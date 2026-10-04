Σχέσεις 04.10.2026

Πέρασες καλά στο πρώτο ραντεβού; Δες τι μπορείς να στείλεις μετά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Iδέες για μηνύματα μετά από ένα πετυχημένο πρώτο ραντεβού, από αστεία μέχρι άκρως flirty, που θα σου εξασφαλίσουν μια δεύτερη συνάντηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Στείλε μήνυμα εντός 24 ωρών, δείχνοντας αυθεντικό ενδιαφέρον.
  • Το μήνυμα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, αναφερόμενο σε μια στιγμή ή αστείο.
  • Διάλεξε ύφος (casual, flirty, αστείο) ανάλογα με τη διάθεση.
  • Μπορείς να προτείνεις άμεσα δεύτερο ραντεβού αν νιώθεις άνετα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Επέζησες από το άγχος πριν από το ραντεβού, από τη στιγμιαία αμηχανία του «να αγκαλιαστούμε ή να φιληθούμε στο μάγουλο;» και από την εσωτερική σου πάλη για το αν γέλασες πιο δυνατά απ’ όσο έπρεπε στα αστεία τους. Συγχαρητήρια, το πρώτο ραντεβού πήγε τέλεια! Τώρα, όμως, έρχεται η επόμενη μεγάλη πρόκληση: το μεταγενέστερο μήνυμα.

Ζευγάρι σε χωράφι με στάχυα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν ο σύντροφός τους είναι ναρκισσιστής.
Pexels

Παρόλο που πολλοί καταφεύγουν πλέον σε chatbots για να ζητήσουν συμβουλές, η ουσία σε αυτά τα πρώτα στάδια είναι να γνωριστείτε πραγματικά, και όχι να επικοινωνείτε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Διάβασε επίσης: «Ghosting»: Η νέα τάση στις σχέσεις που αφήνει περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις

Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τύπος για το «τέλειο» μήνυμα. Tο σημαντικότερο είναι να στείλεις κάτι μέσα στις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα, δείχνοντας αυθεντικό ενδιαφέρον χωρίς να προσπαθείς να το παίξεις αδιάφορος/η. Το «κλειδί» για ένα αξέχαστο μήνυμα είναι η συγκεκριμενοποίηση. Aντί για ένα γενικό «Πέρασα ωραία :)», εστίασε σε κάτι συγκεκριμένο που έγινε, σε μια αστεία ατάκα ή σε ένα εσωτερικό αστείο μεταξύ σας.

Ένα ζευγάρι σε παραλία, με τη γυναίκα να αγγίζει το χέρι του άντρα, ενώ οι φράσεις που προδίδουν έναν ναρκισσιστή αναλύονται στο άρθρο.
Pexels

Ιδέες για μηνύματα ανάλογα με τη διάθεση

Casual και χαλαρά μηνύματα

  • «Πέρασα τέλεια απόψε. Δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι [την αστεία στιγμή].»
  • «Ελπίζω να γύρισες σπίτι με ασφάλεια! Επίσης… νομίζω ότι με έπεισες επίσημα να δοκιμάσω [το εστιατόριο, την ταινία, το χόμπι κ.λπ.]».
  • «Εντάξει, είχες 100% δίκιο για [το εστιατόριο, το κοκτέιλ, το γλυκό]. Έχω ήδη αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναπάω».
  • «Συνεχίζω να σκέφτομαι αυτό που είπες για [τον προορισμό, τη σειρά, το χόμπι]. Τώρα έχω γύρω στις… 17 ερωτήσεις ακόμα».
  • «Δεν θέλω να γίνω δραματικός/ή, αλλά νομίζω ότι μόλις χάλασες τον πήχη για κάθε μέτριο πρώτο ραντεβού στο μέλλον».
Ένα ζευγάρι περπατά στην παραλία, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα, ίσως κατά τη διάρκεια του πρώτου ραντεβού.
Pexels

