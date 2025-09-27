Versace SS 2026: Ο Dario Vitale δίνει νέα πνοή στα 80s με έντονες σιλουέτες και λεπτομέρειες όλο υπονοούμενα

Ο Dario Vitale κάνει το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με τη συλλογή Versace Άνοιξη Καλοκαίρι 2026, επαναφέροντας την ουσία της κληρονομιάς του οίκου μέσα από μια σύγχρονη και τολμηρή αφήγηση

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι πάντα μια σκηνή όπου η παράδοση συναντά την τόλμη και οι μεγάλοι οίκοι δεν περιορίζονται σε μια απλή παρουσίαση συλλογών αλλά αφηγούνται ιστορίες που συνομιλούν με το παρόν και το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ο Dario Vitale έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο επίσημο ημερολόγιο με τη συλλογή Versace Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 δίνοντας το δικό του στίγμα σε έναν οίκο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί συνώνυμο της δύναμης, του αισθησιασμού και της ιταλικής κληρονομιάς.

Η προσέγγισή του δεν ήταν μια τυπική πασαρέλα αλλά μια εμπειρία που έμοιαζε με προσωπικό αφήγημα. Ο Vitale μας οδήγησε σε ένα σκηνικό σαν σπίτι που μόλις φιλοξένησε στιγμές πάθους και μνήμης. Το κρεβάτι παρέμενε ζεστό, τα ποτήρια μισογεμάτα, οι καρέκλες μετακινημένες σαν οι φιγούρες που το κατοικούσαν να είχαν μόλις αποχωρήσει αφήνοντας πίσω τους ίχνη ζωής. Έτσι αναβίωσε την αίσθηση του ανήκειν και της κοινής ταυτότητας που χαρακτήριζε πάντοτε τον Versace.

O Dario Vitale και η συλλογή Versace Άνοιξη Καλοκαίρι 2026

Ο δημιουργός παρουσίασε τη συλλογή του σαν μια εξομολόγηση με το πάθος ενός γράμματος που απευθύνεται στην οικογένεια Versace. Στους χώρους της Pinacoteca Ambrosiana νέα πρόσωπα και διασημότητες περπάτησαν μαζί, δείχνοντας ότι η ταυτότητα του οίκου δεν έχει να κάνει με κοινωνικές τάξεις αλλά με κοινό συναίσθημα.

Η σεξουαλικότητα, πάντα παρούσα στη γλώσσα του Versace, εκφράστηκε με έναν πιο υπαινικτικό τρόπο. Τα ρούχα έμοιαζαν σεμνά από μπροστά αλλά αποκάλυπταν λεπτομέρειες στο πίσω μέρος. Ζώνες που έμεναν λυμένες, λογότυπα εσωρούχων που φανερώνονταν τυχαία, κάλτσες που έβγαιναν βιαστικά μέσα από τα παπούτσια.

Η παλέτα ήταν έντονη και ποπ με κόκκινο του πάθους, πράσινο της ελπίδας, τζιν μπλε και μαύρο δέρμα με μεταλλικές κλωστές. Οι γραμμές θύμιζαν τα 80s αλλά φιλτραρισμένες μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Ψηλόμεσες σιλουέτες, κοντά σακάκια, patchwork denim και πλεκτά δεμένα στη μέση έδωσαν την αίσθηση μιας κομψότητας χωρίς αυστηρότητα.

Η μουσική επιλογή από το «Keep Control» των Sono μέχρι το «Here Comes the Rain Again» των Eurythmics δημιούργησε γέφυρα ανάμεσα στις δεκαετίες του 80 και του 2000. Το μήνυμα του Vitale ήταν καθαρό. Ο οίκος Versace δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά μόνο στο σήμερα και το αύριο. Είναι ένα κάλεσμα να φορέσεις κάτι τολμηρό και να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα στον κόσμο της μόδας.

