Modern Rococo: Η νέα συλλογή Max Mara ζωντανεύει την αισθητική της Madame de Pompadour

Στην επίδειξη Max Mara για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η μόδα αποκαλύπτει μια αισθητική αντιθέσεων: καθαρές γραμμές συναντούν εξτραβαγκάνζ λεπτομέρειες που αιχμαλωτίζουν το βλέμμα. Η μούσα της συλλογής είναι η βασίλισσα του ροκοκό, Madame de Pompadour, και η συλλογή αναδεικνύει ένα μείγμα αυστηρότητας και ονειρικής χάρης.

Ο creative director Ian Griffiths μίλησε στην ιταλική Vogue για το πώς η έμπνευση γεννήθηκε από μια προσωπική εμπειρία. Ένα ταξίδι στο Gainsborough’s House στην αγγλική ύπαιθρο, ανάμεσα σε έργα του Thomas Gainsborough, της Angelica Kauffman και του François Boucher. «Η εμπειρία μου θύμισε τις πρώτες μου δημιουργίες στα τέλη των ‘80s και με ώθησε να ενσωματώσω την παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και διακοσμητική αισθητική του ροκοκό σε μια συλλογή Max Mara», εξηγεί ο Griffiths. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που παντρεύει την αυστηρή κομψότητα με τη ρομαντική και φουτουριστική διάθεση.

Καθαρότητα γραμμών και φαντασμαγορικές λεπτομέρειες

Η συλλογή ξεκινά με καθαρές, αψεγάδιαστες γραμμές, αλλά το décor κερδίζει το βλέμμα. Trench coats στολισμένα με στοιχεία που θυμίζουν φύλλα ακάνθου ή φτερά φανταστικών πτηνών, pencil skirts εμπλουτισμένες με maxi λεπτομέρειες εμπνευσμένες από μυστηριώδεις θαλάσσιες μορφές, και κυρίως η peplum φούστα, που αποτελεί την απόλυτη πρωταγωνίστρια. Χάρη στα εκατοντάδες κομμάτια υφάσματος που κόβονται και διπλώνονται, η φούστα δημιουργεί μια ονειρική διάσταση, σε έντονη αντίθεση με τα σακάκια και τα παλτό.

Rococo στοιχεία

Το ροκοκό, εμπνευσμένο από τη φύση και την ασυμμετρία των διακοσμητικών στοιχείων των κήπων της γαλλικής αριστοκρατίας, αποκτά μέσα από τη συλλογή Max Mara μια σύγχρονη διάσταση. Τα αυστηρά σακάκια και τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια αντιπαραβάλλονται με την αιθέρια αίσθηση της συλλογής, δημιουργώντας το στιλ «Rococo Modern».

Αξεσουάρ και prints

Αξεσουάρ όπως μαύρες τσάντες, παπούτσια, ελαστικές ζώνες και shoulder straps που θυμίζουν harnesses ενισχύουν την αίσθηση του παιχνιδιού. Τα χρώματα κυμαίνονται ανάμεσα σε μπεζ και γκρι, με incursions μαύρου σε tops και ζιβάγκο, ενώ τα prints εμπνέονται από τα cabinets des curiosités του 18ου αιώνα, απεικονίζοντας προσεκτικά φυτά και ζώα πάνω σε στρώσεις από οργάντζα.

Μια γυναίκα που εμπνέει

Η Madame de Pompadour αξίζει μια θέση στο πάνθεον των γυναικών που εμπνέουν τη Max Mara. Όχι μόνο καλλιτεχνική προστάτιδα, αλλά και δημιουργική δύναμη της εποχής της, «απέφευγε τα κοινά και τα βαρετά αντικείμενα», ιδρύοντας ακόμη και το εργοστάσιο πορσελάνης Sèvres. Μέσα από τη συλλογή SS2026, η Max Mara αποδίδει φόρο τιμής στη διαχρονική της επιρροή, παντρεύοντας ιστορική έμπνευση και σύγχρονη μόδα.

