21.09.2025

Το rice water είναι το φυσικό toner που πρέπει να εντάξεις στη skincare ρουτίνα σου

Rice Water
Από την παράδοση της Ασίας μέχρι το TikTok, το rice water είναι το φυσικό skincare hack που χαρίζει λάμψη στην επιδερμίδα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περνάς χρόνο στο TikTok, είναι πολύ πιθανό να έχεις συναντήσει βίντεο που εξυμνούν τις ευεργετικές ιδιότητες του rice water, δηλαδή του νερού από ρύζι, που λειτουργεί ευεγερτικά για την επιδερμίδα.

Παρόλο που μοιάζει με ένα ακόμα νέο trend, το νερό από ρύζι χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην περιποίηση της επιδερμίδας σε Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και άλλους ασιατικούς πολιτισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το hashtag #ricewater μετρά πάνω από 955 εκατομμύρια αποτελέσματα στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη δημοφιλία του.

Rice water
Pinterest

Το rice water παράγεται με το μούλιασμα του ρυζιού και το στραγγίζωμενο υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως toner. Στα βασικά οφέλη του περιλαμβάνονται οι καταπραϋντικές του ιδιότητες, η μείωση της έντασης των κηλίδων, η ομοιόμορφη όψη της επιδερμίδας, η βελτίωση της υφής, η λάμψη και η αντιγηραντική δράση.

@danicolexx DIY mask with rice ✨ skincare from the comfort of your home #diy #skincare #diyskincare #ricewater #ricemask ♬ Glamorous – Fergie

Για να το εντάξεις στη ρουτίνα σου, εφαρμόζεις το νερό σε καθαρή επιδερμίδα και, αφού στεγνώσει τελείως, συνεχίζεις κανονικά με ορό και κρέμα. Αν θέλεις να φτιάξεις το δικό σου, μουλιάζεις μισό φλιτζάνι ρύζι σε δύο φλιτζάνια νερό για 30–60 λεπτά και στη συνέχεια το στραγγίζεις. Πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο κάθε φορά, καθώς μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια που προκαλούν δερματικές λοιμώξεις.

Rice water
Pinterest

Το νερό από ρύζι είναι ασφαλές για τους περισσότερους, αλλά αν έχεις αμφιβολίες ή δερματικά προβλήματα, καλό είναι να συμβουλευτείς δερματολόγο πριν το εντάξεις στη ρουτίνα σου.

beauty skincare ομορφιά
