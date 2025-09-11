Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion έρχεται την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, ζούμε το ΛΑΪΒ και γιορτάζουμε 20 χρόνια γεμάτα θετική ενέργεια

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο.

Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, γιορτάζουμε με ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 ζούμε το ΛΑΪΒ με την Ελένη Φουρέιρα, τη Special Guest Marina Satti και τους 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά! Μαζί τους, από το positive stage θα μας απογειώσουν οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα!

Την ΗΘΕ 2025 παρουσιάζουν η Dat Lilly και η Venetia Kamara!

Στην ΗΘΕ 2025 τραγουδάς, χορεύεις με την παρέα σου και μοιράζεσαι ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες που θα προσφέρουν την απόλυτη μουσική εμπειρία της χρονιάς! Έλα και ζήσε το ΛΑΪΒ, όπως ποτέ ξανά!

20 χρόνια ζεις το ΛΑΪΒ

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, εδώ και δύο δεκαετίες! Η πιο θετική μουσική εμπειρία που ενώνει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο! Έτσι και φέτος κάνει το follow να σημαίνει συντροφιά, το share να γίνεται χορός, το reaction να ξεπερνά τα emoji και να γίνεται αληθινό χαμόγελο, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη, αλλά μπροστά στη σκηνή, λίγα μέτρα μακριά από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη.

Γιατί οι στιγμές που ζούμε μαζί, γεμάτες μουσική, παρέα και θετική ενέργεια, μένουν για πάντα. Και φέτος, στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, θα τις ζήσουμε πιο δυνατά και πιο θετικά από ποτέ!

Amita Motion

Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025

#ΗΘΕ2025 #AmitaMotion #PositiveEnergy #ZiseToLive #MonoThetikiEnergia

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νέα σχετικά με την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 και μπείτε στην πιο Θετική Παρέα, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο σας χυμό Amita Motion!

