Αυτοί οι Έλληνες celebrities εγκατέλειψαν το κρέας και το βλέπουμε στο Instagram τους

Ο βιγκανισμός δεν αποτελεί πια απλώς μια διατροφική τάση, αλλά έναν τρόπο ζωής με ηθικό, περιβαλλοντικό και υγειονομικό υπόβαθρο. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η συνείδηση έχει αρχίσει να ριζώνει και στην ελληνική κοινωνία, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται προς μια πιο βιώσιμη, cruelty-free καθημερινότητα. Ανάμεσά τους και αρκετοί γνωστοί Έλληνες που μοιράζονται ανοιχτά την επιλογή τους, επηρεάζοντας το κοινό τους και ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον βιγκανισμό.

Στην ουσία, ο βιγκανισμός αποκλείει κάθε μορφή εκμετάλλευσης και κακοποίησης των ζώων όχι μόνο στη διατροφή, αλλά και σε ρούχα, καλλυντικά ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν της καθημερινότητας. Για τους περισσότερους vegans, πρόκειται για μια βαθιά ηθική στάση, που επεκτείνεται πέρα από το πιάτο τους.

Όμως τα οφέλη του βιγκανισμού, όπως υποστηρίζουν τόσο επιστήμονες όσο και υποστηρικτές του, είναι πολλαπλά. Πρώτα απ’ όλα, έχει συσχετιστεί με βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και πίεσης, αλλά και μείωση του κινδύνου για χρόνιες ασθένειες. Παράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση έχει στρέψει το ενδιαφέρον στη μείωση της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων, αφού η βιομηχανία κρέατος αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα, μια χώρα με παραδοσιακά έντονη κρεατοφαγική κουλτούρα, η στροφή στον βιγκανισμό ήταν κάποτε σπάνια και περιθωριακή. Πλέον, ωστόσο, τα vegan εστιατόρια πολλαπλασιάζονται, οι επιλογές στα σούπερ μάρκετ αυξάνονται, και το κοινό ενημερώνεται είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους ηθικής.

Πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, παρουσιαστές και influencers έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ζωής και δεν διστάζουν να το μοιραστούν με το κοινό τους. Μέσα από τις αναρτήσεις τους, τις συνεντεύξεις και τις προσωπικές τους ιστορίες, βοηθούν στην αποδόμηση στερεοτύπων και στη διάδοση ενός τρόπου ζωής που στοχεύει σε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με Έλληνες celebrities που έχουν υιοθετήσει τον βιγκανισμό και εμπνέουν μέσα από τη στάση ζωής τους.

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση

Για την ιδρύτρια των Save a Stray και A Promise to Animals που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων ο βιγκανισμός είναι μια φιλοσοφία ζωής την οποία ακολουθεί ολόκληρη η οικογένειά της.

«Από 22 χρονών ξεκίνησα τις αλλαγές στη διατροφή μου, ήρθε πολύ φυσικά για μένα. Ξεκίνησα από vegetarian και σταδιακά έγινα vegan. Ήταν κάτι που προέκυψε απλά, δεν καταπίεσα τον εαυτό μου. Είχα μια αγάπη για τα ζώα, που ήταν πολύ πιο δυνατή από αυτή του μέσου ανθρώπου. Οπότε είχα το έναυσμα να πω, δεν θέλω να πεθάνεις εσύ για να φάω εγώ, αφού δεν το χρειάζομαι. Κι όταν μου ζητάνε ένα επιχείρημα, γιατί να γίνει κάποιος vegan, είναι αυτό, αν είσαι ένας άνθρωπος που σέβεται τη ζωή – κι εγώ τη σέβομαι, την αγαπάω τη ζωή μου και τη θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα – και σέβεσαι τη ζωή του άλλου, λες ότι εγώ μπορώ να επιβιώσω, χωρίς να πεθάνει, οπότε γιατί να το κάνω; Επειδή μου αρέσει; Προφανώς μου αρέσει. Προφανώς μου άρεσε το μπέικον, προφανώς μου άρεσε και το μπιφτέκι, είχα απώθηση μόνο σε ό,τι μου θύμιζε ζωντανό, δηλαδή αρνί το Πάσχα δεν έχω φάει ποτέ» είχε δηλώσει παλαιότερα στο mononews.gr η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Κωστής Μαραβέγιας

Ο Κωστής Μαραβέγιας έτρωγε ελάχιστο κρέας για πολλά χρόνια μέχρι που από το 2019 αποφάσισε να γίνει βίγκαν, ενώ ταυτόχρονα έκοψε και το αλκοόλ. «Δοκίμασα να κάνω τη στροφή στον βιγκανισμό και να μην τρώω τίποτα ζωικό και ζωικά παράγωγα. Έγινε σε μία μέρα. Είπα δεν ξαναπίνω, ούτε κρασί, ούτε τίποτα. Αισθάνομαι πολύ καλά», είχε δηλώσει στο Happy Day ενώ τις διατροφικές του συνήθειες έχει υιοθετήσει και η σύζυγός του Τόνια Σωτηροπούλου.

