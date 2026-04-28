Food 28.04.2026

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το γιαούρτι ώστε να το απολαμβάνεις σωστά
Mad.gr

Το γιαούρτι έχει ήδη θέση στην κουζίνα πολλών και όχι άδικα: είναι χορταστικό, νόστιμο και υγιεινό. Πολλοί το καταναλώνουν καθημερινά, ενσωματώνοντάς το εύκολα σε γλυκές ή αλμυρές συνταγές, από bowls, smoothies και αρτοσκευάσματα, μέχρι ντιπ, σάλτσες και dressingΑλλά τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα; Οι απαντήσεις προέρχονται από τρεις ειδικούς διατροφολόγους.

giaourti
unsplash

Διατροφική αξία του γιαουρτιού

Μια μερίδα (περίπου 1/2 φλιτζάνι) απλού ελληνικού γιαουρτιού πλήρους γάλακτος περιέχει, σύμφωνα με το USDA:

Μακροθρεπτικά

  • Θερμίδες: 95
  • Πρωτεΐνη: 9 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 5 γρ.
  • Λίπος: 4,4 γρ. (κορεσμένα: 2,4 γρ.)

Μικροθρεπτικά

  • Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη): 0,24 mg (19% DV)
  • Βιταμίνη B12: 0,8 μg (33% DV)
  • Βιταμίνη Α: 38 μg (5% DV)
  • Ασβέστιο: 111 mg (11% DV)
  • Ψευδάργυρος: 0,5 mg (5% DV)
  • Φώσφορος: 126 mg (10% DV)
  • Σελήνιο: 9,7 μg (18% DV)
  • Νάτριο: 34 mg (2% DV)

Όπως εξηγεί η Dr. Liz Daniels, διατροφολόγος και παιδίατρος: «Το γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνη D (ανάλογα με τη μάρκα) και βιταμίνη B12». Η πρωτεΐνη του γιαουρτιού είναι επίσης μεγαλύτερη σε σχέση με το κανονικό γιαούρτι, καθώς το στραγγίζουν για να αφαιρέσουν το επιπλέον υγρό, προσφέροντας πιο πλούσια υφή και ισχυρότερο θρεπτικό «χτύπημα». Η πρωτεΐνη υποστηρίζει τη διατήρηση του βάρους και της μυϊκής μάζας, επιβραδύνει την πέψη και σε κρατάει χορτάτο για περισσότερο χρόνο.

Pinterest.com

Άλλα θρεπτικά οφέλη

Το γιαούρτι περιέχει επίσης ασβέστιο, που βοηθάει στην υγεία των οστών και των δοντιών, στη μυϊκή λειτουργία και στη ρύθμιση της πίεσης, ενώ ο φώσφορος και η βιταμίνη D ενισχύουν επιπλέον την υγεία των οστών. Η βιταμίνη B12 είναι κρίσιμη για το σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη νευρολογική υγεία.

Επιπλέον, πολλές μάρκες ελληνικού γιαουρτιού προσφέρουν προβιοτικά, τα «καλά βακτήρια» που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την άμυνα του οργανισμού. Είναι επίσης χαμηλότερο σε λακτόζη σε σχέση με το γάλα, διευκολύνοντας την πέψη για όσους είναι ευαίσθητοι.

Pinterest.com

Τι να προσέξεις

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πιθανά μειονεκτήματα:

  • Οι πλήρεις εκδοχές περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ειδικά αν παρακολουθείς τη χοληστερίνη ή την καρδιακή υγεία.
  • Ορισμένα γιαούρτια με γεύσεις έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (10–20 γρ. ανά μερίδα), που μπορεί να προκαλέσει ταχύτατες αυξομειώσεις σακχάρου και ενοχλήσεις στο στομάχι.
  • Όσοι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη πρέπει να προσέχουν, αν και τα προβιοτικά μειώνουν εν μέρει τις παρενέργειες σε σχέση με το γάλα.

Τι συμβαίνει αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Οι διατροφολόγοι συμφωνούν:

  • Υποστηρίζει την πρόσληψη πρωτεΐνης καθημερινά.
  • Διατηρεί τα οστά δυνατά και υγιή.
  • Προάγει την υγιή πέψη χάρη στα προβιοτικά.
  • Συμβάλλει στον έλεγχο της όρεξης και τη σταθερότητα του σακχάρου λόγω ισορροπημένων μακροθρεπτικών.
Pinterest.com

Για μέγιστα οφέλη, προτίμησε:

  • Πλήρες ή χαμηλών λιπαρών γιαούρτι ανάλογα με τις ανάγκες σου.
  • Απλή, χωρίς ζάχαρη εκδοχή, που μπορείς να γλυκάνεις μόνος/η με φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, κανέλα ή μέλι.
  • Προσεκτική επιλογή μάρκας για προβιοτικά (σήμανση Live & Active Culture – LAC).

Ιδέες για να το απολαύσεις

Το γιαούρτι μπορεί να γίνει μέρος του καθημερινού σου διατροφικού μενού με πολλούς τρόπους:

  • Σε smoothies ή shake.
  • Αντικαθιστώντας sour cream ή ντιπ λαχανικών.
  • Σε αρτοσκευάσματα όπως muffins ή banana bread.
  • Σε σπιτικά παγωτά ή popsicles.
  • Ως βάση για overnight oats.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γιαούρτι διατροφή ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
