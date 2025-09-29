Το ύστατο αντίο του Giorgio Armani μέσα από τη λάμψη της τελευταία του συλλογής «Pantelleria, Milano»

Το προσωπικό αντίο του Giorgio Armani μέσα από τη συλλογή Pantelleria Milano, όπου η χάρη του νησιού και η φινέτσα της πόλης συναντιούνται σε αέρινα φορέματα, κομψές γραμμές και χρώματα που μένουν στη μνήμη

Η επίδειξη μόδας Giorgio Armani Spring/Summer 2026, με τίτλο «Pantelleria, Milano», έκλεισε τη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με έναν τρόπο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν μια συγκινητική και λαμπρή τελετή, αφιερωμένη όχι μόνο στην αιώνια κομψότητα που οδήγησε τον Armani στον θρόνο της μόδας, αλλά και στα δύο μέρη που ενέπνευσαν τον κορυφαίο couturier: το αγαπημένο του νησί Pantelleria και την πόλη που επέλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει, το Μιλάνο. Ο ίδιος περιέγραψε την Pantelleria ως «υλοποιημένο αλλού», ενώ για το Μιλάνο είπε πως το έκανε «την πόλη που διάλεξα, την πόλη όπου ζω και εργάζομαι. Νιώθω κομμάτι της όπως ακριβώς και αυτή είναι κομμάτι μου».

Η συλλογή, η τελευταία που ο ίδιος ο Giorgio Armani είχε προσωπικά επιμεληθεί, αποτελεί έναν ύστατο φόρο τιμής στο στυλ και στην κληρονομιά του. Το «Pantelleria, Milano» είναι ένα είδος διαθήκης που ο Armani ήθελε να αφιερώσει σε όλους μας, ένα κύκλος που κλείνει, αφήνοντας όμως ανοιχτή την πόρτα για νέα ξεκινήματα.

Διάβασε επίσης: Στην επίδειξη Dolce & Gabbana, οι ανδρικές πιτζάμες γίνονται γυναικείο must-have: 10 ιδέες για να τις φορέσεις

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη του Μπρέρα, υπό τον βραδινό ουρανό φωτισμένο από απαλά φαναράκια και με τη ζωντανή μουσική του Ludovico Einaudi, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη λιτή κομψότητα του Μιλάνου με την απαλή και σαγηνευτική ενέργεια της Pantelleria.

Η συλλογή απεικονίζει την αρμονία μεταξύ της ελευθερίας και της χάρης της νησιώτικης ζωής και της ακρίβειας της αστικής κομψότητας. Yφάσματα που γλιστρούν στο σώμα, φορέματα και κοστούμια αέρινα, γραμμές επιμηκυμένες και σαφείς, με χρωματικές μεταβάσεις από τις ουδέτερες αποχρώσεις του Μιλάνου στα γαλάζια και τυρκουάζ του Αιγαίου, περνώντας από ανατολίτικες νότες. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που συνδυάζει τον στιλιστικό λόγο με τη συναισθηματική φόρτιση, θυμίζοντας γιατί ο Armani παραμένει ανεξίτηλη φιγούρα στην ιστορία της μόδας.

Η επίδειξη ήταν μια ύστατη πράξη αγάπης και αναγνώρισης. Aνάμεσα στα μοντέλα και τις μούσες του, όπως η Kasia Smutniak, η Cate Blanchett και ο Richard Gere, καθώς και οι αγαπημένες του γυναίκες που ενσαρκώνουν το όραμά του για τη θηλυκότητα, ο Armani μας αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό chromatic crescendo, από τα απαλά, καθημερινά look μέχρι το τελευταίο, εντυπωσιακό φόρεμα με το πρόσωπο του ίδιου στο κέντρο, που μοιάζει να λάμπει σαν αστέρι στον ουρανό.

Το «Pantelleria, Milano» είναι κάτι παραπάνω από συλλογή μόδας, είναι ένα προσωπικό αντίο, ένας ύστατος χαιρετισμός και ένα αδιάψευστο αποτύπωμα ενός θρύλου που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της μόδας. Κάθε ραφή, κάθε σιλουέτα, κάθε χρώμα φέρει τη σφραγίδα της κομψότητας και της φιλοσοφίας του Armani. Ένα παράδοξο στιλιστικό μεγαλείο, εκφρασμένο μέσα από ελαφριά, αλλά εντυπωσιακά κομμάτια, που θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας για πάντα.

Διάβασε επίσης: Versace SS 2026: Ο Dario Vitale δίνει νέα πνοή στα 80s με έντονες σιλουέτες και λεπτομέρειες όλο υπονοούμενα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.