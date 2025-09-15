PositiveEnergyChallenge: Τι μπορείς να κάνεις μέσα στη μέρα για να κάνεις έναν άλλο άνθρωπο λίγο καλύτερα

Λίγο πριν την Ημέρα Θετικής Ενέργειας στην Πλατεία Νερού, σου δίνουμε 10 μικρούς τρόπους να γίνεις ο λόγος που κάποιος θα χαμογελάσει σήμερα

Δεν χρειάζεται να είσαι influencer, life coach ή «η χαρά της ζωής» για να μεταδώσεις θετική ενέργεια. Μερικές φορές, αρκεί ένα βλέμμα, μια μικρή κίνηση, ή μια λέξη για να φωτίσεις τη μέρα κάποιου που ίσως δεν περνάει και την καλύτερη του φάση.

Με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας που γιορτάζεται την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού (διαβάστε εδώ περισσότερα), σου προτείνουμε να δοκιμάσεις το #PositiveEnergyChallenge: ένα challenge που δεν έχει deadline, σκορ ή likes, μόνο καλό vibe και αληθινές προθέσεις.

Σου έχουμε 10 everyday «αποστολές» που μπορείς να κάνεις όπου κι αν βρίσκεσαι, για να κάνεις έναν άνθρωπο να νιώσει λίγο καλύτερα. Όχι επειδή πρέπει. Αλλά επειδή μπορείς.

1. Άφησε ένα post-it με κάτι καλό στο ασανσέρ

Δεν χρειάζεται να είναι ποίημα. Ένα «Καλή μέρα σε όποιον/α το διαβάζει» είναι αρκετό. Και ποτέ δεν ξέρεις ποιος το έχει ανάγκη.

2. Χαμογέλα (ειλικρινά) σε έναν άγνωστο

Ναι, μπορεί να φαίνεται «κλισέ». Αλλά το να χαμογελάσεις, έστω για λίγο, χωρίς λόγο και χωρίς προσδοκία, είναι από τα πιο απλά acts καλοσύνης.

3. Δώσε το τελευταίο σου μπουκαλάκι νερό

Ειδικά αν είσαι έξω και δεις κάποιον να υποφέρει από τη ζέστη. Δεν είναι απλώς καλοσύνη, είναι ανθρώπινο.

4. Στείλε ένα «Σε σκέφτηκα σήμερα» σε κάποιον που έχεις καιρό να μιλήσεις

Κάποιον που ξέρεις πως περνάει δύσκολα. Ή κάποιον που σου λείπει. Δεν χρειάζεται συζήτηση. Η σκέψη αρκεί.

5. Μοιράσου με κάποιον ένα τραγούδι που σε ανεβάζει

Μοιράσου το με story ή στείλ’ το σε προσωπικό μήνυμα. Μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ήθελε να ακούσει σήμερα.

6. Κράτα λίγο παραπάνω την πόρτα για τον επόμενο

Αυτή η μικρή, καθημερινή χειρονομία δεν περνάει απαρατήρητη. Ούτε και ξεχνιέται.

7. Άφησε ένα βιβλίο σε κοινή θέα με σημείωμα «διάβασέ με και δώσ’ το παρακάτω»

Στάση λεωφορείου, παγκάκι, καφέ. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα βιβλίο και λίγη πρόθεση.

8. Αν έχεις φαγητό παραπάνω, δώσε το σε κάποιον που το χρειάζεται

Δεν είναι charity. Είναι σεβασμός και αξιοπρέπεια. Κι αν ντρέπεσαι, άφησέ το διακριτικά.

9. Πες «ευχαριστώ» πιο συνειδητά

Στον barista, στον οδηγό, στον ταχυδρόμο, σε όποιον σε εξυπηρετεί. Μην το πεις μηχανικά. Πες το με τα μάτια.

10. Αντί για story του καφέ σου, ανέβασε κάτι που θα κάνει κάποιον να χαμογελάσει

Ένα αστείο. Ένα vibe post. Μια αληθινή σκέψη. Το feed έχει ανάγκη από λίγη καλοσύνη.

Μπορεί να μην αλλάξουμε τον κόσμο με ένα post-it, ένα χαμόγελο ή ένα μήνυμα. Αλλά μπορεί να αλλάξουμε τη μέρα κάποιου. Και η μέρα του μπορεί να αλλάξει κι άλλες.

Μην ξεχάσεις: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, γιορτάζουμε την Ημέρα Θετικής Ενέργειας με τον πιο φωτεινό τρόπο! Μουσική, κόσμο, vibes και μικρές στιγμές που μας υπενθυμίζουν ότι το να δίνεις, είναι πάντα πιο δυνατό από το να παίρνεις.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

