Το τέλος ενός θρύλου: Ο Lionel Messi λέει «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής

Ο Lionel Messi ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της διεθνούς του καριέρας στην Εθνική Αργεντινής μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Με μια ματιά Ο Lionel Messi ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής σε ηλικία 39 ετών.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και την απώλεια του πατέρα του.

Ο Messi δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα και θέλει να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά.

Κατέχει ρεκόρ συμμετοχών (207) και γκολ (125) με την Αργεντινή, κατακτώντας Παγκόσμιο Κύπελλο και Copa América. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η στιγμή που κανένας φίλαθλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν ήθελε να πιστέψει είναι πλέον γεγονός. Σε ηλικία 39 ετών και έπειτα από μια μυθική πορεία που κράτησε περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Lionel Messi ανακοίνωσε την απόφασή του να κρεμάσει οριστικά τη φανέλα με το εθνόσημο της Αργεντινής.

Ο αρχηγός της «Albiceleste» επέλεξε τα social media για να γνωστοποιήσει το τέλος της διεθνούς του διαδρομής, λίγες εβδομάδες μετά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Αργεντινή γνώρισε την ήττα από την Ισπανία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το κείμενο της αποχώρησής του είχε γραφτεί στις 21 Ιουλίου, μόλις δύο 24ωρα μετά τον τελικό, ενώ η απώλεια του πατέρα του, Jorge Messi, στις αρχές Αυγούστου, επισφράγισε οριστικά την εσωτερική του αναζήτηση.

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Το συγκινητικό «αντίο» και οι δύσκολες αποφάσεις

«Είναι μια απόφαση που με πόνεσε και εξακολουθεί να με πονά βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έδωσε τα πάντα για τη χώρα του και πλέον δεν του έχει απομείνει τίποτα άλλο να προσφέρει. Ο ίδιος εξήγησε πως θέλει να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά παικτών, ενώ ξεκαθάρισε πως από εδώ και στο εξής θα στηρίζει την ομάδα από την εξέδρα, ως πιστός φίλαθλος.

Μια κληρονομιά γεμάτη χρυσάφι και αμέτρητα ρεκόρ

Ο Messi αποχωρεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του έχοντας χτίσει έναν ασύλληπτο θρύλο. Από το ντεμπούτο του το 2005 μέχρι σήμερα, κατέγραψε 207 συμμετοχές και 125 γκολ, αριθμοί που τον καθιστούν τον απόλυτο ρέκορντμαν στην ιστορία της Αργεντινής σε εμφανίσεις και τέρματα.

Η τροπαιοθήκη του με την Εθνική ομάδα περιλαμβάνει τα πολυπόθητα τρόπαιο που λύτρωσαν εκατομμύρια Αργεντινούς: το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, τα Copa América του 2021 και του 2024, καθώς και το Finalissima του 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο, καθώς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής συνεχίζει κανονικά την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα της Inter Miami.

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