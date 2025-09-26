Fashion 26.09.2025

Η Prada φέρνει το puzzle tailoring στην πασαρέλα: Φούστες-patchwork, jumpsuits εργασίας και inside-out φορέματα

prada_fashion_week
Η νέα κολεξιόν του οίκου Prada ανατρέπει την έννοια της γκαρνταρόμπας και μετατρέπει το ένδυμα σε μια εμπειρία ελευθερίας και μεταμόρφωσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα κολεξιόν του οίκου Prada για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και έφερε στο προσκήνιο μια διαφορετική, απελευθερωτική προσέγγιση στο ένδυμα. Οι Miuccia Prada και Raf Simons ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και το ρούχο, τονίζοντας πως η μόδα δεν πρέπει να περιορίζει αλλά να προσφέρει χώρο για έκφραση και προσωπικότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα: δυναμική, δημιουργική, ικανή να ορίζει την εικόνα της μέσα από κομμάτια που αποδομούνται και ξανασυντίθενται, σαν ένα patchwork που διαρκώς μεταμορφώνεται.

prada
Prada

Η έννοια της «στολής» επανέρχεται στην ιστορία της Prada, αυτή τη φορά όμως μέσα από την ελευθερία της σύνθεσης. Οι δημιουργοί παίζουν με το στοιχείο της επιλογής, προσφέροντας ενδύματα που δεν εγκλωβίζουν αλλά αντανακλούν την ανεξαρτησία και την αυτενέργεια της γυναίκας.

prada_milan_fashion_week
Prada

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η κολεξιόν γεννιέται ως απάντηση. Τα ρούχα που αλλάζουν μορφή, προσαρμόζονται, και δίνουν σε αυτόν που τα φοράει την αίσθηση ότι ορίζει τον εαυτό του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον κόσμο.

prada_milan_fashion_week
Prada

Οι σιλουέτες παραμένουν απλές και ρευστές, με τα υφάσματα να «αγκαλιάζουν» το σώμα χωρίς να το εγκλωβίζουν. Φούστες και φορέματα μετατρέπονται σε συνθέσεις πολλαπλών όψεων, που αποκαλύπτουν κάτι καινούργιο σε κάθε κίνηση.

prada_milan_fashion_week
Prada

Τα χρώματα κινούνται από έντονες και παστέλ αποχρώσεις έως αυστηρά γκρι, μπλε και μαύρα, ενώ το styling συνδυάζει παιχνιδιάρικα ladylike στοιχεία με utilitarian αναφορές. Σαλοπέτες-φόρμες πλαισιώνονται από κομψά δερμάτινα γάντια, ανατρέποντας την παραδοσιακή έννοια της γκαρνταρόμπας και προσφέροντας μια νέα, απελευθερωτική πρόταση για το παρόν και το μέλλον της μόδας.

Fashion prada Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου μόδα