Γιώργος Κοψιδάς

Βίγκαν πάνω από 10 χρόνια και υγιής δηλώνει και ο ηθοποιός Γιώργος Κοψιδάς. «Είμαι βίγκαν 10 χρόνια και ο βιγκανισμός είναι φιλοσοφία ζωής. Μια στάση ζωής που δεν συμμετέχεις σε καμία μορφή, θανάτωσης, βασανισμού ή εγλωβισμού των ζώων για διατροφή, ένδυση ή οτιδήποτε άλλο», είχε δηλώσει στο okmag.

Θεοφανία Παπαθωμά

Μια ακόμα πιο εξειδικευμένη διατροφή ακολουθεί η Θεοφανία Παπαθωμά η οποία κάνει πυθαγόρειο διατροφή που βασίζεται στην ωμοφαγία και τις ευεργετικές ιδιότητες των φρούτων, των λαχανικών και των ξηρών καρπών. «Κάνω την πυθαγόρειο διατροφή, κατά 90% ωμοφαγία και vegan διατροφή, δεν ξενυχτάω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Και ο σύντροφός μου και τα παιδιά το ακολουθούν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακολουθούμε όλοι τον ίδιο δρόμο», είχε δηλώσει στο παρελθόν η ηθοποιός.

Βαλέρια Κουρούπη

Η Βαλέρια Κουρούπη ακολουθεί vegan διατροφή και προωθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής μέσω της plant-based κουζίνας και μάλιστα συχνά μοιράζεται συνταγές και συμβουλές για vegan πιάτα στα social media της. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει ένα project που ανακαλύπτει και προτείνει vegan εστιατόρια στην Αθήνα, ενισχύοντας την κοινότητα των vegan.

Χρύσα Παππά

Η Χρύσα Παππά αποφάσισε να γίνει βίγκαν τη στιγμή που έτρωγε ένα μπιφτέκι και της δημιουργήθηκε η εικόνα ενός σκοτωμένου ζώου στο μυαλό. Όπως έχει δηλώσει στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» για εκείνη ο βιγκανισμός είναι μια παρατεταμένη νηστεία πολύ κοντά στη μεσογειακή διατροφή.

«Είμαι βίγκαν. Δεν έχω πρόβλημα να φας μπροστά μου ό,τι θες να φας, ούτε θα σου κάνω κήρυγμα. Αν με ρωτήσει κάποιος, θα πω γιατί εγώ το έχω επιλέξει. Είναι και λόγο αγάπης για τα ζώα και για την υγεία. Κάποτε έτρωγα ένα πολύ ωραίο μπιφτέκι και την ώρα που το έτρωγα ένιωσα ότι τρώω ένα σκοτωμένο ζώο και δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η αίσθηση. Είναι και για λόγους υγείας, γιατί κακά τα ψέματα τα περισσότερα ζώα σήμερα είναι τουμπανιασμένα με ορμόνες. Νιώθω πολύ καλά ηθικά. Ουσιαστικά νηστεύω. Είμαι σχεδόν 15 χρόνια βίγκαν. Στη μεσογειακή διατροφή είναι πολύ εύκολο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Θανάσης Ευθυμιάδης

«Πριν από 15 χρόνια όταν σταμάτησα να τρώω κρέας ήμουν ο “τρελός μπαμπάς” και ο χλευασμός της παρέας που μου έλεγαν “Έλα να φας λίγο κατσικάκι, κι αυτό vegan ήταν μόνο χορταράκια έτρωγε” και γελούσαν όλοι. Όταν είδαν όμως ότι οι αγαπημένες τους σταρ κάνουν το ίδιο, τότε σου λένε “μήπως ο μπαμπάς μας δεν είναι τρελός, μήπως βλέπει απλά λίγο μπροστά”;» είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο Ladylike ο Θανάσης Ευθυμιάδης που έχει επιλέξει συνολικά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Τάνια Τρύπη

Τόσο η Τάνια Τρύπη, όσο και η μεγάλη της κόρη Μαρίνα Μάρδα έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία του βιγκανισμού. «Ο βιγκανισμός είναι μια φιλοσοφία. Μία στάση ζωής. Απέχεις από καθετί ζωικό και από κάθε ζώο. ο κάνω για ηθικούς λόγους. Όλα μου τα καλλυντικά είναι βίγκαν, τα απορρυπαντικά. Δεν φοράμε μαλλιά, πούπουλα, μετάξια και δεν τρώμε κανένα ζωάκι χερσαίο, αέρος και του νερού και κανένα παράγωγό του, ούτε μέλι, ούτε αυγά», έχει δηλώσει η Τάνια Τρύπη στην εκπομπή «Μαμά-δες».

