Celeb News 01.09.2026

Το τέλος ενός θρύλου: Ο Lionel Messi λέει «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Lionel Messi ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της διεθνούς του καριέρας στην Εθνική Αργεντινής μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Lionel Messi ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής σε ηλικία 39 ετών.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και την απώλεια του πατέρα του.
  • Ο Messi δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα και θέλει να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά.
  • Κατέχει ρεκόρ συμμετοχών (207) και γκολ (125) με την Αργεντινή, κατακτώντας Παγκόσμιο Κύπελλο και Copa América.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η στιγμή που κανένας φίλαθλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν ήθελε να πιστέψει είναι πλέον γεγονός. Σε ηλικία 39 ετών και έπειτα από μια μυθική πορεία που κράτησε περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Lionel Messi ανακοίνωσε την απόφασή του να κρεμάσει οριστικά τη φανέλα με το εθνόσημο της Αργεντινής.

lionel_messi_argentini
https://www.instagram.com/leomessi/

Ο αρχηγός της «Albiceleste» επέλεξε τα social media για να γνωστοποιήσει το τέλος της διεθνούς του διαδρομής, λίγες εβδομάδες μετά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Αργεντινή γνώρισε την ήττα από την Ισπανία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το κείμενο της αποχώρησής του είχε γραφτεί στις 21 Ιουλίου, μόλις δύο 24ωρα μετά τον τελικό, ενώ η απώλεια του πατέρα του, Jorge Messi, στις αρχές Αυγούστου, επισφράγισε οριστικά την εσωτερική του αναζήτηση.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Το cute διαβατήριο της κόρης της πριν το πρώτο τους ταξίδι

Το συγκινητικό «αντίο» και οι δύσκολες αποφάσεις

«Είναι μια απόφαση που με πόνεσε και εξακολουθεί να με πονά βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έδωσε τα πάντα για τη χώρα του και πλέον δεν του έχει απομείνει τίποτα άλλο να προσφέρει. Ο ίδιος εξήγησε πως θέλει να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά παικτών, ενώ ξεκαθάρισε πως από εδώ και στο εξής θα στηρίζει την ομάδα από την εξέδρα, ως πιστός φίλαθλος.

Ο Lionel Messi αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του μετά από ένα παιχνίδι, με το σκορ να γράφει 7-1 υπέρ της ομάδας του.
https://www.instagram.com/leomessi/

Μια κληρονομιά γεμάτη χρυσάφι και αμέτρητα ρεκόρ

Ο Messi αποχωρεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του έχοντας χτίσει έναν ασύλληπτο θρύλο. Από το ντεμπούτο του το 2005 μέχρι σήμερα, κατέγραψε 207 συμμετοχές και 125 γκολ, αριθμοί που τον καθιστούν τον απόλυτο ρέκορντμαν στην ιστορία της Αργεντινής σε εμφανίσεις και τέρματα.

Η τροπαιοθήκη του με την Εθνική ομάδα περιλαμβάνει τα πολυπόθητα τρόπαιο που λύτρωσαν εκατομμύρια Αργεντινούς: το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, τα Copa América του 2021 και του 2024, καθώς και το Finalissima του 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο, καθώς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής συνεχίζει κανονικά την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα της Inter Miami.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lionel Messi Αργεντινή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eva Mendes: «Το μοναδικό τατουάζ που ήθελα ποτέ είναι για τον Ryan Gosling»

Eva Mendes: «Το μοναδικό τατουάζ που ήθελα ποτέ είναι για τον Ryan Gosling»

01.09.2026
Επόμενο
Η Zendaya έγινε 30: Από τη Disney στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hollywood

Η Zendaya έγινε 30: Από τη Disney στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hollywood

01.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton
Celeb News

Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Η επιστροφή στη Βρετανία και η στάση του William και της Kate Middleton

02.09.2026
Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

02.09.2026
Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

02.09.2026
«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat
Celeb News

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

02.09.2026
Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande
Celeb News

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

02.09.2026
Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της
Celeb News

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

02.09.2026
Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic
Celeb News

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

02.09.2026
Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004
Celeb News

Μαρία Σολωμού: Βρήκε τα ερωτικά σημειώματα του Μάριου Αθανασίου από το 2004

02.09.2026
Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της: Τι συνέβη στο αστέρι της Dolly Parton
Celeb News

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της: Τι συνέβη στο αστέρι της Dolly Parton

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Τα 5 shoe trends του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026 που θα γίνουν viral

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Η gua sha ρουτίνα της Kendall Jenner για εφέ lifting

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Επιστροφή στο γραφείο: 5 μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου για να ξυπνάς χωρίς άγχος

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς