Ralph Lauren Άνοιξη 2026: Ύμνος στη γυναικεία φύση με αέρινες σιλουέτες

Ralph Lauren
Από τη ρομαντική πολυτέλεια του φθινοπώρου στην ανοιξιάτικη ανεμελιά, ο Ralph Lauren παρουσιάζει μια συλλογή που γιορτάζει τη γυναίκα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν η φθινοπωρινή πασαρέλα του Ralph Lauren για το 2025 έμοιαζε με ένα ρομαντικό ποίημα υφασμένο με δαντέλα, βολάν, πλούσιο βελούδο και διανοητικό βάθος, τότε η ανοιξιάτικη συλλογή του 2026 παρουσίασε μια σαφώς πιο λιτή, εξευγενισμένη εκδοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έλειπε το συναίσθημα, κάθε άλλο.

Το χάρισμα του σχεδιαστή να συλλαμβάνει το νεανικό πνεύμα πηγάζει από μια βαθιά εκτίμηση για το εύρος της ανθρώπινης εμπειρίας και κάθε φορά καταφέρνει να προσφέρει δημιουργίες που συνδυάζουν το «εδώ και τώρα» με το διαχρονικό. Η συλλογή αυτή είχε παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, αλλά πάντα με εκλεπτυσμένο τόνο, γεμάτη μια αίσθηση ανεμελιάς.

Ralph Lauren
Ο κυρίαρχος τόνος της πασαρέλας ήταν ξεκάθαρος: κάθε κομμάτι διέθετε μια υπέροχη απλότητα. Τα σύνολα έμοιαζαν να αιωρούνται πάνω στα μοντέλα, τονισμένα από το ολοκάτασπρο σκηνικό και τον απαλό ήχο του «More Than a Woman» των Bee Gees.

Ralph Lauren
Ένα λευκό slip dress, στερεωμένο μόνο με ένα μεταλλικό διακοσμητικό στον ώμο, έδειχνε ακόμη πιο εύθραυστο από τις κλασικές λαμπερές βραδινές δημιουργίες του. Και όμως, η λεπτή πολυπλοκότητα ήταν εκεί, σε μια μαύρη φούστα με παγιέτες, το περίγραμμα μιας καλτσοδέτας αποκαλυπτόταν διακριτικά μέσα στο μοτίβο, μια κρυφή σαγηνευτική λεπτομέρεια σε κοινή θέα.

Τα πιο sport κομμάτια έκαναν φυσικά αναφορές σε ανδρικές σιλουέτες, μια κλασική κίνηση του Ralph Lauren, όμως πίσω από αυτά υπήρχε και μια πιο προσωπική, οικεία αφήγηση, σαν να είχαν μπερδευτεί τα ρούχα ενός ζευγαριού στις διακοπές τους, χαρίζοντας την ανεπιτήδευτη γοητεία ενός δανεισμένου λινό σακακιού.

Ralph Lauren
Οι γραβάτες εμφανίστηκαν σε πολλαπλές εκδοχές, δεμένες παραδοσιακά στον λαιμό κάτω από πλεκτά γιλέκα και τεράστια floppy καπέλα παραλίας, ή φορεμένες ως ζώνες, εναρμονισμένες με τις πιέτες σε λευκά πουκάμισα. Ένα λευκό σακάκι, με μανίκια γυρισμένα πρόχειρα, συμπλήρωνε ιδανικά ένα cropped ριγέ T-shirt με μικροσκοπικό πλεκτό σορτσάκι. Η υπόδηση διατήρησε την ίδια φιλοσοφία, με ραφιανά πέδιλα με τακούνι που έδιναν την αίσθηση πως η άμμος ήταν μόλις λίγα βήματα μακριά.

Στο φινάλε, το κύμα του σχεδιαστή προς το κοινό συναντήθηκε με θερμό χειροκρότημα. Ανάμεσα στους θεατές διακρίνονταν προσωπικότητες όπως η Laura Dern, η Mindy Kaling, η Oprah, ο Usher, η Gayle King, η Maggie Rogers και η Naomi Watts. Ελάχιστοι σχεδιαστές μπορούν να καυχηθούν για μια τόσο σταθερή έλξη, και αυτό από μόνο του αποτελεί την πιο αδιάψευστη σφραγίδα επιτυχίας.

