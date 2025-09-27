Στην επίδειξη Dolce & Gabbana, οι ανδρικές πιτζάμες γίνονται γυναικείο must-have: 10 ιδέες για να τις φορέσεις

Στη συλλογή «PJ Obsession», οι Dolce & Gabbana φέρνουν στο προσκήνιο τις ανδρικές πιτζάμες και τις μετατρέπουν σε must-have κομμάτι

Η άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 φέρνουν έναν αέρα ανατροπής στον κόσμο της μόδας, με τους Domenico Dolce και Stefano Gabbana να επανασυστήνουν ένα κομμάτι που μέχρι πρότινος ανήκε αποκλειστικά στην ιδιωτική μας σφαίρα. Οι ανδρικές πιτζάμες βρέθηκαν στο επίκεντρο της πασαρέλας του Milan Fashion Week και μέσα από τη συλλογή με τίτλο «PJ Obsession» μετατράπηκαν σε ένα από τα πιο ελκυστικά, παιχνιδιάρικα και αμφίσημα fashion statements της σεζόν. Η αυστηρότητα του ανδρικού ντυσίματος συνάντησε τη δελεαστική θηλυκότητα, δημιουργώντας μια αισθητική που συνδυάζει τον αισθησιασμό με τη χαλαρότητα, τη δύναμη με την τρυφερότητα.

Η νέα πρόταση δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια εναλλακτική εκδοχή κοστουμιού αλλά ως ένα εργαλείο δημιουργικότητας που απελευθερώνει τις δυνατότητες του ντυσίματος. Οι πιτζάμες φοριούνται με σακάκια, με δερμάτινα πανωφόρια, με τολμηρά lingerie και με κοσμήματα υψηλής ραπτικής, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμών. Οι σχεδιαστές καλούν τη σύγχρονη γυναίκα να επαναπροσδιορίσει την έννοια του στιλ, να τολμήσει να παίξει με τις αντιθέσεις και να αγκαλιάσει τη φιλοσοφία του layering. Η συλλογή δεν επιβάλλει κανόνες αλλά εμπνέει ελευθερία, προσκαλώντας τη Gen Ζ και όχι μόνο να ανακαλύψει την καθημερινή δύναμη της μόδας μέσα από την αίσθηση άνεσης και την ατμόσφαιρα πολυτέλειας που αποπνέουν οι πιτζάμες.

10 ιδέες styling από την πασαρέλα

Με lingerie

Ο απόλυτος διάλογος ανάμεσα στην αυστηρότητα και τον αισθησιασμό. Ένα μεταξωτό σετ πιτζάμες συνδυάζεται με ένα διάφανο κορμάκι ή ένα δαντελένιο bralette, δημιουργώντας ένα look που φλερτάρει με την ιδιωτική σφαίρα αλλά μεταφέρεται δυναμικά στη δημόσια εικόνα.

Mε σακάκι

Το αυστηρό tailoring συναντά τη χαλαρότητα. Η πιτζάμα λειτουργεί σαν πουκάμισο κάτω από το σακάκι ή αφήνεται να πέσει ελεύθερη, συνθέτοντας μια εικόνα αβίαστα κομψή, ιδανική για all-day εμφανίσεις.

Με τζιν

Η πιο casual εκδοχή τους. Το πουκάμισο της πιτζάμας αγκαλιάζει τη μέση όταν μπαίνει μέσα σε ψηλόμεσο τζιν, αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπορεί να είναι και στιλιστική δήλωση.

Mε εντυπωσιακό σακάκι

Η αντίθεση κορυφώνεται όταν οι απλές γραμμές της πιτζάμας συνδυάζονται με σακάκι από μπροκάρ σε έντονα χρώματα. Ένας διάλογος ανάμεσα στη μεγαλοπρέπεια και την καθημερινότητα.

Mε δερμάτινο jacket

Το layering σε όλο του το μεγαλείο. Ένα oversized δερμάτινο πανωφόρι σκεπάζει την πιτζάμα, ενώ ένα lingerie top φαίνεται από μέσα. Το αποτέλεσμα είναι ανατρεπτικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση.

Mε πλεκτό

Η πιο cozy πρόταση της συλλογής. Ένα φαρδύ cardigan ή ένα άνετο πουλόβερ συνδυάζεται με χαλαρό παντελόνι πιτζάμας, ενώ ένα floral micro bra προσθέτει την πινελιά θηλυκότητας.

Με tank top ή crop top

Η απλότητα θριαμβεύει. Το απλό μπλουζάκι αφήνει χώρο στο έντονο παντελόνι με κεντήματα να πρωταγωνιστήσει, χαρίζοντας έναν μινιμαλιστικό αλλά εντυπωσιακό χαρακτήρα.

Με animal print παλτό

Το παιχνίδι με τα prints απογειώνεται. Οι ρίγες της πιτζάμας συνδυάζονται με λεοπάρ ή ζεβρέ μοτίβα, δημιουργώντας μια εκκεντρική και τολμηρή εικόνα που μόνο οι θαρραλέες θα τολμήσουν.

Με ανδρικό πουκάμισο

Η στιβαρότητα της κλασικής ανδρικής πουκαμίσα ενώνεται με την ελαφρότητα της πιτζάμας, διακοσμημένης με λεπτές κεντημένες λεπτομέρειες. Ένα look χαλαρό αλλά ξεχωριστό.

Με φόρεμα ή κοστούμι

Η μεγαλύτερη έκπληξη της συλλογής. Οι πιτζάμες συνδυάζονται με structured φορέματα ή κοστούμια, με το πουκάμισο να μετατρέπεται σε πανωφόρι που συγκρατεί ολόκληρη την εμφάνιση.

Η φιλοσοφία πίσω από την «PJ Obsession»

Η συλλογή των Dolce & Gabbana δεν είναι απλώς ένα στιλιστικό πείραμα αλλά μια δήλωση ελευθερίας. Με τις πιτζάμες να μετατρέπονται από νυχτερινό ένδυμα σε κεντρικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας, το brand καλεί τις γυναίκες να εκφραστούν χωρίς όρια, να παίξουν με τα φύλα, να ενσωματώσουν τη δύναμη και τη γοητεία σε κάθε τους εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι μια ωδή στη σύγχρονη μόδα που δεν γνωρίζει σύνορα και δεν φοβάται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει κομψότητα στον 21ο αιώνα.

