«Ζήσε το» σε κάθε στιγμή: 3 playlists για το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ

Με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας στις 19 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνουμε τις απόλυτες playlists που κάνουν reset στο μυαλό και την ενέργειά σου, ανάλογα με την ώρα της ημέρας

Αυτή την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η Ημέρα Θετικής Ενέργειας, μια ευκαιρία να σταματήσεις να περιμένεις αλλαγές και να αρχίσεις να τις δημιουργείς. Τι καλύτερο λοιπόν από το να γεμίσεις τη μέρα σου με μουσική που σου δίνει ώθηση; Παρακάτω λοιπόν θα βρεις 3 διαφορετικές playlists, για πρωί, απόγευμα και βράδυ με επιλογές που αλλάζουν το vibe σου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και θα κάνουν την ημέρα σου να μοιάζει ξεχωριστή.

Πρωί: Ξύπνα με θετική ενέργεια

Το καλύτερο ξεκίνημα γίνεται με τραγούδια που δε σε αφήνουν να μείνεις στο κρεβάτι. Μία playlist πρωινού χρειάζεται:

ένα δυνατό beat που πιάνει από την πρώτη νότα,

φωνές που γεμίζουν αισιοδοξία,

και κάτι που σου θυμίζει ότι η μέρα σου ανήκει.

Παραδείγματα:

1) Marseaux – «Βότκα Βύσσινο»

2) Dua Lipa – «Houdini»

3) Josephine – «Παλιόπαιδο»

4) Sabrina Carpenter – «Feather»

Απόγευμα: Το πιο «μουσικό διάλειμμα» της μέρας

Στο απόγευμα, όταν το σώμα έχει κουραστεί, αλλά το μυαλό διψά για έμπνευση, χρειάζεσαι μια playlist που:

σε ξεκουράζει,

σου φέρνει σκέψεις και εικόνες,

αλλά δεν αφήνει τη διάθεση να πέσει.

Παραδείγματα:

1) Good Job Nicky – «How Do You Feel»

2) Olivia Rodrigo – «get him back!»

3) Billie Eilish – «Birds of a Feather»

4) Έλενα Παπαρίζου – «Καλοκαίρι και Πυρετός»

Βράδυ: Mood shift & νύχτα με νόημα

Όταν πέφτει το σκοτάδι, η μουσική πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης, από ξεκούραση σε έκφραση, από ηρεμία σε συναίσθημα. Μια καλή playlist βραδιού:

ξεκινά απαλά, με ήχους που σε χαλαρώνουν και σε βάζουν σε ήρεμο mood

μεταφέρει τη διάθεση σε πιο έντονα συναισθήματα,

και κλείνει με κάτι που σε κάνει να αισθανθείς ότι τελείωσε όμορφα η μέρα σου.

Παραδείγματα:

1) Lana Del Rey – «Let The Light In» (feat. Father John Misty)

2) Γιώργος Μαζωνάκης – «Αγαπώ Σημαίνει»

3) Tate McRae – «Greedy»

4) Ελένη Φουρέιρα – «Πες το» (feat. Evangelia)

Η μουσική δεν είναι απλώς υπόκρουση. Είναι εργαλείο αλλαγής διάθεσης, ενίσχυσης ενέργειας και δημιουργίας συναισθημάτων. Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας, μη μείνεις απλός ακροατής, διάλεξε τραγούδια που σε αφυπνίζουν, που σε ενθουσιάζουν και που μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σου θυμίζουν ποιος είσαι. Η μουσική μπορεί να γίνει η σπίθα που θα φωτίσει κάθε στιγμή της μέρας, από το πρωινό ξύπνημα μέχρι το βραδινό fade out.

