Διαχρονικά κουρέματα με κίνηση, όγκο και αέρα ανανέωσης που αλλάζουν την εικόνα σου με τον πιο φυσικό τρόπο

Με μια ματιά Επτά διαχρονικά κουρέματα προτείνονται για ανανέωση στην αρχή της νέας χρονιάς.

Κάθε κούρεμα έχει διαφορετική φιλοσοφία, ευκολία στο styling και δυναμική στο πρόσωπο.

Περιλαμβάνονται προτάσεις όπως Soft Shag, French Bob, Butterfly Cut, αφέλειες Jane Birkin, The new wolf, και Christy Cut.

Τα κουρέματα στοχεύουν σε σύγχρονο, νεανικό και ζωντανό στιλ με κίνηση στα μαλλιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, η επιθυμία να κάνεις μια αλλαγή στην εικόνα σου γίνεται σχεδόν ακαταμάχητη, σαν ένα φυσικό κλείσιμο κύκλου που ζητά φρέσκια ενέργεια. Τις περισσότερες φορές, αυτή η ανάγκη για ανανέωση ξεκινά από τα μαλλιά, είτε μέσα από μια τολμηρή μεταμόρφωση είτε με μια πιο διακριτική πινελιά που σου αλλάζει τη διάθεση.

Με αφορμή τις τάσεις που ξεχωρίζουν στα μαλλιά, συγκεντρώσαμε επτά προτάσεις που μπορούν να δώσουν στην εμφάνισή σου έναν πιο σύγχρονο και νεανικό χαρακτήρα. Είναι ιδανικές αν θέλεις να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με μια πιο φρέσκια εκδοχή του εαυτού σου, δίνοντας κίνηση και ζωντάνια στο στιλ σου.

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Παρακάτω θα βρεις επτά επιλογές με διαφορετική φιλοσοφία και ένταση, ώστε να έχεις έτοιμες ιδέες πριν κλείσεις το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο. Κάθε κούρεμα έχει τη δική του ταυτότητα, τη δική του ευκολία στο styling και τη δική του δυναμική στο κάδρο του προσώπου σου.

Soft Shag μεσαίου μήκους

Ένα φιλαριστό κούρεμα μεσαίου μήκους που φτάνει περίπου έως την κλείδα και συνδυάζεται με ανάλαφρες αφέλειες λίγο πάνω από τα φρύδια, αραιωμένες ώστε να μη βαραίνουν το πρόσωπο. Ο όγκος εστιάζει στην κορυφή και δείχνει πιο ζωντανός με ελαφρώς ατημέλητο χτένισμα, ταιριάζοντάς σου ιδιαίτερα αν θέλεις σύγχρονο, διακριτικά ροκ ύφος με εύκολη καθημερινή διαχείριση, κυρίως σε ίσια ή ελαφρώς σπαστά μαλλιά και σε οβάλ, στρογγυλά ή καρδιόσχημα πρόσωπα.

French Bob

Το εμβληματικό γαλλικό καρέ με επιρροές από τη δεκαετία του ’20 αποδεικνύει πως τα κοντά μαλλιά συχνά χαρίζουν πιο νεανική όψη. Πιο χαλαρό από το κλασικό αυστηρό bob, φτάνει σχεδόν μέχρι το σαγόνι, πλαισιώνει απαλά το πρόσωπό σου με φυσικές τούφες, δίνει όγκο, ταιριάζει σχεδόν σε κάθε τύπο τρίχας, ίσια, σπαστά ή σγουρά, και σχήμα προσώπου, ενώ απαιτεί ελάχιστη φροντίδα.

Butterfly Cut

Ένα ανάλαφρο και γεμάτο κίνηση κούρεμα που από μπροστά θυμίζει μακρύ, έντονα φιλαριστό καρέ, ενώ στο πίσω μέρος διατηρεί μεγαλύτερο μήκος. Τα κοντά φιλαρίσματα γύρω από το πρόσωπο δίνουν τρισδιάστατη αίσθηση και συχνά συνδυάζονται με curtain bangs που ανοίγουν σαν φτερά πεταλούδας, κάνοντάς το ιδανικό αν έχεις λεπτά μαλλιά που ζητούν όγκο, λιγότερο κατάλληλο για πολύ πυκνή τρίχα, και οβάλ, μακρόστενο ή καρδιόσχημο πρόσωπο με ίσια ή σπαστά μαλλιά.

Αφέλειες «Jane Birkin»

Με έμπνευση από το ανεπιτήδευτο στιλ της εμβληματικής Βρετανίδας ηθοποιού στα ’60s, αυτές οι μακριές, πλούσιες και ελαφρώς ατημέλητες αφέλειες ακουμπούν τα φρύδια και προσφέρουν άμεση φρεσκάδα. Δημιουργούν κίνηση που χαρίζει οπτική πυκνότητα στα μαλλιά, διατηρούνται εύκολα καθώς μακραίνουν και μπορείς να τις συνδυάσεις με ελαφρώς μακρύτερες πλαϊνές τούφες για πιο σύγχρονο αποτέλεσμα, αν έχεις οβάλ, καρδιόσχημο ή ελαφρώς μακρόστενο πρόσωπο με ίσια ή κυματιστά μαλλιά.

The new wolf

Ένα μεσαίου μήκους κούρεμα με αέρα δεκαετίας του ’70, ανάμεσα σε wolf cut και mullet, με μήκος μέχρι τους ώμους και φιλαρίσματα σε όλο το μήκος. Οι πλούσιες αλλά ανομοιόμορφες, αραιωμένες αφέλειες πέφτουν ελαφρώς στο πλάι και δένουν με τις τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπό σου, χαρίζοντας κυματιστό, επιμελώς ατημέλητο αποτέλεσμα που κολακεύει σπαστά μαλλιά, ακόμη και με ελαφρύ φριζάρισμα, και οβάλ, μακρόστενα ή τετράγωνα πρόσωπα.

Christy Cut

Το κοντό κούρεμα που ανέδειξε η Christy Turlington στα ’90s κλείνει την επιλογή με έντονη φρεσκάδα και νεανικό χαρακτήρα. Συνδυάζει φιλαρίσματα που αγκαλιάζουν το πρόσωπό σου με πυκνή, ανάγλυφη υφή και διακριτική φράντζα για ένα ανεπιτήδευτα ζωντανό αποτέλεσμα, προσφέροντάς σου μεγάλη ευκολία στην καθημερινότητα χωρίς περίπλοκο styling.

Κεντρική Εικόνα: @prose

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