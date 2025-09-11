H Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το φόρεμα που θες για τις πρώτες μέρες στο γραφείο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δείχνει πώς ένα κομψό midi φόρεμα μπορεί να ανανεώσει το office look με στιλ και διακριτική πολυτέλεια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο κομψές Ελληνίδες, με κάθε της εμφάνιση να λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για σύγχρονα αλλά και διαχρονικά σύνολα. Το preppy look, ένα από τα μεγαλύτερα τάσεις της εποχής, συνδέεται άρρηκτα με την αισθητική της, που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.

Πολλά από τα outfit της παραπέμπουν σε σταρ του Hollywood των ’50s και ’60s. Oversized σκουλαρίκια, tweed ζακέτες και πουκάμισα με έντονες ρίγες αποτελούν βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας της, συνθέτοντας ένα στιλ που συνδυάζει νοσταλγική κομψότητα με μοντέρνα φινέτσα.

Αυτή τη φορά, το μοντέλο προτείνει μια φρέσκια ιδέα για το γραφείο, αποδεικνύοντας ότι τα office looks δεν χρειάζεται να είναι ούτε βαρετά ούτε χωρίς προσωπικότητα. Η επιλογή της; Ένα μαύρο, midi φόρεμα σε ίσια γραμμή. Παρά την απλότητά του με την πρώτη ματιά, πρόκειται για το πιο διακριτικό statement κομμάτι που κάθε γκαρνταρόμπα θα ζήλευε.

Ο ψηλός γιακάς, εμπνευσμένος από το γιαπωνέζικο κιμονό, τα κουμπιά που προσθέτουν χαρακτήρα και οι ραφές που ξεκινούν λίγο μετά το στήθος και σμιλεύουν τη σιλουέτα, κάνουν το φόρεμα ιδανικό για μια μέρα στο γραφείο που μπορεί να εξελιχθεί σε βραδινή έξοδο με ποτό.

Το look ολοκληρώθηκε με τα αγαπημένα της χρυσά αξεσουάρ: oversized σκουλαρίκια και ρολόι, που πρόσθεταν κομψότητα χωρίς υπερβολές. Συνδετικός κρίκος του συνόλου ήταν η μαύρη τσάντα με χρυσή αλυσίδα, που έδινε ισορροπία και συνέπεια στο outfit. Το μακιγιάζ παρέμεινε απλό και minimal, αφήνοντας τα φώτα να πέσουν στον βασικό πρωταγωνιστή του look: τα μαλλιά, σε ένα ελαφρύ blow-out που αποπνέει ήσυχη πολυτέλεια και φινέτσα.

