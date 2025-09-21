Από τον καναπέ στο γυμναστήριο: Πώς να νικήσεις την αναβλητικότητα

Το restart που χρειάζεσαι για να επανέλθεις στη ρουτίνα της άσκησης

Ξυπνάς με την πρόθεση να πας γυμναστήριο. Το έχεις πει στον εαυτό σου. Το έχεις ανακοινώσει και σε φίλους. Έχεις ακόμη βάλει το κολάν πάνω στην καρέκλα, να σε κοιτάζει… προκλητικά. Κι όμως με έναν μαγικό τρόπο η μέρα περνά, και εσύ καταλήγεις ξανά στον καναπέ. Το σενάριο γνωστό. Το ερώτημα είναι: πώς το αλλάζεις;

Η αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά. Είναι ένα σύνθετο μείγμα από φόβο, συνήθειες και κακές στρατηγικές.

Παρακάτω θα δεις πρακτικούς τρόπους για να «ξεκολλήσεις» και να μετατρέψεις την ιδέα της γυμναστικής από βάρος σε δύναμη.

1. Μικρά βήματα, όχι τεράστιοι στόχοι

Μην ξεκινάς με το «θα πηγαίνω κάθε μέρα γυμναστήριο για 1,5 ώρα». Είναι υπερβολικό και μη ρεαλιστικό αν είσαι εκτός ρυθμού. Ξεκίνα με 10-15 λεπτά προπόνηση στο σπίτι, απλώς για να μπεις σε ροή. Μόλις γίνει συνήθεια, το σώμα θα αρχίσει να το ζητάει.

2. Κλείσε «ραντεβού» με τη γυμναστική

Γράψ’ το στο ημερολόγιό σου όπως θα έγραφες μια δουλειά ή μια έξοδο. Όταν η άσκηση γίνεται μέρος του προγράμματός σου (και όχι «αν προκύψει χρόνος»), τότε αποκτά προτεραιότητα. Σκέψου το σαν υπόσχεση στον εαυτό σου.

3. Σταμάτα να περιμένεις να «έχεις όρεξη»

Κανείς δεν έχει πάντα όρεξη να γυμναστεί. Η διαφορά είναι ότι αυτοί που πάνε… πάνε παρ’ όλο που δεν έχουν όρεξη. Το κίνητρο συχνά έρχεται μετά, όχι πριν. Ξεκίνα με 5 λεπτά και αν δεν θέλεις να συνεχίσεις, σταμάτα. 9 στις 10 φορές, όμως, θα συνεχίσεις.

4. Βρες κάτι που σου αρέσει – όχι απλώς «γυμναστική»

Μπορεί να μισείς τα βάρη αλλά να λατρεύεις τον χορό. Μπορεί να βαριέσαι τα μηχανήματα αλλά να σε τραβάνε τα ομαδικά προγράμματα. Η κίνηση έχει χιλιάδες μορφές, βρες αυτή που σε κρατάει ενεργό/ή χωρίς να σε κουράζει ψυχολογικά.

5. Μην βασίζεσαι στη θέληση – φτιάξε συνθήκες

Η θέληση είναι περιορισμένος πόρος. Αν κάθε μέρα παλεύεις με το «να πάω ή να μην πάω;», στο τέλος θα κερδίζει ο καναπές. Γι’ αυτό χρειάζεσαι συνθήκες που σε οδηγούν αυτόματα στη δράση:

Ετοίμασε ρούχα από το βράδυ.

Πήγαινε κατευθείαν από τη δουλειά στο γυμναστήριο.

Βάλε υπενθύμιση με ήχο που σε «τσιτώνει».

Αν ένας φίλος σου έλεγε «δεν έχω κίνητρο», δεν θα τον έκραζες, θα τον στήριζες. Κάνε το ίδιο και με σένα. Δεν χρειάζεσαι επίκριση. Χρειάζεσαι κατανόηση και ένα απλό «πάμε μαζί λίγο-λίγο».

Η αναβλητικότητα δεν φεύγει από μόνη της. Αλλά ξεπερνιέται με πράξεις, όχι με τύψεις. Ξεκίνα μικρά, σταθερά, χωρίς προσδοκίες τελειότητας. Το γυμναστήριο δεν χρειάζεται να γίνει η ζωή σου αλλά μπορεί να γίνει ένα κομμάτι της που σε κάνει να νιώθεις δυνατός/ή, παρών/ούσα και σε έλεγχο.

Σήκω από τον καναπέ. Βάλε παπούτσια. Ξεκίνα. Το σώμα σου και το μυαλό σου θα σε ευχαριστήσουν.

