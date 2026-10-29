Fashion 29.10.2026

O οίκος Bottega Veneta επέστρεψε στο Instagram μετά από 5 χρόνια απουσίας

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Ο ιταλικός οίκος πολυτελείας επιστρέφει στα social media με ένα λιτό «Ciao», 5 χρόνια μετά την απόφαση να διαγράψει τους επίσημους λογαριασμούς του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Bottega Veneta επέστρεψε στο Instagram μετά από 5 χρόνια απουσίας, δημοσιεύοντας ένα απλό «Ciao».
  • Η αποχώρηση το 2021 είχε στόχο την αποφυγή του ψηφιακού θορύβου και την εστίαση στην οργανική διάδοση.
  • Η επιστροφή εγείρει ερωτήματα για τη διατήρηση της αποκλειστικότητας στην ψηφιακή εποχή.
  • Ο οίκος αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του, χωρίς να είναι σαφές το περιεχόμενο των μελλοντικών αναρτήσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απλό «Ciao» ήταν αρκετό για να τραβήξει ξανά την προσοχή του κόσμου της μόδας. Ο ιταλικός οίκος πολυτελείας Bottega Veneta επέστρεψε στο Instagram, σχεδόν 5 χρόνια μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από τα social media, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στη στρατηγική επικοινωνίας του.

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bottegaveneta.com

Τον Ιανουάριο του 2021, το brand είχε διαγράψει τους επίσημους λογαριασμούς του από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ακολουθούσαν οι περισσότεροι μεγάλοι οίκοι μόδας. Αντί να επενδύει στην καθημερινή παρουσία στα social media, άφησε τις συλλογές, τις καμπάνιες, τους διάσημους φίλους του και το ίδιο το κοινό να διατηρούν το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

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Τώρα, η επιστροφή του στο Instagram επαναφέρει ένα ερώτημα που απασχολεί τη βιομηχανία της μόδας: μπορεί ένας οίκος πολυτελείας να διατηρήσει την αποκλειστικότητά του στην εποχή της αδιάκοπης ψηφιακής προβολής;

Το πρώτο μήνυμα ήταν απλώς ένα «Ciao»

Η επανεμφάνιση της Bottega Veneta δεν συνοδεύτηκε από κάποια εντυπωσιακή καμπάνια ή από την παρουσίαση μιας νέας συλλογής. Αντίθετα, το πρώτο μήνυμα ήταν η ιταλική λέξη «Ciao», μια απλή και άμεση κίνηση που σηματοδότησε την επιστροφή του brand.

Το ύφος της ανακοίνωσης παρέμεινε λιτό, σε συμφωνία με την αισθητική που έχει συνδεθεί με τον οίκο. Ακόμη και η εικόνα προφίλ κινήθηκε σε παιχνιδιάρικη κατεύθυνση, με ένα χέρι να γυρίζει έναν διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης, σαν να φωτίζει ξανά την ψηφιακή παρουσία του μετά από χρόνια σιωπής.

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Η επιστροφή προκάλεσε ενδιαφέρον, χωρίς να συνοδεύεται ακόμη από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιεύσεων. Το τι ακριβώς σκοπεύει να παρουσιάσει ο οίκος μέσα από τον λογαριασμό του παραμένει ανοιχτό.

Γιατί είχε εγκαταλείψει τα social media το 2021;

Η απόφαση της Bottega Veneta να αποχωρήσει από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς το Instagram είχε ήδη εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο προβολής για τη βιομηχανία της μόδας.

Ο οίκος επέλεξε να απομακρυνθεί από τον καθημερινό ψηφιακό θόρυβο, υιοθετώντας μια στρατηγική που στηριζόταν λιγότερο στην άμεση επικοινωνία και περισσότερο στη δύναμη της εικόνας και της οργανικής διάδοσης.

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Bottega Veneta

Οι συλλογές του εξακολουθούσαν να συζητιούνται, ενώ φωτογραφίες από επιδείξεις, εμφανίσεις διασημοτήτων και νέες δημιουργίες κυκλοφορούσαν μέσα από λογαριασμούς θαυμαστών και ανεξάρτητων σελίδων. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η κοινότητα New Bottega, η οποία συνέβαλε στη διατήρηση της προβολής του brand.

Μια νέα εποχή για την ψηφιακή παρουσία της Bottega Veneta;

Η επιστροφή στο Instagram δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Bottega Veneta θα ακολουθήσει ξανά τους γνώριμους ρυθμούς των social media, με συχνές αναρτήσεις, βίντεο και συνεχή προβολή των προϊόντων της.

Μοντέλο παρουσιάζει τη νέα συλλογή Bottega Veneta SS27 με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και μαύρο καπέλο.
https://www.instagram.com/newbottega

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στο πώς θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα ένας οίκος που απέδειξε ότι μπορεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία ακόμη και χωρίς επίσημο λογαριασμό. Θα επιλέξει μια πιο κλασική στρατηγική με εντυπωσιακές καμπάνιες ή θα διατηρήσει μια πιο επιλεκτική και συγκρατημένη επικοινωνία;

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή προβολή αποτελεί σχεδόν προϋπόθεση για την επιτυχία ενός fashion brand, η Bottega Veneta έχει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τους δικούς της κανόνες.

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Bottega Veneta Instagram
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