Με μια ματιά Χρησιμοποίησε ζεστό φωτισμό χαμηλής έντασης αντί για έντονα χρώματα και στολίδια.

Επένδυσε σε πλεκτά ριχτάρια και βελούδινα μαξιλάρια σε γήινους τόνους για θαλπωρή.

Πρόσθεσε διακριτικά φυσικά στοιχεία, όπως κλαδιά ελάτου ή ευκαλύπτου σε βάζο.

Η διακόσμηση του υπνοδωματίου πρέπει να είναι ήρεμη, ζεστή και ισορροπημένη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το υπνοδωμάτιο είναι ο χώρος όπου κλείνεις την πόρτα στον έξω κόσμο, γι’ αυτό και η γιορτινή του διακόσμηση χρειάζεται ηρεμία, ζεστασιά και μέτρο, όχι εκτυφλωτικά χρώματα και υπερφορτωμένα στολίδια. Όταν ο ρυθμός της ημέρας ανεβαίνει με υποχρεώσεις, καλέσματα και αγορές, το δωμάτιο οφείλει να λειτουργεί σαν ένα ήσυχο καταφύγιο που σε αποφορτίζει.

Πολλές φορές, η προσπάθεια να «ντύσουμε» κάθε γωνιά του σπιτιού με χριστουγεννιάτικα στοιχεία καταλήγει να βαραίνει την ατμόσφαιρα, ειδικά σε χώρους που προορίζονται για ξεκούραση και ύπνο. Αντί να γεμίσεις το δωμάτιο με εποχικά κλισέ που θα θέλεις να μαζέψεις βιαστικά αμέσως μετά τις γιορτές, αξίζει να χτίσεις μια αίσθηση οικειότητας που κρατάει όλο τον χειμώνα.

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Με μερικές στοχευμένες πινελιές στον φωτισμό, στα υφάσματα και στα φυσικά υλικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πραγματικά cozy περιβάλλον με χαρακτήρα και ισορροπία. Δες πώς θα φέρεις τη γιορτινή διάθεση στο υπνοδωμάτιο χωρίς καμία υπερβολή.

Παίξε με τον ζεστό φωτισμό αντί για έντονα χρώματα

Ο φωτισμός είναι εκείνος που αλλάζει αμέσως τη διάθεση ενός δωματίου το απόγευμα. Αντί για πολύχρωμα λαμπάκια ή υπερβολικές φιγούρες, προτίμησε θερμό λευκό φως σε χαμηλή ένταση, μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, κατά μήκος του κεφαλαριού ή πίσω από μια ελαφριά κουρτίνα. Συνδύασέ το με λίγα κεριά με διακριτικά χειμωνιάτικα αρώματα, όπως κανέλα, κέδρο ή βανίλια.

Επένδυσε σε υφές που «αγκαλιάζουν» τον χώρο

Η αίσθηση του χειμώνα περνάει μέσα από την αφή. Πρόσθεσε ένα πλεκτό ριχτάρι με χοντρή πλέξη στην άκρη του κρεβατιού, βελούδινα ή λινά μαξιλάρια σε γήινους τόνους, σκούρο πράσινο, μπορντό ή κρεμ, και άφησε στην άκρη τις έντονες αντιθέσεις. Έτσι ο χώρος αποκτά βάθος και θαλπωρή χωρίς να δείχνει φορτωμένος.

Κράτησε τα χριστουγεννιάτικα στοιχεία διακριτικά και φυσικά

Δεν χρειάζεται μίνι δέντρο σε κάθε γωνιά για να νιώσεις ότι ήρθαν οι γιορτές. Μερικά κλαδιά έλατου ή ευκαλύπτου σε ένα απλό κεραμικό βάζο, μια λεπτή κορδέλα σε έναν καθρέφτη ή ένα μικρό ξύλινο διακοσμητικό στο κομοδίνο αρκούν για να δώσουν τον τόνο. Το μυστικό είναι να διαλέγεις κομμάτια που ταιριάζουν ήδη με την υπόλοιπη αισθητική σου, ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει φυσικό και όχι πρόχειρο.

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