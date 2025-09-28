Beauty 28.09.2025

Αυτές οι τεχνικές κάνουν τη διαφορά σε κάθε eye-look σου

Κάθε eye-look φωτίζει το βλέμμα και δίνει χαρακτήρα στο πρόσωπο, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα και την προσωπικότητα του καθενός
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα μάτια σου είναι ο καθρέφτης του προσώπου σου και ο τρόπος που τα μακιγιάρεις μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά το αποτέλεσμα του look σου. Ένα σωστό eye-look μπορεί να δώσει ένταση, βάθος και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά σου, ενώ ένα απλό μακιγιάζ με λίγη μάσκαρα μπορεί να δημιουργήσει μια φρέσκια και καθημερινή εμφάνιση. Από το διακριτικό look της ημέρας μέχρι το dramatic smokey eye για τη βραδινή έξοδο, η επιλογή του στιλ είναι καθοριστική για το συνολικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ακόμα και τα πιο όμορφα χρώματα και προϊόντα δεν αρκούν αν δεν χρησιμοποιήσεις τις σωστές τεχνικές. Η σωστή εφαρμογή, η σειρά τοποθέτησης των προϊόντων και η επιλογή των κατάλληλων αποχρώσεων μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακολουθούν πέντε βασικά tips που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ένα εντυπωσιακό eye-look, εύκολα και γρήγορα.

Ξεκίνα με ένα μαλακό μολύβι

Ένα μαλακό μολύβι ματιών είναι η ιδανική αρχή για κάθε look. Σου δίνει ευελιξία στο blending και λειτουργεί ως βάση για πιο έντονα αποτελέσματα με υγρά ή gel eyeliners.

Σημαντικό το σημείο εκκίνησης

Για απαλό αποτέλεσμα, ξεκίνα από την εσωτερική γωνία του ματιού και δημιούργησε ένα μικρό, κομψό φτερό στην εξωτερική γωνία. Για πιο έντονο αποτέλεσμα, σχημάτισε μόνο το wing στην εξωτερική γωνία.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Εφάρμοσε μάσκαρα πριν το cat-eye

Η μάσκαρα δημιουργεί το πλαίσιο που καθοδηγεί το eyeliner. Αν εφαρμόσεις πρώτα τη μάσκαρα, το φτερό σχηματίζεται πιο εύκολα και το αποτέλεσμα είναι πιο καθαρό.

Πρόσθεσε χρώμα

Χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση όπως θερμό καφέ, πράσινο ή βαθύ μπρονζέ αναδεικνύουν τα μάτια σου χωρίς υπερβολές. Κράτησέ τα κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων για φυσικό αποτέλεσμα ή πρόσθεσε μια ζωηρή πινελιά για ένταση.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Κράτα τα μάτια ανοιχτά για καλύτερη τοποθέτηση

Για hooded μάτια ή μάτια με καμπυλότητα στην εξωτερική γωνία, εφάρμοσε το eyeliner με τα μάτια ανοιχτά. Κοίτα ευθεία στον καθρέφτη για να πετύχεις σωστή γραμμή και συμμετρία.

Ακολουθώντας αυτές τις τεχνικές, θα κάνεις το μακιγιάζ σου πιο εύκολο και θα αναδείξεις τα μάτια σου με φυσικό και εντυπωσιακό τρόπο.

