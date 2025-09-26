Η Έβελυν Καζαντζόγλου «βάφει» κόκκινους τους δρόμους του Μιλάνου και απαθανατίζεται από τους παπαράτσι

Οι Εβδομάδες Μόδας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μετά τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο Μιλάνο, πριν η σκυτάλη περάσει στο Παρίσι. Η ιταλική μητρόπολη της μόδας φιλοξενεί μερικούς από τους πιο εμβληματικούς οίκους και τα catwalks της θεωρούνται από τα πιο πολυαναμενόμενα και αποκλειστικά events διεθνώς, με προσκλήσεις που εξασφαλίζουν μόνο οι πραγματικά εκλεκτοί. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια γνώριμη ελληνική παρουσία, καθώς η Έβελυν Καζαντζόγλου συνεχίζει να τιμά με συνέπεια το ραντεβού της με τη μεγάλη γιορτή της μόδας, αποδεικνύοντας ότι η θέση της στις πρώτες σειρές είναι πλέον θεσμός.

Η fashion expert βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο, όπου παρακολουθεί από κοντά τα πολυαναμενόμενα catwalks της σεζόν. Με το αψεγάδιαστο στιλ που τη χαρακτηρίζει, κινείται στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας της μόδας τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα και τους φωτογραφικούς φακούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η Έβελυν Καζαντζόγλου έχει εξελιχθεί σε απόλυτη πηγή έμπνευσης για σύγχρονα και ενημερωμένα looks, που αποτυπώνουν τις τάσεις της κάθε εποχής με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε με ένα εντυπωσιακό total red σύνολο, αποδεικνύοντας πώς η πιο fun απόχρωση της χρονιάς μπορεί να αποκτήσει άκρως σύγχρονο και ενημερωμένο χαρακτήρα. Το outfit κινούνταν σε τόνους του λαμπερού κόκκινου και του βαθύ μπορντό, δημιουργώντας μια ισορροπημένη εικόνα με έντονη προσωπικότητα.

Επέλεξε μια κομψή κάπα με τονισμένη μέση που ανέδειξε τη σιλουέτα της, συνδυασμένη με μια maxi φούστα σε διαφάνεια, που χάριζε αέρινη κίνηση και fashion-forward διάθεση. Τα αξεσουάρ της κινήθηκαν στην ίδια χρωματική παλέτα: ένα ζευγάρι κομψά μπορντό γυαλιά και μια vanity bag στην ίδια απόχρωση πρόσθεταν βάθος και διάσταση στο τελικό look, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα και το δυναμικό στιλ.