Flirty ατάκες για να κρατήσεις το ενδιαφέρον

  • «Λοιπόν… πότε είναι η ρεβάνς; Επειδή ακόμα πιστεύω ότι θα κέρδιζα».
  • «Για να ξέρεις, κοίταξα το κινητό μου και χαμογελούσα θυμώμενος/η [μια αστεία στιγμή]. Οπότε, ευχαριστώ γι’ αυτό».
  • «Δεν είχα σκοπό να μου αρέσεις τόσο πολύ από το πρώτο ραντεβού, αλλά να που βρισκόμαστε».
  • «Νιώθω ότι δεν μπορούμε απλά να αφήσουμε ανοιχτή τη συζήτηση/διαφωνία μας για [την πίτσα, τις ταινίες, τα σπορ]».
  • «Νομίζω ότι το δεύτερο ραντεβού είναι η μόνη λογική επόμενη κίνηση».

Αστεία μηνύματα που θα τους κάνουν να χαμογελάσουν

  • «Καλά νέα: Έχω αναπαραστήσει στο μυαλό μου κάθε αμήχανη ατάκα που είπα μόνο… δύο φορές».
  • «Λυπάμαι που σε ενημερώνω, αλλά έθεσες τον πήχη ενοχλητικά ψηλά».
  • «Έχω σταματήσει επίσημα να προσποιούμαι ότι δεν χάρηκα πολύ με το αποψινό».
  • «Οι φίλοι μου ζήτησαν ήδη ολόκληρο το ρεπορτάζ, οπότε συγχαρητήρια που έγινες το κύριο θέμα συζήτησης στο ομαδικό μας chat».
  • «Ήρθα για να το παίξω χαλαρός/ή, αλλά φαίνεται πως η αυτοσυγκράτηση δεν είναι το δυνατό μου σημείο».
Ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή, στο πλαίσιο του viral κανόνα 777 για τις σχέσεις.
Πηγή: Unsplash

Μηνύματα για να κανονίσεις άμεσα δεύτερο ραντεβού

  • «Θα χαιρόμουν πολύ να σε ξαναδώ, αν το θες κι εσύ».
  • «Είχες αναφέρει ότι ήθελες να δοκιμάσεις [το τάδε εστιατόριο ή δραστηριότητα]. Είμαι ελεύθερος/η την επόμενη εβδομάδα αν ψάχνεις παρέα».
  • «Νιώθω ότι ένα ραντεβού δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο αρκετό».
  • «Γύρος δεύτερος;»

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

μηνύματα Πρώτο ραντεβού σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

04.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€
Life

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

04.10.2026
Νέα σεζόν, νέο σπίτι: 4 φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση που αξίζει να δοκιμάσεις
Life

Νέα σεζόν, νέο σπίτι: 4 φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση που αξίζει να δοκιμάσεις

04.10.2026
Ο χειμώνας θέλει statement παλτό – Οι 8 viral τάσεις της σεζόν
Fashion

Ο χειμώνας θέλει statement παλτό – Οι 8 viral τάσεις της σεζόν

04.10.2026
Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood
Food

Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood

04.10.2026
Julia Roberts: Το στιλ των ’90s που την έκανε fashion icon χωρίς να το προσπαθήσει
Fashion

Julia Roberts: Το στιλ των ’90s που την έκανε fashion icon χωρίς να το προσπαθήσει

04.10.2026
Peptides: Το απόλυτο μυστικό νεότητας που ανταγωνίζεται το botox
Beauty

Peptides: Το απόλυτο μυστικό νεότητας που ανταγωνίζεται το botox

04.10.2026
4 χυμοί γεμάτοι αντιοξειδωτικά που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου
Life

4 χυμοί γεμάτοι αντιοξειδωτικά που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου

03.10.2026
Γιατί νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους
Life

Γιατί νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους

03.10.2026
«Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο»: Τα 3 ζώδια που δεν πρόκειται να σε συγχωρήσουν ποτέ
Life

«Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο»: Τα 3 ζώδια που δεν πρόκειται να σε συγχωρήσουν ποτέ

03.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…