4+1 σημάδια ότι το situationship σου ΔΕΝ θα γίνει σχέση

Όσο κι αν θέλεις να πιστεύεις ότι «κάποια στιγμή θα σοβαρευτεί», υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που λένε την αλήθεια πολύ πιο καθαρά από τα λόγια

Με μια ματιά Εμφανίζεται μόνο όταν τον βολεύει και εξαφανίζεται όταν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο.

Αλλάζει θέμα κάθε φορά που προσπαθείς να συζητήσεις για τη φύση της σχέσης σας.

Σε θέλει κοντά του, αλλά δεν σε εντάσσει ποτέ πραγματικά στη ζωή του.

Σου δίνει αρκετά ώστε να μη φύγεις, αλλά ποτέ αρκετά για να μείνεις μόνιμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα situationship μπορεί να είναι υπέροχο, συναρπαστικό και ταυτόχρονα απίστευτα μπερδεμένο. Ο όρος περιγράφει μια ερωτική ή συναισθηματική σχέση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο φλερτ και την κανονική σχέση, χωρίς ξεκάθαρη δέσμευση ή συγκεκριμένο ορισμό. Υπάρχει έλξη, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν ραντεβού, φλερτ, ίσως και αρκετή οικειότητα ώστε να νιώθεις ότι γνωρίζεις τον άλλον πραγματικά. Αυτό που δεν υπάρχει, όμως, είναι εκείνη η ξεκάθαρη κουβέντα που θα σου πει τι ακριβώς είστε.

Και κάπου ανάμεσα στα «να περάσουμε όμορφα» και στα «δεν θέλω να πιέσουμε τα πράγματα», μπορεί να βρεθείς να περιμένεις. Να περιμένεις το μήνυμα, το επόμενο ραντεβού, την κατάλληλη στιγμή, εκείνη τη φράση που θα αλλάξει τα πάντα και θα μετατρέψει αυτό που ζείτε σε σχέση. Το πρόβλημα; Μερικές φορές το situationship δεν είναι μια σχέση που καθυστερεί να συμβεί. Είναι ακριβώς αυτό που θέλει να είναι ο άλλος – κάτι χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ταμπέλες και κυρίως χωρίς την ευθύνη μιας πραγματικής σχέσης. Και αν έχεις αρχίσει να αναρωτιέσαι αν αξίζει να περιμένεις, ίσως είναι ώρα να κοιτάξεις περισσότερο τις πράξεις και λιγότερο το ενδεχόμενο.

Διάβασε επίσης: Είσαι delulu dater και δεν το έχεις καταλάβει; Η viral τάση που κάνει τη φαντασία να κερδίζει την πραγματικότητα

1. Εμφανίζεται όταν τον βολεύει και εξαφανίζεται όταν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο

Αν η επικοινωνία σας έχει πρόγραμμα μόνο όταν εξυπηρετεί εκείνον, αυτό από μόνο του είναι ένα αρκετά δυνατό σημάδι. Μπορεί να σου στέλνει αργά το βράδυ, να προτείνει να βρεθείτε τελευταία στιγμή ή να εμφανίζεται ξανά ύστερα από μερικές ημέρες σαν να μην συνέβη τίποτα. Όταν όμως εσύ προσπαθείς να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, να ζητήσεις περισσότερη επικοινωνία ή απλώς να καταλάβεις πού πηγαίνει όλο αυτό, ξαφνικά γίνεται άφαντος.

Το θέμα δεν είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι απασχολημένος. Όλοι έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις και μέρες που δεν έχουμε διάθεση για πολλή επικοινωνία. Η διαφορά βρίσκεται στη συνέπεια. Αν νιώθεις ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεσαι στο δικό του πρόγραμμα και ότι η παρουσία του στη ζωή σου ενεργοποιείται μόνο όταν το θέλει εκείνος, πιθανότατα δεν χτίζετε μια σχέση. Απλώς διατηρείτε μια κατάσταση που τον εξυπηρετεί.

2. Κάθε φορά που πας να ανοίξεις κουβέντα για το «τι είστε», αλλάζει θέμα

Υπάρχει ένα σημείο σε κάθε situationship όπου η περίφημη κουβέντα «τι κάνουμε τελικά;» γίνεται σχεδόν αναπόφευκτη. Και εδώ φαίνεται πολλά. Αν κάθε φορά που προσπαθείς να μιλήσεις για το μεταξύ σας ακούς φράσεις όπως «ας μην το βάλουμε σε κουτάκια», «γιατί πρέπει να το ορίσουμε;», «περνάμε καλά, δεν φτάνει αυτό;» ή «δεν ξέρω τι θέλω αυτή την περίοδο», κράτα λίγο στην άκρη το τι θα ήθελες να σημαίνουν αυτά τα λόγια και δες τι πραγματικά σου λένε.

Δεν χρειάζεται να ζητάς από κάποιον να σου υποσχεθεί αιώνια αγάπη μετά από τρία ραντεβού. Όμως, όταν η γνωριμία έχει προχωρήσει και εσύ θέλεις κάτι πιο συγκεκριμένο, έχεις κάθε δικαίωμα να ξέρεις αν ο άλλος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Το «δεν ξέρω» μπορεί να είναι ειλικρινές. Όταν όμως παραμένει η μόνιμη απάντηση για μήνες, τότε ουσιαστικά έχεις ήδη μια απάντηση.

