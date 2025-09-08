H Dua Lipa σε ντουέτο-έκπληξη αποθεώθηκε στη συναυλία της στο Σικάγο

Στο κατάμεστο United Center, η Dua Lipa πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο θέαμα με 22 τραγούδια, εντυπωσιακά κοστούμια και μια μεγάλη μουσική έκπληξη

Η μουσική σκηνή του Σικάγο έλαμψε το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, όταν η Dua Lipa ξεκίνησε το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Radical Optimism». Στο κατάμεστο United Center, η Βρετανίδα σταρ πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο θέαμα με 22 τραγούδια, εντυπωσιακά κοστούμια και μια μεγάλη μουσική έκπληξη που θα μείνει αξέχαστη στους θαυμαστές της.

Η μεγάλη έκπληξη με τη Chaka Khan

Στη μέση της συναυλίας, η Dua Lipa, υποδέχτηκε στη σκηνή την θρυλική τραγουδίστρια Chaka Khan. Μαζί ερμήνευσαν με συγκλονιστικό τρόπο το κλασικό τραγούδι του 1983 «Ain’t Nobody», ξεσηκώνοντας το κοινό σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνιση αυτή απέδειξε, για ακόμη μια φορά, τη διάθεση της Dua Lipa να συνδέει τη σύγχρονη ποπ με τα εμβληματικά ονόματα της μουσικής ιστορίας.

Συνεργασίες που γράφουν ιστορία

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Dua Lipa μοιράστηκε τη σκηνή με μεγάλους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Τον περασμένο χειμώνα στη Νέα Ζηλανδία, είχε εμφανιστεί μαζί με τον Neil Finn από τους Crowded House, ενώ στο Λονδίνο κάλεσε στη σκηνή τον Jamiroquai, ενθουσιάζοντας το κοινό με τις απρόσμενες συνεργασίες της.

Η περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η αμερικανική φάση της περιοδείας «Radical Optimism» συνεχίζεται και η σταρ θα ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις όπως η Βοστώνη, η Ατλάντα, η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Ντάλας, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ.

Το άλμπουμ «Radical Optimism», το τρίτο στούντιο έργο της Dua Lipa, κυκλοφόρησε το 2024 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200. Το άλμπουμ περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, με κορυφαίο το «Houdini», το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot Dance/Electronic Songs για 17 συνεχόμενες εβδομάδες.

Με την εκρηκτική ενέργεια της Dua Lipa και τη διαχρονική δύναμη της Chaka Khan, το ξεκίνημα της αμερικανικής περιοδείας «Radical Optimism» έθεσε τον πήχη ψηλά για τις υπόλοιπες εμφανίσεις.

