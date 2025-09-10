H Rosalía πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Calvin Klein παρέα με έναν πύθωνα

Η Rosalía πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Calvin Klein Fall 2025, σε μια αισθησιακή φωτογράφιση με ένα πύθωνα να τυλίγεται γύρω της

Η Calvin Klein επιστρέφει δυναμικά αυτό το φθινόπωρο με μια καμπάνια που ήδη συζητιέται σε όλο τον κόσμο της μόδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Rosalía, η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει τη διεθνή σκηνή με τον μοναδικό της συνδυασμό πάθους, πρωτοπορίας και πολιτισμικής ταυτότητας.

Για πρώτη φορά ενώνει τις δυνάμεις της με το εμβληματικό brand, σε μια σειρά από εικόνες που φλερτάρουν με την ένταση και το απροσδόκητο.

Η φωτογράφιση της Carlijn Jacobs αποτυπώνει την τραγουδίστρια σε ένα οπτικό σύμπαν γεμάτο αντιθέσεις: αισθησιακό αλλά και ακατέργαστο, μινιμαλιστικό αλλά και θεατρικό, οικείο αλλά και μυστηριώδες. Στην πιο εντυπωσιακή στιγμή, η Rosalía εμφανίζεται με έναν αλμπίνο πύθωνα, μια εικόνα που ισορροπεί ανάμεσα στη γοητεία και τον κίνδυνο, συμβολίζοντας την ατρόμητη πλευρά της θηλυκότητας.

Η καμπάνια δεν είναι απλώς μια παρουσίαση νέας συλλογής εσωρούχων· είναι ένα κάλεσμα σε έναν κόσμο όπου η μόδα δεν περιορίζεται στο ύφασμα, αλλά μετατρέπεται σε αφήγηση ταυτότητας.

Η Calvin Klein, πιστή στην ιστορία της να συνδέει το καθημερινό με το εμβληματικό, παρουσιάζει μια Rosalía που ξεφεύγει από τα στερεότυπα. Η τραγουδίστρια δεν φορά μόνο ρούχα· φορά το ίδιο της το θάρρος, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιδέα ότι το στιλ είναι εξίσου προσωπικό και αδιαπραγμάτευτο όσο και η μουσική της.

Στην καρδιά της καμπάνιας βρίσκονται οι νέες σειρές εσωρούχων του Calvin Klein. Η γραμμή Icon Cotton Modal εισάγει την καινοτομία της ζώνης Infinity Bond χωρίς ραφές, χαρίζοντας αψεγάδιαστη σιλουέτα και άνεση που κινείται μαζί με το σώμα.

Παράλληλα, η σειρά Heritage Cotton επαναφέρει το κλασικό vintage λογότυπο σε μια σύγχρονη εκδοχή, θυμίζοντας την αισθητική κληρονομιά του brand, ενώ τα Perfectly Fit bras και bikinis ολοκληρώνουν την πρόταση με εφαρμογή που συνδυάζει εργονομία και κομψότητα.

Η Rosalía δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Calvin Klein εσώρουχο αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωπικής της γκαρνταρόμπας εδώ και χρόνια και ότι θεωρεί τιμή της να συμμετέχει σε αυτή την καμπάνια. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ισπανική εκδοχή της καμπάνιας, η εμπειρία εμπλουτίζεται με το ακυκλοφόρητο τραγούδι «De Madrugá», αποδεικνύοντας πως η Rosalía ξέρει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στη μουσική και τη μόδα, μετατρέποντας το project σε ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αφήγημα.