Γιάννα Τερζή

Η τραγουδίστρια και κόρη του Πασχάλη Τερζή, ήταν από εκείνου που έκαναν και φέτος δήλωση κατά της σφαγής. «Γιατί ενώ μιλάμε για αγάπη, συγχώρεση και φως – γιορτάζουμε με αίμα αθώων πλασμάτων στο τραπέζι. Η αγάπη που εξαιρεί, δεν είναι αγάπη. Μωρά ζώα που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, να τρέξουν, να αγαπηθούν. Δεν είναι επίθεση αυτό το μήνυμα, είναι λύπη. Μια λύπη που δεν χωράει σε λέξεις. Κι αν νιώσεις έστω και λίγο άβολα διαβάζοντάς του, ίσως αυτό είναι το πρώτο φως. Ίσως η Ανάσταση που έχουμε ανάγκη δεν είναι ενός Θεού… Αλλά της συνείδησής μας». Η ίδια μιλώντας για τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει vegan, ανέφερε σε εκδήλωση για τον βιγκανισμό: «Καθόμουν με το σκυλάκι μου τη Λούνα. Και έτσι όπως την κοίταξα το πόδι της έμοιαζε με μπούτι από κοτόπουλο. Εκείνη τη στιγμή έγινε το κλικ μέσα μου. Μια μεγάλη αναστάτωση. Δεν είχα δει κάποιο βίντεο ή κάτι. Πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου που την παίρνω πάντα, την έχω σαν κηδεμόνα στη ζωή μου. Παίρνω την Αγγελική και της λέω ότι νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω να τρώω κρέας. «Τι φοβάσαι;» με ρώτησε. Από εκείνη τη μέρα σταμάτησα να τρώω ζώα».

Ματθίλδη Μαγγίρα

«Δεν τρώω ούτε κρέας, ούτε ψάρι. Είμαι vegetarian δεν είμαι vegan. Τρώω δηλαδή τυριά και γαλακτοκομικά» έχει εξηγήσει σε συνέντευξή της, η Ματθίλδη Μαγγίρα. Μάλιστα μιλώντας για την απόφασή της αυτή έχει δηλώσει πως επηρεάστηκε από αρχαίους φιλοσόφους. «Το ξεκίνησα καθαρά για φιλοσοφικούς λόγους. Με έχουν εμπνεύσει πολύ οι Πυθαγόρειοι, και η Πυθαγόρεια φιλοσοφία λέει ότι είναι ανήθικο να τρως το έμψυχο ον. Και δεν θέλω να τρώω έμψυχα. Δεν θέλω τα ζωάκια να σφάζονται και να βιώνουν αυτό τον τρόμο, τον φόβο, τον πανικό και να εκκρίνουν τις τοξίνες που εκκρίνουν στο κρέας τους και τις τρώμε εμείς, και παίρνουμε και τον φόβο και τα συναισθήματα τους και όλα τους», δήλωνε η ίδια στην εκπομπή Μες στην Καλή Χαρά.

Καίτη Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή από το 2011 έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση κρέατος και από το 2015 την έχει σταματήσει εντελώς. Όπως ανέφερε η ίδια δεν ήταν απλά για λόγους υγείας ή διατροφής, αλλά κυρίως για λόγους συνείδησης. Μιλώντας στο DownTown, η ίδια ανέφερε: «Έχεις δει, έχεις διαβάσει πώς εκτελούν τα ζώα στα σφαγεία; Θολώνει το μάτι τους απ’ το αίμα και κάνουν φρικιαστικά πράγματα. Και πέρα απ’ αυτό τα ζώα είναι οι φίλοι μας, οι σύντροφοί μας, η αγνότητα η ίδια, η αθωότητα. Πώς τρως τον φίλο σου; Τώρα στα λέω αυτά που, από παιδάκι με βασανίζουν, και δεν σημαίνει πως δεν θα σπάσω και δεν θα φάω κάποια στιγμή κρέας, αν και εύχομαι να μην το κάνω και προσπαθώ. Εδώ και καιρό απέχω».

Ελεονώρα Μελέτη

Για να χάσει κιλά «έκοψε» αρχικά το κρέας η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία σημείωνε πως «η χορτοφαγία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια», δηλώνοντας πρακτικά vegetarian: «Το κρέας το έκοψα μαχαίρι. Μέσα σε μία μέρα! Δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχα ξαναδοκιμάσει και χρόνια πριν, απλά δεν είχα καταφέρει να το τηρήσω γιατί δεν ήμουν καλά μελετημένη και οργανωμένη. Η χορτοφαγία δεν θέλει προσπάθεια, είναι το ίδιο εύκολη όπως και η κρεατοφαγία. Είναι τρόπος ζωής. Πώς ξέρεις ότι θα φας κρέας επτά φορές την εβδομάδα, πέντε, τρεις, έτσι ξέρεις και ότι δεν θα φας.

