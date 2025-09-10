Fashion 10.09.2025

H Josephine φόρεσε το φόρεμα που θες οπωσδήποτε για πρώτα date nights του φθινοπώρου

Josephine
Η Josephine φοράει το must-have φόρεμα για τα πρώτα date nights του φθινοπώρου, συνδυάζοντας στιλ και κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος το φθινόπωρο κάνει δυναμική είσοδο, φέρνοντας μαζί του τάσεις που ανανεώνουν τη μόδα με έναν φρέσκο και σύγχρονο αέρα, χωρίς να χάνεται η ισορροπία με το διαχρονικό και το κομψό. Με έντονες αναφορές στα 00’s, η φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα προτείνει low-rise jeans, μεσάτα πουκάμισα, κορσέδες, πλατφόρμες, pencil φούστες και οτιδήποτε στολίζεται με δαντέλα.

Ναι, η δαντέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται παντού και αποτελεί τη λεπτομέρεια που αξίζει να υιοθετήσει κανείς αν θέλει το outfit του να δείχνει πάντα ενημερωμένο. Από τα διακριτικά τελειώματα σε φούστες και σατέν μπλουζάκια, μέχρι φορέματα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από δαντέλα, το trend κατακτά κάθε look. Ένα τέτοιο φόρεμα επέλεξε να φορέσει και η Josephine.

Josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Διάβασε επίσης: Josephine: Κυκλοφόρησε το νέο της «καυτό» music video «Αυτό Που Θες»

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη δημοσίευσή της στο Instagram, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα maxi, κολλητό μαύρο φόρεμα από δαντέλα. Το στοιχείο που το έκανε να ξεχωρίσει ήταν το μπούστο του, ένας εμβληματικός κορσές που αγκάλιαζε απαλά το σώμα, τονίζοντας τη θηλυκότητά της. Το άνοιγμα στο πλάι χάριζε μια sexy αλλά και κομψή πινελιά, καθιστώντας το ιδανικό κομμάτι για τα πιο ρομαντικά date nights του Σεπτεμβρίου.

Josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Για τα παπούτσια, η Josephine επέλεξε κάτι διαχρονικό: ένα ζευγάρι μαύρα ψηλά πέδιλα που ταίριαζαν αρμονικά με την υπόλοιπη εμφάνιση, χωρίς να «βαραίνουν» το look με περιττές λεπτομέρειες. Την κομψότητα του συνόλου ολοκλήρωνε το προσεγμένο hairstyling της∙ ένας ψηλός κότσος με δύο λεπτές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο, χαρίζοντας μια ανεπιτήδευτα chic πινελιά.

Josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Διάβασε επίσης: Josephine: Κυκλοφόρησε το νέο της hit single «Λέει»