3. Σε θέλει κοντά του, αλλά δεν σε βάζει ποτέ πραγματικά στη ζωή του

Μπορεί να περνάτε υπέροχα όταν είστε οι δυο σας, να υπάρχει χημεία και να νιώθεις ότι έχετε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σύνδεση. Όταν όμως κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσεις ότι η σχέση σας υπάρχει μόνο σε μια «φούσκα». Δεν έχεις γνωρίσει φίλους του. Δεν σε έχει συμπεριλάβει σε σχέδιά του. Δεν ξέρεις σχεδόν τίποτα για την καθημερινότητά του πέρα από όσα συμβαίνουν μεταξύ σας. Δεν υπάρχει χώρος για σένα στις πραγματικές στιγμές της ζωής του.

Και όχι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου γνωρίσει τους γονείς του από τον πρώτο μήνα. Η οικειότητα χτίζεται σταδιακά. Αν όμως όσο περνά ο καιρός παραμένεις μόνιμα στο περιθώριο, ενώ εκείνος απολαμβάνει την εγγύτητα μαζί σου όταν είστε μόνοι, αξίζει να αναρωτηθείς γιατί. Μια σχέση δεν αποτελείται μόνο από ωραίες νύχτες και έντονα μηνύματα. Χτίζεται όταν δύο άνθρωποι αρχίζουν να δημιουργούν χώρο ο ένας για τον άλλον στην πραγματική τους ζωή.

Διάβασε επίσης: Πώς να καταλάβεις αν έχεις μπει σε situationship και όχι σε σχέση

4. Σου δίνει ακριβώς τόσα ώστε να μη φύγεις, αλλά ποτέ αρκετά για να μείνεις

Αυτό είναι ίσως το πιο ύπουλο σημάδι. Γιατί δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Αν δεν ενδιαφερόταν, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το δεις και να απομακρυνθείς. Αντίθετα, σου δίνει μικρές δόσεις ενδιαφέροντος. Ένα γλυκό μήνυμα όταν απομακρύνεσαι. Μια αυθόρμητη πρόσκληση όταν αρχίζεις να χάνεις την υπομονή σου. Μια τρυφερή στιγμή που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι τελικά «κάτι υπάρχει». Και μετά, πάλι απόσταση.

Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος προσδοκίας. Κάθε φορά που σκέφτεσαι να φύγεις, συμβαίνει κάτι που σου δίνει ελπίδα. Και κάθε φορά που πιστεύεις ότι τα πράγματα προχωρούν, ξαναγυρίζεις στο ίδιο σημείο. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν μετριέται μόνο από τις έντονες στιγμές. Μετριέται και από τη σταθερότητα. Αν πρέπει να αποκωδικοποιείς κάθε μήνυμα, κάθε καθυστέρηση και κάθε αλλαγή συμπεριφοράς για να καταλάβεις αν σε θέλει, μάλλον η κατάσταση έχει ήδη γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο θα έπρεπε.

+1. Έχεις αρχίσει να ερωτεύεσαι περισσότερο την πιθανότητα παρά τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο σημαντικό σημάδι απ’ όλα. Μπορεί να μην περιμένεις πλέον αυτό που σου δίνει σήμερα, αλλά αυτό που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σου δώσει αύριο. Σκέφτεσαι ότι όταν χαλαρώσει από τη δουλειά θα είναι διαφορετικός. Ότι όταν ξεπεράσει την προηγούμενη σχέση του θα ανοιχτεί. Ότι όταν νιώσει πιο σίγουρος για σένα θα ζητήσει αποκλειστικότητα. Ότι όταν περάσει λίγος ακόμη χρόνος, θα καταλάβει πόσο ταιριάζετε. Και κάπως έτσι, αντί να αξιολογείς τη σχέση με βάση το παρόν, αρχίζεις να ζεις μέσα σε ένα υποθετικό μέλλον.

Αν αφαιρέσεις όλα τα «ίσως», τα «κάποια στιγμή», τα «όταν» και τα «μπορεί», τι μένει; Αν αυτό που μένει δεν είναι μια κατάσταση που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, επιθυμητή και υπολογίσιμη, τότε ίσως δεν περιμένεις μια σχέση να εξελιχθεί. Ίσως περιμένεις έναν άνθρωπο να αλλάξει γνώμη. Και αυτό είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία.

Το situationship δεν είναι πάντα μια σχέση που απλώς χρειάζεται χρόνο

Υπάρχουν situationships που πράγματι εξελίσσονται σε σχέσεις. Δύο άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να γνωριστούν, να δουν αν ταιριάζουν και να αποφασίσουν τι θέλουν. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στο «δίνουμε χρόνο σε κάτι να εξελιχθεί» και στο «μένω σε αναμονή μέχρι ο άλλος να αποφασίσει αν με θέλει».

Αν βλέπεις συνέπεια, ενδιαφέρον, επικοινωνία, χώρο στη ζωή του άλλου και διάθεση να συζητήσετε ανοιχτά, τότε υπάρχει έδαφος για εξέλιξη. Αν, αντίθετα, βρίσκεσαι διαρκώς σε μια συναισθηματική αίθουσα αναμονής, ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι αν το situationship σου θα γίνει σχέση. Είναι αν εσύ θέλεις να συνεχίσεις να περιμένεις.

Γιατί το να θέλεις μια σχέση δεν σε κάνει πιεστική. Το να ζητάς ξεκάθαρη επικοινωνία δεν σημαίνει ότι «χαλάς τη φάση». Και το να αναγνωρίζεις ότι κάτι δεν σου αρκεί δεν σημαίνει ότι δεν είσαι αρκετή. Μερικές φορές, η πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν βρίσκεται σε αυτά που σου λέει ο άλλος, αλλά σε αυτά που αναγκάζεσαι εσύ να ανεχτείς για να παραμείνεις κοντά του.

Διάβασε επίσης: