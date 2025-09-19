Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty

Η επιχειρηματική στρατηγική της Kardashian ενοποιεί τις δραστηριότητές της, με το Skims να επεκτείνεται στον κόσμο της ομορφιάς

Η Kim Kardashian, γνωστή για την επιχειρηματική της διορατικότητα, προχωρά σε μια στρατηγική ενοποίησης των brand της, κλείνοντας το SKKN by Kim και ενσωματώνοντας τη σειρά ομορφιάς στο Skims. Αυτή η κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Skims στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, συνδυάζοντας τις δύο βιομηχανίες κάτω από μια ενιαία στρατηγική.

«Με βαθιά ευγνωμοσύνη, σας ενημερώνουμε ότι η SKKN BY KIM θα σταματήσει τις δραστηριότητές της. Παρότι αυτό το κεφάλαιο κλείνει, η δέσμευση για καινοτομία, self-care και αυτοπεποίθηση που εκπροσωπούσε η SKKN θα συνεχιστεί με νέους και συναρπαστικούς τρόπους».

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Kim Kardashian ενοποιεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες υπό την ομπρέλα της Skims, της εταιρείας shapewear και ρούχων αξίας 4 δισ. δολαρίων. Τον Μάρτιο, η Skims απέκτησε τόσο τη μετοχική πλειοψηφία της Kardashian όσο και το 20% που κατείχε η Coty στο SKKN, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ολοκληρωτική ενσωμάτωση της σειράς ομορφιάς στο Skims.

Το SKKN by Kim, παρά τις υψηλές προσδοκίες κατά την έναρξή του, αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς τα προϊόντα υψηλής τιμής, δεν κατάφεραν να φτάσουν την πολιτισμική απήχηση της Skims. Το 2024 υπήρξε προσπάθεια επανεκκίνησης με προϊόντα μακιγιάζ, όπως lip liners, πούδρες και παλέτες σκιών, ωστόσο η ανταπόκριση παρέμεινε περιορισμένη.

Η Kim Kardashian δεν εγκαταλείπει πλήρως τον χώρο της ομορφιάς. Η αναμενόμενη κυκλοφορία της Skims Beauty το 2026 υπόσχεται να συνδυάσει μόδα και μακιγιάζ, αξιοποιώντας την εμπειρία της από το SKKN by Kim και επενδύοντας σε καινοτομία, self-care και αυτοπεποίθηση. Η κίνηση αυτή δίνει στην ίδια τη δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση της στον χώρο της ομορφιάς, αξιοποιώντας τη δύναμη της Skims, η οποίο έως το 2023 έχει φτάσει έσοδα πάνω από 750 εκατ. δολάρια.

Το κλείσιμο της SKKN by Kim και η ενοποίηση της σειράς ομορφιάς στο Skims αναδεικνύει την επιχειρηματική στρατηγική της Kardashian: μια προσεκτική στροφή προς την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της και την αξιοποίηση των ισχυρών brand assets της, με στόχο την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

