Αυτά είναι τα πιο εύκολα office χτενίσματα για την επιστροφή στο γραφείο

Τα πρωινά συχνά μοιάζουν να τρέχουν χωρίς σταματημό. Το ξυπνητήρι χτυπάει, ο καφές είναι σχεδόν απαραίτητος για να ξεκινήσει η μέρα, ενώ τα emails, τα τηλεφωνήματα και οι υποχρεώσεις σε περιμένουν ήδη στο γραφείο. Σε αυτή την πίεση, το hairstyling συχνά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Όσο κι αν προσπαθείς, το πρωινό σου hair routine συχνά υπαγορεύει το look σου αντί να το εκφράζει. Το αποτέλεσμα; Ένα γρήγορο πιάσιμο, ένα ανέμελο messy bun ή μια απλή αλογοουρά που σε βγάζει ασπροπρόσωπη αλλά δεν σε κάνει να νιώθεις πραγματικά στιλάτη.

Η λύση μπορεί να είναι πιο απλή απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Τα office hairstyles που χρειάζονται λίγα λεπτά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά, αναβαθμίζοντας το πιο απλό outfit και χαρίζοντας αυτοπεποίθηση που διαρκεί όλη μέρα. Από ένα κομψό σινιόν με μικρές λεπτομέρειες, μέχρι μια πλεξούδα ή μια αλογοουρά με διακριτικά αξεσουάρ, αυτά τα χτενίσματα σέβονται την υφή των μαλλιών και τη φυσικότητα του κούρεματος. Μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις πως μόλις βγήκες από πασαρέλα, ακόμη κι αν η μέρα είναι γεμάτη meetings, τηλεφωνήματα και deadlines, ενώ παράλληλα παραμένουν πρακτικά και ανθεκτικά στην καθημερινότητα του γραφείου.

Χαμηλός κότσος σινιόν

Ένα κλασικό χτένισμα που δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του. Ιδανικό για τις bad hair days, αλλά και τέλεια βάση για πειραματισμό. Το σινιόν ταιριάζει σε ίσια και σπαστά μαλλιά, μπορεί να διακοσμηθεί με φουρκέτες, scrunchies, μαντήλια ή ακόμη και κοσμήματα, μετατρέποντάς το σε all day look: από το πρωινό meeting μέχρι το Friday aperitivo. Για το φθινόπωρο 2025, το updated στοιχείο είναι η πλαϊνή τούφα, ένα διακριτικό twist που λειτουργεί σαν αξεσουάρ.

Αλογοουρά με ένα twist

Η αλογοουρά συχνά αδικείται ως «basic» ή αθλητικό χτένισμα. Στην πραγματικότητα, είναι ο απόλυτος office σύμμαχος. Γίνεται σε δευτερόλεπτα και έχει άμεσο lifting effect όταν είναι ψηλή και σφιχτή. Στην πιο χαμηλή εκδοχή της, στο σβέρκο, αποπνέει κομψότητα και μπορεί να αναβαθμιστεί με elegant clips. Επιπλέον, είναι ιδανική λύση για τις βροχερές μέρες.

Διαχρονική πλεξούδα

Παιχνιδιάρικη αλλά και sophisticated, η πλεξούδα είναι το πιο ευέλικτο χτένισμα. Μπορεί να «γλυκάνει» το αυστηρό office look ή να χαρίσει χαρακτήρα στα πιο απλά outfits. Από μια χαλαρή γαλλική πλεξούδα μέχρι ένα πιο στιλιζαρισμένο updo, είναι τέλεια λύση ακόμη και για μεσαία μήκη μαλλιών που δύσκολα πιάνονται αλλιώς. Το trick; Να «κρύψεις» το τελείωμα ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει polished. Extra bonus: αν τη λύσεις στο τέλος της ημέρας, με λίγο λάδι ή sea salt spray, αφήνει απαλούς κυματισμούς που θυμίζουν effortless beach look.

