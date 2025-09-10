TV 10.09.2025

The Wall: Το τηλεπαιχνίδι – φαινόμενο έρχεται στο ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο

«The Wall», το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Μια νέα διεθνής εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBCUniversal Formats.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!

Το «The Wall» δεν είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα roller coaster συναισθημάτων! Εσύ, θα το αντιμετωπίσεις;

