετη καρέκλα με μαξιλάρι ή ακόμα και μεγάλα δάπεδα-μαξιλάρια μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Το σημαντικό είναι να στηρίζεται σωστά η πλάτη σου ώστε να διαβάζεις χωρίς ενόχληση.

Διάβασμα
Pinterest

Μικρά tips για λιγότερη διάσπαση

  • Κράτα κοντά μόνο τα απαραίτητα: βιβλίο, σημειωματάριο, στυλό.
  • Άφησε το κινητό μακριά ή βάλε το σε “Do Not Disturb”.
  • Μια μικρή ραφιέρα ή κουτί αποθήκευσης βοηθά να μη μαζεύεται ακαταστασία γύρω σου.
Διάβασμα
Pinterest

Πρόσθεσε προσωπικό χαρακτήρα

Ρίξε μια κουβέρτα, άναψε ένα κεράκι ή βάλε ένα φυτό δίπλα σου. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν το reading spot να μοιάζει αποκλειστικά δικό σου.

Με λίγη φαντασία, το reading spot σου μπορεί να γίνει το πιο αγαπημένο σου σημείο στο δωμάτιο. Χαμηλό budget, αλλά high comfort!

