Toasty makeup: Το φθινοπωρινό trend που διατηρεί τη λάμψη του καλοκαιριού

Με το καλοκαίρι να ολοκληρώνεται επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου και το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του, η γκαρνταρόμπα μας προσαρμόζεται στα πρώτα κρύα. Το μακιγιάζ, όμως, αντιμετωπίζει μια πιο… συναισθηματική πρόκληση: την απώλεια του μαυρίσματος που χάριζε στο πρόσωπο τη φυσική, υγιή λάμψη του «sunkissed» εφέ. Ποιος θα ήθελε να αποχωριστεί την χρυσαφένια και φωτεινή επιδερμίδα που μοιάζει σαν να επιστρέφεις μόλις από διακοπές; Η λύση έρχεται μέσα από το νέο trend του TikTok, το toasty make-up, που υπόσχεται να διατηρήσει τη ζεστή λάμψη του καλοκαιριού στο πρόσωπο ακόμη και όταν οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές κάνουν την εμφάνισή τους.

Δεν είναι απλώς μια τάση στο μακιγιάζ, είναι ένας τρόπος να κρατήσεις ζωντανή την χρυσαφένια αίσθηση της επιδερμίδας σου όλο το φθινόπωρο. Βασίζεται σε ζεστές αποχρώσεις καραμέλας και bronze που μιμούνται τη λάμψη του ήλιου και το φως της εποχής, συνδυάζοντας bronzer, ρουζ και highlighter για ένα τρισδιάστατο και φυσικό αποτέλεσμα. Με μερικές σωστές κινήσεις, μπορείς να πετύχεις ένα look που μοιάζει σαν ηλιόλουστο, ακόμη και χωρίς να έχεις πάει στην παραλία.

Τι είναι το Toasty makeup;

Το toasty make-up αντλεί έμπνευση από τις θερμές αποχρώσεις του φθινοπώρου, όπως καφέ, χαλκός και καραμέλα, και έχει στόχο να ενισχύσει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας με ένα αποτέλεσμα που φαίνεται φυσικό και ανεπιτήδευτο. To bronzer γίνεται ο πρωταγωνιστής, χαρίζοντας χρυσαφένια απόχρωση, ενώ το ρουζ σε κεραμιδί ή έντονες ροδακινί αποχρώσεις προσθέτει ζεστασιά στα ζυγωματικά. Το highlighter ολοκληρώνει τη σύνθεση, «πιάνoντας» το φως και ενισχύοντας την αίσθηση υγιούς επιδερμίδας.

Πώς να το πετύχεις

Ο πρωταγωνιστής αυτού του look είναι το bronzer, που εφαρμόζεται με ανοδικές κινήσεις στα ζυγωματικά, στους κροτάφους, στο μέτωπο, στη ράχη της μύτης, στα βλέφαρα και περιμετρικά του προσώπου, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο και φυσικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, το ρουζ προσθέτει ζεστασιά, απλώνοντάς το απαλά στα μήλα των ζυγωματικών και στο κέντρο της μύτης, ενισχύοντας τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Για τα μάτια, οι σκιές σε θερμές αποχρώσεις, από καμένο πορτοκαλί έως bronze, καλύπτουν όλο το βλέφαρο και κάτω από τις κάτω βλεφαρίδες, ενώ το eyeliner σε καφέ, λεπτό και διακριτικό, ή εφαρμοσμένο με λοξό πινέλο, ολοκληρώνει το βλέμμα χωρίς να είναι υπερβολικό. Το highlighter εφαρμόζεται στα ζυγωματικά, στη μύτη και ελαφρώς στο μέτωπο, αιχμαλωτίζοντας το φως και προσδίδοντας υγιή, ηλιοκαμένη λάμψη.

Τέλος, τα χείλη τονίζονται με καφέ lip liner και κραγιόν σε nude, soft brown ή spicy red αποχρώσεις, ενώ ένα λεπτό στρώμα διάφανου gloss χαρίζει το τελικό juicy αποτέλεσμα που ολοκληρώνει το sunkissed look για το φθινόπωρο.

Το toasty make-up χαρίζει ένα φυσικό, bronze sunkissed αποτέλεσμα που φωτίζει το πρόσωπο και διατηρεί τη ζεστασιά του καλοκαιριού ακόμη και όταν μπαίνει το φθινόπωρο. Είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν να κρατήσουν τη θερινή λάμψη τους ζωντανή, δείχνοντας φρέσκες, υγιείς και λαμπερές κάθε μέρα, χωρίς να χρειάζεται ο ήλιος να τους χαρίσει το χρώμα.

