Μετατρέποντας ένα απλό μίγμα τυριών σε μια χρυσαφένια, ελαστική και τραγανή μπουκιά, εξασφαλίζεις την απόλυτη επιτυχία για κάθε φιλικό ή οικογενειακό τραπέζι

Με μια ματιά Τυροκροκέτες με τρία τυριά (γκούντα, ρεγκάτο, γραβιέρα) για τραγανή κρούστα και λιωμένη γέμιση.

Το μυστικό για την έξτρα τραγανότητα είναι η χρήση ιαπωνικού panko αντί για φρυγανιά.

Η προετοιμασία διαρκεί μόλις 20 λεπτά, καθιστώντας τις ιδανικό σνακ.

Συμβουλές για εγγυημένη τραγανότητα περιλαμβάνουν τη χρήση panko, αποφυγή υπερφόρτωσης τηγανιού και προαιρετικό διπλό πανάρισμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς εκείνο το ένα ορεκτικό που έχει τη μαγική ιδιότητα να εξαφανίζεται από το πιάτο πριν καν προλάβεις να καθίσεις στο τραπέζι, τότε μόλις βρήκες τη νέα σου γαστρονομική εμμονή. Οι τυροκροκέτες είναι το απόλυτο comfort food, αλλά όταν συνδυάζουν μια ακαταμάχητα τραγανή χρυσαφένια κρούστα εξωτερικά με μια πλούσια, ελαστική και λιωμένη γέμιση από τρία κορυφαία τυριά στο εσωτερικό τους, περνούν αυτομάτως σε άλλο επίπεδο.

Ο Executive Chef της Σχολής Γαστρονομίας ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, Ιωάννης Μανθαίος, υπογράφει μια πανεύκολη αλλά απίστευτα εντυπωσιακή εκδοχή, παντρεύοντας τη γλυκιά γεύση της γκούντα, την πικάντικη ένταση του ρεγκάτο και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της γραβιέρας. Το μεγάλο μυστικό, ωστόσο, που κάνει τη διαφορά και χαρίζει αυτή την extra αέρινη τραγανότητα που θα σε ξετρέψει, δεν είναι άλλο από τη χρήση του ιαπωνικού panko αντί για την κλασική φρυγανιά. Μέσα σε μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας, μπορείς να δημιουργήσεις το πιο λαχταριστό συνοδευτικό για το ποτό σου, τον μπουφέ ή το κυριακάτικο τραπέζι με την παρέα.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς για τις τυροκροκέτες

Για τη γέμιση:

300 γρ. γκούντα, τριμμένη

300 γρ. ρεγκάτο, τριμμένο

300 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

4 ασπράδια αυγών

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το πανάρισμα:

3 αυγά

panko

Για το τηγάνισμα:

Ηλιέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι

Η βήμα προς βήμα εκτέλεση της συνταγής

Ξεκινάς παίρνοντας ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύοντας τη γκούντα, το ρεγκάτο και τη γραβιέρα. Προσθέτεις τα ασπράδια των αυγών μαζί με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ζυμώνεις καλά με τα χέρια σου μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές, εύπλαστο μείγμα. Πλάθεις μικρές τυροκροκέτες ή μπαλάκια ίδιου μεγέθους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα στο τηγάνισμα. Τοποθετείς τις τυροκροκέτες στο ψυγείο για περίπου 5 λεπτά, έναν απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης που βοηθά το μείγμα να σφίξει και να κρατήσει τέλεια το σχήμα του. Χτυπάς τα 3 αυγά σε ένα μπολ, βουτάς κάθε τυροκροκέτα πρώτα στο αυγό και μετά την καλύπτεις καλά με το panko, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει παντού. Ζεσταίνεις άφθονο φυτικό λάδι στους 170-175°C και τηγανίζεις για λίγα λεπτά μέχρι να αποκτήσουν ένα βαθύ χρυσαφένιο χρώμα. Τις μεταφέρεις σε απορροφητικό χαρτί και τις σερβίρεις αμέσως όσο είναι καυτές.

Τα μυστικά του chef για εγγυημένη τραγανότητα

Η χρήση του panko είναι το απόλυτο τρικ για να πετύχεις ανάλαφρη και εξαιρετικά τραγανή κρούστα που δεν απορροφά υπερβολικό λάδι. Πρόσεξε να μην υπερφορτώνεις το τηγάνι κατά το τηγάνισμα, καθώς αν βάλεις πολλές μαζί θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και οι κροκέτες θα ρουφήξουν λιπαρά αντί να ξεροψηθούν. Αν θέλεις ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό και σταθερό αποτέλεσμα, μπορείς να κάνεις διπλό πανάρισμα περνώντας τις διαδοχικά από αυγό, panko, ξανά αυγό και ξανά panko. Για το σερβίρισμα, συνδύασέ τες με μια χειροποίητη μαρμελάδα ντομάτας, ένα πικάντικο chutney, σπιτική μαγιονέζα ή μια δροσερή σος γιαουρτιού που θα ισορροπήσει την πλούσια γεύση των τυριών.

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