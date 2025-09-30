Έρευνα-έκπληξη: Αυτό είναι το νούμερο 1 που ζητά η Gen Z στην εκπαίδευση

Για τη νέα γενιά, η επιτυχία δεν βασίζεται σε βιβλία και θεωρία, αλλά κάπου αλλού

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2025 αποκαλύπτει ότι το 61% της Gen Z θεωρεί τις τέχνες ως το σημαντικότερο κομμάτι της εκπαίδευσής τους, ξεπερνώντας σε σημασία τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά μαθήματα.

Οι νέοι που έχουν γεννηθεί μετά το 1997 τοποθετούν τη μουσική, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες και τη δημιουργική γραφή στο επίκεντρο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Για πολλούς, τα δημιουργικά μαθήματα δεν είναι απλώς χόμπι, αλλά βασικά εργαλεία έκφρασης, ψυχικής ισορροπίας και επίλυσης προβλημάτων.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα σχολεία αντιμετωπίζουν περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ενώ συχνά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρουσιάζουν τις τέχνες ως «προαιρετικά» ή περιττά μαθήματα, η Gen Z ανατρέπει αυτή την αντίληψη, βλέποντας τη δημιουργικότητα ως απαραίτητο εργαλείο για να αντιμετωπίσει ένα αβέβαιο μέλλον.

Για τους νέους αυτούς, οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμέλιο ανθεκτικότητας, αυτοέκφρασης και καινοτομίας.

