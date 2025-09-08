Celeb News 08.09.2025

Orlando Bloom: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Katy Perry

Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως παρά τον χωρισμό, παραμένει ευγνώμων για ό,τι έζησαν μαζί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Orlando Bloom μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον πρόσφατο χωρισμό του από την Katy Perry, έπειτα από 9 περίπου χρόνια σχέσης.

Πιο συγκεκριμένα, εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Today» για την προώθηση της νέας του ταινίας «The Cut», ο 48χρονος ηθοποιός τόνισε πως, παρά τον χωρισμό, παραμένει ευγνώμων για ό,τι έζησαν μαζί. «Είμαι καλά, είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη. Είμαστε καλά, θα είμαστε καλά. Έχουμε μόνο αγάπη ο ένας για τον άλλο» αρκέστηκε να απαντήσει.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Orlando Bloom έχει ακόμη έναν γιο, τον 14χρονο Φλιν, από τον γάμο του με το μοντέλο Μιράντα Κερ. Η ίδια, σχολιάζοντας πρόσφατα τον χωρισμό του πρώην της με την Katy Perry, δήλωσε: «Είμαστε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια. Η Κέιτι είναι υπέροχη και αγαπώ τον Ορλάντο. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει υγιής συν-γονεϊκή σχέση».

Θυμίζουμε πως η σχέση της Katy Perry με τον Orlando Bloom ξεκίνησε το 2016, ενώ έπειτα από έναν σύντομο χωρισμό το 2017, επανασυνδέθηκαν και αρραβωνιάστηκαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Το 2020, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Ντέιζι.

Ωστόσο, στις αρχές Ιουλίου του 2025 ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού τους.