Δόξα τω θεώ, ζω πολύ καλύτερα παρά όπως ζούσα όλα αυτά τα χρόνια που έτρωγα κρέας. Χωρίς τοξίνες πρωτίστως! Εξηγώ, λοιπόν, πως, συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση, το κρέας κόπηκε γιατί ήθελα να χάσω τα κιλά που είχα πάρει μετά από μία χρόνια θεραπεία ενέσιμης κορτιζόνης. […] Σπίτι μου υπάρχουν μόνο όσπρια, λαχανικά, φρούτα, βιολογικά μη γονιμοποιημένα αυγά και vegan τυριά. Αν κάτσεις και δεις τι τρώει ένας κρεατοφάγος θα παρατηρήσεις πως τρώει κρέας κατά μέσο όρο, κάθε μέρα, ίσως και δύο φορές κάθε μέρα. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ποικιλία στη διατροφή ενός χορτοφάγου. Αυτή την εβδομάδα τα κυρίως γεύματά μου είχαν ως εξής: πάστα από κουνουπίδι, με μανιτάρια και ντομάτα, ριζότο με άγρια μανιτάρια και σπαράγγια, μπιφτέκια λαχανικών με ρύζι, ωραιότατη σαλάτα από κρύα μαυρομάτικα φασόλια, φακές με ρύζι, ομελέτα φούρνου, γεμιστή με μανιτάρια και λαχανικά, μπιφτέκια από σεϊτάν με σαλάτα και ρύζι», είχε αποκαλύψει.

Άννα Αδριανού

Για τη «σφαγή των αμνών» του Πάσχα έκανε λόγο η ηθοποιός Άννα Αδριανού, η οποία εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έχει κόψει την κατανάλωση κρέατος. «Απόψε δεν θα πάω στην Ανάσταση. Πέραν από το ότι θέλω να μείνω με τα σκυλάκια μου που θα τρελαθούν από τον φόβο τους με τα πυροτεχνήματα και τις κροτίδες, δεν πάω γιατί δεν δέχομαι ένα τελετουργικό του Πάσχα που, μετά από τόσες αναφορές στην αγάπη και στα λόγια του Ιησού, καταλήγει στη ξέφρενη βίαιη σφαγή των αμνών, τόσων αθώων πλασμάτων, για να καταλήξουν σε ένα ειδωλολατρικό φαγοπότι που θα τιγκάρει τα ήδη επιβαρυμένα όλο τον χρόνο στομάχια των “πιστών”». Η ίδια αναφερόμενη στο πώς ασπάστηκε τον βιγκανισμό, ανέφερε: «Κρέας δεν τρώω για τα ζώα. Η μητέρα μου ήταν vegan κι έλεγε «δεν θέλω να φάω τίποτα σκοτωμένο, κανένα πτώμα». Εγώ 22 χρόνια αγωνίζομαι για τα δικαιώματα των ζώων. Δεν μπορώ να τα τρώω, είναι παραλογισμός».

Μαίρη Συνατσάκη

Αρχικά vegetarian και πλέον vegan δηλώνει και η παρουσιάστρια και influencer, Μαίρη Συνατσάκη, η οποία έχει επιλέξει να αφιαρέσει κάθε προϊόν ζωικής προέλευσης από τη διατροφή της. «Ξεκίνησα λίγο “γιολάροντας” τη φάση, αλλά μόλις διάβασα λίγο παραπάνω γι’ αυτόν τον τρόπο διατροφής, διαπίστωσα ότι, αν δεν το κάνω σωστά, μπορεί να βρεθώ με έλλειψη ορισμένων πολύ θρεπτικών συστατικών όπως είναι οι πρωτεΐνες, το ασβέστιο, ο σίδηρος, η βιταμίνη Β12 και η βιταμίνη D. Χρειαζόμουν, λοιπόν, εναλλακτικές πηγές αυτών των στοιχείων, πέρα από το κρέας και το ψάρι και αναγνώρισα αμέσως την ανεπάρκειά μου να το κάνω μόνη μου αυτό. Έτσι, απευθύνθηκα σε ειδικό διατροφολόγο».

Νίκος Μουτσινάς

Το 2019 σε συνέντευξή του ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι είχε ασπαστεί τη vegan διατροφή. «Σταμάτησα το κρέας. Εδώ και δύο μήνες έχω κόψει το κρέας, είμαι vegan. Βαρέθηκα με το κρέας. Είπα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είπα να ακούσω λίγο το σώμα μου, που έλεγε πως δε θέλει άλλο κρέας και πλέον περνάω τη ζωή μου με υδατάνθρακα», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

