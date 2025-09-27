Ο Fausto Puglisi υφαίνει το DNA του Roberto Cavalli με χρυσές κλωστές στη συλλογή SS26

Η μόδα ζει μια εποχή αντιθέσεων. Από τη μία η αίσθηση αβεβαιότητας και φόβου μπροστά στις παγκόσμιες κρίσεις, και από την άλλη η εμμονή στη λάμψη, την απόδραση και την ομορφιά. Ο Fausto Puglisi, επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής του οίκου Roberto Cavalli, το γνωρίζει καλά. «Είναι μια θλιβερή εποχή, φοβάμαι πολύ. Αλλά αγαπώ τη δουλειά μου, τα ταγέρ μου, την ομάδα μου. Σκέφτηκα: ας γιορτάσουμε το DNA του Roberto Cavalli σε αποχρώσεις χρυσού», δήλωσε λίγο πριν την παρουσίαση της συλλογής. Και πράγματι, το χρυσό αποτέλεσε τον άξονα γύρω από τον οποίο ξετυλίχθηκε ένα catwalk με σαφές μήνυμα: η χαρά της ζωής, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι.

Η αποστολή του Puglisi δεν είναι εύκολη. Να διατηρήσει ζωντανό ένα από τα πιο ηδονιστικά και αισθησιακά οράματα της μόδας, την ώρα που πολλοί σχεδιαστές αποσύρονται σε ασφαλή μονοπάτια. Ωστόσο, ο Roberto Cavalli δεν υπήρξε ποτέ για τους δειλούς. Έτσι, το χρυσό έγινε το νήμα που έδεσε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Στις ηλιακές πτυχώσεις μιας gown εμπνευσμένης από το Old Hollywood, πάνω στο ανανεωμένο Cavalli denim, ακόμη και σε βελούδινα υφάσματα που χάριζαν στα slip dresses μία σχεδόν ανάγλυφη αίσθηση. Εδώ, η λάμψη δεν είναι διακοσμητική, είναι το ίδιο το μήνυμα.

Το χρυσό σε όλες του τις εκδοχές

Από τις δραματικές ραφές που αποκαλύπτουν το σώμα μέχρι τις ρίγες τίγρης καλυμμένες με παγέτες, η συλλογή αποτέλεσε ένα άμεσο νεύμα στον αυθεντικό Cavalli. Ο Puglisi έδειξε ότι κατέχει τους κώδικες του οίκου. Το πάθος για αισθησιασμό, την εμμονή με το ζώο print, την ικανότητα να παντρεύει glamour με σύγχρονο edge.

Τι λείπει από την εξίσωση

Αυτό που δεν εμφανίστηκε αρκετά, ήταν η πιο προσωπική, απρόβλεπτη σφραγίδα του Puglisi. Στο παρελθόν, οι αναφορές σε μάρμαρο Καράρα ή φρέσκες εικονογραφίες από την Πομπηία έδιναν μια επιπλέον διάσταση στη δουλειά του. Για να παραμείνει ο Cavalli επίκαιρος μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 2020, χρειάζεται αυτή την ανθρώπινη, ενστικτώδη φλόγα. Και όπως πάντα με τη μόδα, η πρόκληση είναι μπροστά: να κρατήσει το χρυσό DNA του οίκου ζωντανό, ενώ ταυτόχρονα να βάλει στο παιχνίδι τη δική του άγρια ψυχή.

